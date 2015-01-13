وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بشركة ابن رشد التعليمية

أعلنت شركة ابن رشد التعليمية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، والتي ترغب بشغلها في قطاعاتها بكل من (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان).

وأوضحت الشركة أن الوظائف كالتالي:

1- معلمون/ معلمات (مدارس أهلية وعالمية)- جميع التخصصات.

2- مشرفون/ مشرفات- جميع التخصصات.

3- وكلاء مراحل- (للجنسين).

4- توجيه وإرشاد/ رواد نشاط/ محضرو مختبرات- (للجنسين).

5- موارد بشرية/ شؤون الموظفين- (للجنسين).

6- موظفو علاقات عامة وإعلام.

7- مدير نادي رياضي.

8- محاسبون/ رئيس حسابات/ مدير مالي.

9- مدربو قدرات (كمي- لفظي)- (للجنسين).

9- موظفو استقبال/ حراس أمن.

وبينت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدم: مؤهلات مناسبة للوظيفة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، إقامة قابلة للتحويل لغير السعوديين، الأفضلية للمتميزين، وذلك بالمميزات التالية: (رواتب مجزية، بدلات، بيئة تعليمية راقية).

ودعت الشركة الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية خلال أسبوع من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني التالي: jobs@ibnroshd.com.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع شركة ابن رشد التعليمية الإلكتروني: www.ibnroshd.com.