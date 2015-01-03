الشاعر “الحسيني”: ﻻ باس ياخادم لمكة وطيبة.. مجار ما ياجيك هم وﻻ باس

نظم الشاعر عبدالله جابر الحسيني الشهري، قصيدة شعرية في خادم الحرمين الشريفين، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها بعنوان “لا بأس”.

وقال الشاعر الحسيني لـ”المواطن“: مشاركتي الشعرية دعاءً وتضرعاً لله بأن يشفي والدنا خادم الحرمين الشريفين، وأن ينزل عليه العافية فجميع أبنائه وشعبه ينتظرون رؤيته وهو بأفضل حال، نسأل الله أن يَمُنّ عليه بالصحة والعافية.

نص القصيدة

ﻻباس ياخادم لمكه وطيبه

مجار ماياجيك هم وﻻ باس

طهور ماصابك ومثلك رضي به

يشفيك رب الكون ذا يشفي الناس

لك في قلوب الشعب حب ن وهيبه

ماعادله وزن الذهايب وﻻ الماس

فيك الثقه ما جاك شك ن وريبه

وغيرك يجيه الريب بالفكر ينحاس

زعيم للعالم وﻻهي غريبه

ابن الملك يقدح بشوره من الراس

والوادي اللي عاوي ن فيه ذيبه

ما عاد تسمع له عوي ن وﻻ انفاس

مليكنا ﻻمن دعانا نجيبه

جنود نحمي الدار ﻻدقت اجراس

ﻻ اشر نجيب الفايته والقريبه

وعدونا ماله سوى ضيق الاحباس

بو متعب المعروف جوده وطيبه

يوم الملوك بطبعها اصناف وجناس

يمسح دموع ايتام ويعز شيبه

يشهد له اهل الخير في كل مجلاس

ياخالق الدنيا بشمس ن غريبه

ياربنا ياقاهر ن كل وسواس

تجنبه من كل شر ومصيبه

وتشفيه ﻻياجيه ضيقه وهوجاس.