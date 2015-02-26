وظائف أكاديمية شاغرة في “جامعة الباحة”

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1436 / 1437هـ بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعمليا، في التخصصات (الأحياء- الرياضيات- الفيزياء- الكيمياء- الحاسب والنظم والشبكات- أحياء(حشرات)- الحاسب الآلي والبرمجة)، بمسميات (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد- محاضر)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

1- أستاذ: الدكتوراه من جامعة معترف بها + خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن ثماني سنوات منها أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مشارك، وأن تكون تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- أستاذ مشارك: الدكتوراه من جامعة معترف بها + خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد، وأن تكون تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

3- أستاذ مساعد: الدكتوراه من جامعة معترف بها، ومعادلة من الإدارة العامة للمعادلات بالوزارة إذا كان حاصلاً عليها من خارج المملكة، تسجيل المؤهل الأخير الحاصل عليه بوزارة الخدمة المدنية إذا كان حاصلاً عليه وهو على رأس العمل.

4- محاضر: أن يكون حاصلاً على الماجستير في التخصص من جامعة معترف بها وبتقدير لا يقل عن جيد جداً إذا كان خريج إحدى الجامعات التي تمنحها بتقدير، ومعادلة من الإدارة العامة للمعادلات بالوزارة إذا كان حاصلاً عليها من خارج المملكة، وألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

ودعت الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات العلمية والعملية التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني http://portal.bu.edu.sa، بدءاً من يوم الأحد 10 / 5 / 1436هـ ولمدة عشرة أيام.

وأشارت الجامعة أنه يرجى من المتقدم تجهيز صور المستندات وحفظها على جهاز الكومبيوتر قبل البدء في عملية التسجيل بحيث يتم رفع المستندات مع التسجيل مباشرة ولن يتم استكمال الطلب ما لم يتم رفع المستندات، والمستندات المطلوبة:

1- صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للنساء.

2- صورة من المؤهلات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للمتقدمين على وظائف أستاذ مساعد فما فوق، وصورة من السجل الأكاديمي والخبرات.

3- للدعم الفني: الاتصال على الرقم التالي (0177274111) تحويلة 1504.

ولمعرفة تفاصيل تخصصات الوظائف يمكن زيارة الرابط التالي:

http://portal.bu.edu.sa/web/guest/news/-/journal_content/56_INSTANCE_n3Ik/16/44858728.