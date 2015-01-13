وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بشركة ابن رشد التعليمية

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بشركة ابن رشد التعليمية

2015/01/13
الساعة 9:39 صباحًا
- ‎فيوظائف
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أعلنت شركة ابن رشد التعليمية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، والتي ترغب بشغلها في قطاعاتها بكل من (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان).
وأوضحت الشركة أن الوظائف كالتالي:
1- معلمون/ معلمات (مدارس أهلية وعالمية)- جميع التخصصات.
2- مشرفون/ مشرفات- جميع التخصصات.
3- وكلاء مراحل- (للجنسين).
4- توجيه وإرشاد/ رواد نشاط/ محضرو مختبرات- (للجنسين).
5- موارد بشرية/ شؤون الموظفين- (للجنسين).
6- موظفو علاقات عامة وإعلام.
7- مدير نادي رياضي.
8- محاسبون/ رئيس حسابات/ مدير مالي.
9- مدربو قدرات (كمي- لفظي)- (للجنسين).
9- موظفو استقبال/ حراس أمن.
وبينت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدم: مؤهلات مناسبة للوظيفة، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، إقامة قابلة للتحويل لغير السعوديين، الأفضلية للمتميزين، وذلك بالمميزات التالية: (رواتب مجزية، بدلات، بيئة تعليمية راقية).

ودعت الشركة الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية خلال أسبوع من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني التالي: jobs@ibnroshd.com.
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع شركة ابن رشد التعليمية الإلكتروني: www.ibnroshd.com.

شركة ابن رشد التعليمية



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