الخريجات الجامعيات القديمات : ليس لنا بعد الله سوى الملك سلمان

الخريجات الجامعيات القديمات : ليس لنا بعد الله سوى الملك سلمان

2015/02/13
الساعة 1:41 مساءً
- ‎فيالأزياء والموضة‎, السعودية اليوم
1096795
809
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جددت الخريجات الجامعيات القديمات مطالباهن بحقهن في التوظيف بعد أن استمرت عطالتهم أكثر من 20 عاماً في ظل تجاهل الجهات المعنية توظيفهم.
وناشدن الخريجات القديمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار أمر يُنهي معاناتهم وذلك أسوة بزميلاتهم من خريجات الكليات المتوسطة الذي تم توظيفهم بأمرٍ من الملك عبدالله – رحمه الله – قبل سنتين تقريباً.
وأكدن الخريجات في حديثهم لـ “المواطن” أن دراستهم وكفاحهم في سنوات دراستهم ذهبت أدراج الرياح بسبب تجاهل الجهات المعنية لهم مبينات أنهم لجأو إلى وزارتي التعليم والخدمة المدنية من أجل توظيفهم إلا أنهم قُوبلوا بالتجاهل.
وبين الخريجات أنه لن يُنهي معاناتهم ويُغلق ملف عطالتهم بعد تلك السنوات سوى تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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809 مشاراكات

  1. شوق المبارك

    انا اطلبك بعد الله يا ابوي سلمان ابي اتوظف والله كلي طموح وحب لزرع بذرة الجهود بمجتمعي ووطني الغالي ابي اتوظف بقوة والله

    ‎رد

  2. لاحول ولاقوه الا بالله

    ي جمااااااعه نعمل هاشتاق بتويتر خاصه ان التقديم قررررب يلغون قياس ويكون التقديم مفتوح للكل ويشوف امرنا احنا الخريجات اللي لنا اكثر من ١٢ سنه عاطلات بسبب قياس

    ‎رد

  3. بنت الحربي

    حسبي الله وكفى الله يصبرنا

    ‎رد

  4. بنت الحربي

    اقول مالنا غير حسبي الله وكفى انا حاسه جاني اكتئاب

    ‎رد

  5. مها العسيري

    تكفى يا والدنا وملكنا الغالي سلمان الحنون انك تصدر قرار تعيين انا خريجه 13سنه ابي اتوظف

    ‎رد

  6. أم روان

    تكفى ياملكنا الغالي نبغى وظايف تعبنا وحنا ننتظر —

    ‎رد

  7. ام مرضي

    اكفينا ذُل الحاجة يرحم والدينك ويدخلهم الفردوس الأعلى

    ‎رد

  8. ام مرضي

    اكفينا ذل الحاجة يرحم والدينك ويدخلهم الفردوس الأعلى

    ‎رد

  9. الامل بالله

    تكفى يا ملك سلمان امر لنا باالتعين وفكنا من العطاله راح تعبنا خساره ماشفنا منه فايده ظروفنا صعبه اللي مطلقه واللي ارمله واللي يتيمه احنا ان طالع الله ثم طالعك تكفى ياملكنا سلمان احذف قياس دمرنا ودمرمستقبلنا
    تكفى يابونا سلمان لاتخلينا الله يسعدك

    ‎رد

  10. اتى عهد الحزم والعزم

    نناشهد الملك سلمان حفظه الله تعيبننا نحن الخريجات القديمات بكالوريوس جغرافيا بطاله 13سنه بسبب الواسطه الامل بالله ثم فيك ايها الملك بدون شروط او قيود اسوة بالبديلات وخريجات الكليه المتوسطه

    ‎رد

  11. سارا الهاجري

    هل هناك أمــــــــــــل في توظيف الخريجات الجامعيات القديمات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ‎رد

  12. ام محمد

    اتوسل الى المقام السامي الملك سلمان والى الوزارة بأن تنظر في امر الخريجة الجامعية المنتسبة ممن اجتازت قياس قدوة بباقي الخريجات ..ولكم جزيل الشكر واﻻحترام.

    ‎رد

  13. دان

    أناشد المللك سلمان بتعين جميع الخريجات القديمات

    ‎رد

  14. البيشي

    خريجة 15سنة اناشد الملك سلمان أن ينظر الي قضيتنا

    ‎رد

  15. صقر

    متى يتعينون الخريجات القدمات ان شاء الله غريب امين يستهلون الله

    ‎رد

  16. وفاء

    يارب ارزقنا الوظيفه والرزق الحلال (حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى ربنا راغبون..ابونا وملكنا سلمان الحزم انته لها عاطله منذ 10سنوات ماذابعديادنيا

    ‎رد

  17. وفاء

    عندنا أمل بأن عهد الملك سلمان راح يكون عهد رخاء وعهد متمسك بكتاب الله وسنة رسوله نريد فقط أمر ملكي ينهي معاناتنا لسنوات عجاف اذقنا فيها الجوع والفقر بسبت الواسطه وتهميشنا فالشعر شاب والصحه تتهورت والسبه عدم توظيفنا
    رد

    ‎رد

  18. وفاء

    يارب الله كريم ويحق الحق ويبطل الباطل

    ‎رد

  19. غير معروف

    يارب ارزقنا الوظيفه والرزق الحلال (حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى ربنا راغبون..ابونا وملكنا سلمان الحزم انته لها عاطله منذ 10سنوات ماذابعديادنيا

    ‎رد

  20. مها

    أنا خريجه عام ١٤٢١. هجري. خمسه عشر سنه. عا طله.

    ‎رد

  21. الدانه

    انا خريجه لي ١٣سنه
    الا متىىىىىىىىىىىىىىىىىى
    ياااارب فرررجك

    ‎رد

  22. يسر عاطله 16 سنه

    يارب انظر بحالنا انت اعلم منا بنا

    ‎رد

  23. هنادي

    خريجه جغرافيا من 9 سنوات بحثت في برنامج الامير محمد بن فهد وبرنامج عبد اللطيف جميل سواء بالدمام والجبيل في مجال التعليم لم اجد ومدارس اهليه بالهيئه الملكية بالجبيل ومدارس اهليه بالدمام والظهران وقدمت بمحايل عسير والان قدمت على الدبلوم التربوي بالدمام حظرت مقابله يقولون تخصص مايفيد ولاراح يفيدني ويسالو عن الدورات قلت حاسب وانجليش يقولو كل الناس عندهم هالدورات وش شي اكثر من كذا المشكله جداره يبغو تربوي وحنا غير تربوي الله يغنينا بس

    ‎رد

  24. هدى

    يارب أمر ملكي بتعييننا أمورنا تعبانه واحوالنا معسره ولاكن الأمل بالله ثم بالملك سلمان حفظه الله والحمدلله على كل حال

    ‎رد

  25. هدى

    يارب أمر ملكي بتعييننا أمورنا تعبانه واحوالنا معسره ولاكن الأمل بالله ثم بالملك سلمان حفظه الله والحمدلله

    ‎رد

  26. خريجة قديممممممممة

    انا من خريجات 1417 هـ
    الله يفرج علينا جميعا

    ‎رد

  27. خريجة قديممممممممة

    انا خريجة من عام 1417 هـ
    الله يفرج علينا

    ‎رد

  28. خريجة من خمس سنوات

    الحمدلله ولا قوة الا بالله
    يارب مالنا سواك ولاقوة ولاحول لنا الا بك اللهم بيدك امر كل شي فانت القادر وانت الرازق وانت الوهاب وانت الجواد الكريم
    اللهم اني اسالك من فضلك العظيم ان تمنا علينا وترزقنا
    و تيسر لنا الرزق الحلال
    اللهم امين

    ‎رد

  29. معزوفة حزن

    ﻻ تتأملون على الفاضي اللي بدون شهادة وماعندهم تربوي شغلهم ماشي ميه ميه
    واحنا اللي عندنا تربوي ومتخرجين من 10سنوات كمى كنت
    العوض بالجنه ياحبايبي
    وللمظلوم وقفه

    ‎رد

  30. المقهورةً

    خريجة قديمة عام ١٤١٦ بكالوريويس دراسات اسلامية نريد امر ملكي ينهي تعب الانتظار تعبنا اعمارنا راحت في الانتظار

    ‎رد

  31. المنتظرة فرج ربى

    نبى تعويض عن سنوات عمرنا اللي ضاعت وتهميشنا من قبل وزارة الخدعة المدنية حتى حافز استبعدنا بسبب العمر اش ذنبنا اننا كبرنا ويوم رجع وطلع حافز 2 نقصوا الاعانة لماذا الكبار بالعمر مالهم احتياجات كالشباب والا راحت عليهم الله ينصرنا عليكم

    ‎رد

  32. خريجة 1429مجتازة كفايات

    بسم الله الصلاة السلام على رسول الله ، وبعد فأرجوا منك ي ملكنا سلمان وبعد ان طلبت منا ايصال مظلمتنا لك وبرأت نفسك أمام الله كنتي لا يفعل ذلك فهانحن خريجات جامعيات قديمات نطلب منك رفع الظلم عنا وتعييننا أسوة بغيرنا من خريجات المعاهد والكليات المتوسطة وشكراً .

    ‎رد

  33. دانه

    حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله لراغبون

    ‎رد

  34. منيرة

    نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز . بان. يحل مشكلتنا في تعيين. متخرجه اكثر من عشر سنوات تخصصنا رياض اطفال. راح اعمارنا ماستفدنا من شهاداتنا

    ‎رد

  35. ام محمد

    خريجه من عام 1419اصبحت جده وﻻزال عندي امل بالوظيفه

    ‎رد

  36. خريجة أحياء 1427

    اللهم اكتب لنا الخير فيما نطلب وفيما هو آتِ خريجة علم الحيوان عام التخرج ١٤٢٥ #خريجات_جامعيات_قديمات_عاطلات نطالب بالتوظيف أسوة بغيرنا بلا شروط ولا تعقيد

    ‎رد

  37. خريجة أحياء 1427

    اللهم اكتب لنا الخير فيما نطلب وفيما هو آتِ خريجة علم الحيوان عام التخرج 1427 #خريجات_جامعيات_قديمات_عاطلات نطالب بالتوظيف أسوة بغيرنا بلا شروط ولا تعقيد

    ‎رد

  38. خريجة ١٤٢٤ مكتبات

    الى متى هل من مجيب لهذا النداء
    الى متى واحنا نطالب
    نبي حقنا في التعليم
    وسنوات الدراسه الي ضاعت هباء منثورا

    ‎رد

  39. عاطله لمده عشر سنوات

    ياعضيدي يامليكي وظفنا فالفقر كاد ينهش جسدي

    ‎رد

  40. خريجة دعوه واعلام

    عندنا أمل بأن عهد الملك سلمان راح يكون عهد رخاء وعهد متمسك بكتاب الله وسنة رسوله نريد فقط أمر ملكي ينهي معاناتنا لسنوات عجاف اذقنا فيها الجوع والفقر بسبت الواسطه وتهميشنا فالشعر شاب والصحه تتهورت والسبه عدم توظيفنا

    ‎رد

  41. خريجة قديمة عاطله ١٣سنة

    تعبنا من الانتظار
    احلا سنوات عمرنا راحت ونحن ننتظر الوظيفه
    عاطله من ١٣ سنة
    بأمرمنك ملكنا سلمان ينتهي هذا العنا ويفرح قلوبنا

    ‎رد

  42. خريجة قديمة عاطله ١٣سنة

    نناشد الملك سلمان حفظه الله بأمر منه
    بتعيين الخريجات _القديمات _الجامعيات
    فوراً بدون شروط او قيود
    فوالله ضاع عمرنا ونحن ننتظر الوظيفه

    ‎رد

  43. نوران

    تكدس الخريجات عام بعد عام يزيد من تفاقم وحدة مشكلة البطالة ومايترتب عليها من مشكلات اجتماعية ؟! مازلت اتسائل متى يخرج احد المسؤولين من قعره ليبرر لنا اﻻهمال !!
    بعد ان اصبح الشق اكبر من الرقعه نطالب بأوامر ملكية تنهي المعاناة.

    ‎رد

  44. tooomy

    نريد اجاااااابه إلى متى ?????

    ‎رد

  45. عاطله خريجة مكتبات ١٤٢٤

    نحن المكتبيات تعرضنا لظلم وتهميش قسمنا وتسليمه لقسم اللغه العربيه معلمة وامينة مكتبه لماذا تدير قسمنا من هي ليس اهلاً له لذالك لانستغرب انحدار مستوى التعليم عندنا فاالمكتبه عنصر مهم واساسي بالمدرسه ووجود منهم متخصصين فيه ايضا مهم نطالب نحن المكتبيات بحصر لتخصصنا وتوظيفنا جميعا بلا قيد او شرط كلن بمكان اقامته

    ‎رد

  46. عاطله ١٤٢٤

    نريد مكرمة من الملك سلمان تنهي معاناتنا نحن الخريجات القديمات جميعا غيرتربويات وتربويات ارجوك افعلها ياسلمان الخيرررررر

    ‎رد

  47. خريجة دراسات إسلاميه من عشر سنوات..قبل إستحداث قياس التعجيزي..

    أعدادنا كبيره نريد مكرمه ملكيه من والدنا خادم الحرمين الشريفين تنهي معاناتنا للجميع سواء
    مجتازات أو غير مجتازات تربويات أو غير تربويات..

    ‎رد

  48. خريجة دراسات إسلاميه من عشر سنوات..قبل إستحداث قياس التعجيزي..

    نريد مكرمه ملكيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ..نريد مكرمه ملكيه تنهي معاناتنا نحن الخريجات القديمات لﻷن أعدادنا كبيره وإستحداث وظائف بأعداد يضعونها هم لن يشملنا جميعآ.

    ‎رد

  49. خريجه قديمه 25

    تكفى يا ملكنا سلمان لا تخذلنا
    من ابسط حقوقننا وظيفه بعد سنوووات

    ‎رد

  50. الواثقة بالله

    معي شهادة بكالوريوس شريعة
    ودبلوم في علوم الحاسب التطبيقي

    ثقتي بالله كبيرة
    والله يفتح لي ولأخواتي ولكل محتاج باب الرزق الطيب الحلال

    ‎رد

  51. خريجة لغة عربية 1425

    تكفى تكفى تكفى ثم تكفى ياأبونا ياملكنا سلمان بن عبدالعزيز تنهي معاناتنا
    مجتازات وغير مجتازات اتعبنا الأنتظار سنوات

    ‎رد

  52. خريجة فيزياء تربوي 1422 معطلة

    قضية الخريجات القديمات لاتحتمل التأجيل فمنا من لها 20 سنة وأكثر معطلات نناشد ونطالب بالتوظيف بالأقدمية دون دخول الواسطات والرشاوي والتزوير إلى متى ننتظر

    ‎رد

  53. دمعه عاطله

    الهي ان قلوب عبيدك بين اصبعين من اصابعك اللهم سخر لنا من يعينا

    ‎رد

  54. Dalalr33

    اتمنى من الله عزوجل ثم من سموكم يـا خادم الحرمين الشريفين انهاء معاناتنا وبطالتنا والوقوف في وجه التظلم الذي نتعرض له من الاجحاف بحقنا وشكرا

    ‎رد

  55. عائله 1423

    أتمنى تحل مشكلتنا تعبنا من الانتظار 13سنه متخرجه تخصص رياضيات الئ متى ننتظر

    ‎رد

  56. جنوبيه

    وظفونا تكفوون ست سنوات بدون وظيفه اعمارنا تجاوزت 30سنه ارحمونا رحمكم الله

    ‎رد

  57. Shahd

    إلى متى تستمر المعاناة فمن الظلم ان يتم تهميش الجامعيات ووضع المعوقات لهن من حقنا الوظيفه تعب سنين العمر والكفاح يحكمه ساعه من قياس ؟

    ‎رد

  58. سوسو

    خريجات تربويات عاطلات من ١٠سنين فمافوق الى متى الانتظار ومدارسنا فيها العجز الكثييييييير

    ‎رد

  59. خريجه مظلومه معطله 8 سنيييييين

    انصفووونا تكفي السنين الماضية راحت هباء منثورا
    وظفو كل الخريجات تربوية و غير تربويه مجتازه وغير مجتازه نبي مكرمه..

    ‎رد

  60. خريجه مظلومه معطله

    الى متى ونحن مهمشات مظلومات ارفعو الظلم عنا يكفي السنين الي راحت هباء منثورا نبي مكرمه تشمل كل العاطلات تربويات وغير تربويات مجتازات وغير مجتازات.. انصفووونا مثل ماانصفتو غيرنا.. والله معنا سبحانه

    ‎رد

  61. خلود

    يارب والله تعبنا ننتظر التعيين انا اجتزت قياس ولي 10 سنوات متخرجه وين التعيييييييييين !!!!

    ‎رد

  62. نهى عبدالعزيز من القصيم

    خريجة من اكثر من 13 سنة ومازلت انتظر الفرج

    ‎رد

  63. tooomy

    نريد عدلا ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماااء

    ‎رد

  64. ام عمر

    نعم فلقد مللنا الطلب ..
    نعم فلقد طال بنا الزمن…
    نريدها مكرمة ملكية بلا..
    شروط ولا تقسيم وبلا عقد..
    لبوا ندائنا فلقد سئمنا وفينا ألم وثمة أمل..

    ‎رد

  65. خريجة دراسات اسلاميه مجتازه قياس عاطله ١٥ سنه

    نريد امر ملكي ينهي معاناتنا مطلقه أعول ابني الي الله المشتكي الي متى ونحن في قائمة الانتظاااار العمر قد راح سدى ونحن ع أمل نريد ان نفرح ويفرح ذوينااا انت لها ياابو فهد أنهى معاناتنا
    بناتك

    ‎رد

  66. فاطمه احمد المغربي

    خريجه عام ١٤٢١.١٤٢٢مطلقه أعرب ابني عمره ١٠ سنوات بحتاج واحتاج نريد امر ملكي ينهي معاناتنا

    ‎رد

  67. ندى الشمال

    كفايات كله ظلم الله يحرم من حرمني الوظيفيه يحرمه من رائحه الجنه

    ‎رد

  68. حصه خريجة كلية التربية لغة عربية

    أسأل الله أن يوفق ملكنا لتفريج كربتنا فنحن سئمنا الحياة والحاجة إلى الناس نريد وظيفة نعز بها انفسنا عن البشر

    ‎رد

  69. خريجه من ست سنوات

    أتمنى أن لاتعود أحلامنا أدراج الرياح كما كانت مع كل خبر يعيد فينا الأمل

    ‎رد

  70. خريجه من ست سنوات

    أسأل الله العظيم أن يجعل عهد الملك سلمان عهد تحقيق لحلمي وحلم جميع العاطلات

    ‎رد

  71. سحابة 25

    شكرا من الأعماق أستاذ أحمد وكل من ساندنا في قضيتنا ونسأل الله العظيم أن ييسر أمرنا ويسخرلنا عباده الصالحين ويصدر لنا أمر ملكي بالتوظيف الفوري ويعم الفرح في كل بيت على يد الملك سلمان حفظه الله كما أفرح الشعب بقراراته

    ‎رد

  72. خريجة كيمياء عام ١٤١٨

    املنا بك يا خادم الحرمين الشريفين بعد الله الله

    ‎رد

  73. خريجة عام ١٤١٨

    ننتظر امر ملكي مثل البديلات

    ‎رد

  74. ام جوري

    أعلنها ياملكنا واكسر شوكة الحاقدين وادخل الفرحه في قلوبنا

    ‎رد

  75. عاطله مدمره كليا

    ابي وسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظك الله ورعاك وسدد خطاك والدي العزيز انا خريجه قديمه عاطله قسم اقتصاد منزلي سنة التخرج ١٤٣٠ انا احمد الله كوني سعودية وديني الاسلام وحكامنا ال سعود حفظهم الله يا سيدي ابعث لك ألمي وحزني وإحباطي القاهر ان العطاله قهرتني نحن نطلب توظيف كل خريجه قديمه كي أرد الجميل لاهلي ولوطني ولا اخفي عليك حاجتي الماديه المولمه وكذلك أودّ ان أعطي الطالبات وازودهم بما نفعني الله وأحقق حلمي وهو ان اكون معلمه مفيده ونافعه لوطنها ونفسها وكي اكسب من مجهودي الشخص وشكرا علما باني يتيمه وبيتي أجار

    ‎رد

  76. وين الوظيفه ياوطن

    قاعدوو المدرسات المعمرات ووظفونا تكفوووون قسمن بالله راح شبابنا وماتوظفنا

    ‎رد

  77. ام لمار

    يارب ترزقنا الوظيفه لنا10 سنوات عاطلات

    ‎رد

  78. خريجة كيمياء2006

    نحن بانتظار الأمر الملكي يا ابا فهد
    انصفنا يا صاحب وسام الكفاءة الفكرية

    رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ!

    شكرا لصحيفة المواطن

    ‎رد

  79. خريجه قديمه

    نريد حقنا في الوظايف اسوة بغيرنا ممن قمتم بتوظيفهم .

    افلا يحق لنا بالمطالبه مثلما فعلو بنات الكليه المتوسطه وقمتم بتوظيفهم فارجو من ملكنا ابو فهد ومن وزيرنا ام محمد انصفنا فليس لنا بعد الله الا انتم

    ‎رد

  80. هنو

    (حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا الى الله راغبون)

    ‎رد

  81. نوره

    اللهم يسر لنا من يحقق لنا امنيتنا في التعيييين

    ‎رد

  82. نجلاء

    يارب تأتينا البشارة بالتوظيف ونسمع بمكرمه ملكيه
    سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك

    ‎رد

  83. غلا

    بكالوريوس تربوي في العلوم والتربيه تخصص احياء بتقدير جيدجدا ولي عشر سنوات من الانتظار

    ‎رد

  84. بنت الجنوب

    خريجه قديمه اقتصاد منزلي مع دبلوم تربيه خاصه ( أعاقه عقليه )
    نريد أمر ملكي ينهي المعاناه. تعبنا يارب تفتح لنا أبواب الرزق مع ملكنا
    رد

    ‎رد

  85. خريجة 1428

    طال انتظارنا والله ،خريجة كيمياء بتفوق وللحين ماتعينت ،،الله يسعدكم نبي مكرمه ملكيه نبي نتوظف

    ‎رد

  86. خريجة خدمه اجتماعيه عاطله ١٣سنه

    نناشد خادم الحرمين الشريفين أنهى معاناتنا وما وقع علينا من ظلم منا من لها عشرين سنه عاطله
    امي توقيت ولم تفرح بتعييني وبثمرة تعبها معي .
    حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسئول همش قضيتنا
    وكل الشكر والتقدير لصحيفة المواطن على طرح قضيتنا

    ‎رد

  87. 13 سنه عاطله

    متى يلقي لنا بالا ،، متى يهدأ لنا بال ،، متى يستيقظ ملفنا الأخضر من سباته .

    ‎رد

  88. 13 سنه عاطله

    الى الله المشتكى والإتكال ، ماذا عسانا أن نقول ..

    ‎رد

  89. خريجة خدمه اجتماعيه عاطله ١٣سنه

    أملنا بعد الله في خادم الحرمين الشريفين ينهي معاناتنا ووضع جميع الخريجات القديمات لايحتمل الانتظار منا من تجاوزت عشرين سنه بدون وظيفه نريد فقط النظر فيما وقع علينا من ظلم طول هذي السنوات
    توفيت امي ولم تفرح بثمرة تعبها حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسئول تخاذل عن خدمتنا .
    وكل الشكر والتقدير لصحيفة المواطن لطرح قضيتنا

    ‎رد

  90. عاطلة 10سنوات في بلاد الخير

    كل الشكر والتقدير للصحيفة المواطن ” ،‏ياخادم الحرمين الشريفين بناتك الخريجات الجامعيات القديمات ينتظرن امرك الملكي بتوظيفم ،

    #خريجات_جامعيات_قديمات_عاطلات”

    ‎رد

  91. حلمي كبير

    يالله بشرنا بمكرمه من خادم البيتين الملك سلمان فوالله مالنا بعد الله الا هو حفظه الله

    ‎رد

  92. مريم

    نريد مكرمة ملكية بتوظيف بنات الخريجات الجامعيات القديمات

    ‎رد

  93. gasag. .A

    نتمنى رفع معاناة الخريجات ومعاناتنا منذ جداره 1 والآن جداره 3 إلى متى التهميش والتجاهل لبنات وأمهات الأجيال دون مبرر لذلك، كفانا عراقيل وأولها قياس الذى لايمت لقياس حقيقي لثقافتنا ودورات إلى أين. .

    ‎رد

  94. خريجه غير تربويه

    نبغى وظيفة محتاجينها مالنا الا الله ثم ملكنا سلمان الله يحفظه ويكون التعيين للجميع تربويه وغيرتربويه ومجتازة وغير مجتازة ملينا وتعبنا

    ‎رد

  95. عشر سنوات معطله

    يابونا سلمان فرح قلوبنا ورفع عنا ظلم الوزارات وازل العراقيل عن طريقنا
    نتامل فيك الخير ياوجه الخير

    ‎رد

  96. أمينة

    عاطلة من ١٠ سنوات ، راحت اعمارنا بإنتظار التوظيف قياس واجتزنا ومع ذلك تستمر المماطلة

    ‎رد

  97. خريجه قديمه مهمومه1427

    يارب نسمع البشاره هالاسبوع يارب

    ‎رد

  98. خريجه قديمه مهمومه1427

    يارب نسمع هالاسبوع الخبر الزين والفرج يارب

    ‎رد

  99. خريجه قديمه كيمياء ١٤٢٨

    نبي نتعين بعد سنوات الانتظار تكفى ياملكنا انك تنهي معاناتنا

    ‎رد

  100. خريحة من ١٤ سنه مكتبات

    تعبنا من تهميشنا حرام والله
    متى يصدر القرار الي يفرحنا كل يوم احلم بالوظيفة
    يارب تفرجها

    ‎رد

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