الخريجات الجامعيات القديمات : ليس لنا بعد الله سوى الملك سلمان

جددت الخريجات الجامعيات القديمات مطالباهن بحقهن في التوظيف بعد أن استمرت عطالتهم أكثر من 20 عاماً في ظل تجاهل الجهات المعنية توظيفهم.

وناشدن الخريجات القديمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار أمر يُنهي معاناتهم وذلك أسوة بزميلاتهم من خريجات الكليات المتوسطة الذي تم توظيفهم بأمرٍ من الملك عبدالله – رحمه الله – قبل سنتين تقريباً.

وأكدن الخريجات في حديثهم لـ “المواطن” أن دراستهم وكفاحهم في سنوات دراستهم ذهبت أدراج الرياح بسبب تجاهل الجهات المعنية لهم مبينات أنهم لجأو إلى وزارتي التعليم والخدمة المدنية من أجل توظيفهم إلا أنهم قُوبلوا بالتجاهل.

وبين الخريجات أنه لن يُنهي معاناتهم ويُغلق ملف عطالتهم بعد تلك السنوات سوى تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.







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