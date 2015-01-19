مستشفى القوات المسلحة بالجنوب ينجح في تركيب “الصمام الأورطي” لـ3 مُسنين

تمت بنجاح في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ثلاثُ عمليات قلب دقيقة لثلاثة من المسنين، خضعوا لعمليات تركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية، والتي تعتبر من العمليات المعقدة والدقيقة والتي تجرى للمرة الثانية بالمنطقة الجنوبية.

وكانت الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر(105) أعوام، والثانية لمريض يبلغ من العمر (95) عاماً، والثالثة لمريض يبلغ من العمر (85) عاماً، ولم تكن أعمار المرضى الثلاثة تسمح بإجراء عمليات قلب مفتوح لهم إضافة إلى أن لديهم أمراضاً مزمنة كانوا يعانون منها.

وبيّن المقدم الطبيب محمد الشهري استشاري أمراض وجراحة القلب، رئيس مركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب بالمستشفى، رئيس الفريق الطبي، أن مثل هذا النوع من الحالات للمرضى -وخاصة للمتقدمين في السن- لا تُجرى لهم عمليات جراحة قلب مفتوح، لخطورة الحالة الطبية غير المستقرة لهم، وتعتبر العمليات التداخلية التي تجرى عن طريق القسطرة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة والتي لا تتم إلا في مراكز طبية متقدمة ومتطورة وهو ما تم إجراؤها بنجاح ولله الحمد للمرة الثانية في المنطقة، والمرضى الثلاثة يتمتعون ولله الحمد بحياة مستقرة حالياً، وغادروا المستشفى وهم في حالة صحية جيدة.

وأضاف “الشهري”: أن قسم أمراض القلب في المستشفى يعد الجهة التحويلية الرئيسية في المنطقة الجنوبية لمرضى القلب ومن المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظون به والدعم المباشر من مدير إدارة المستشفيات بالمنطقة الجنوبية المكلف اللواء الطبيب سعيد بن محمد الشهراني، ومن مدير المستشفى العقيد عبدالله بن محمد الغامدي.

وقام مدير المستشفى العقيد عبدالله الغامدي بزيارة للمرضى الثلاثة، حيث اطمئن على سلامتهم وصحتهم وبارك لهم بالنجاح المتحقق لعملياتهم، وتمنى لهم الشفاء والتمتع بحياة صحية مستقرة، كما هنأ الطاقم الطبي على النجاح المتحقق كإنجاز يُسجل لهم وللمستشفى بالمنطقة، مبيناً أن مثل هذه العمليات أصبحت -ولله الحمد- من العمليات التي تجرى بشكل مُيَسر جداً بالمستشفى نظراً لتوفر الإمكانات الطبية المتطورة والأجهزة الحديثة التي أمنتها الإدارة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأزمات المميتة.

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