أسماء المقبولين مبدئياً بوظائف الأمن الدبلوماسي

أعلنت مديرية الأمن العام/ القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي/ إدارة القبول والتسجيل عن نتائج القبول المبدئي للقبول بدورة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة (جندي)، وذلك لخريجي الثانوية العامة.

ودعت المديرية على الذين تم ترشيحهم ضرورة التقيد بالشروط والمستندات المطلوبة في الموقع الإلكتروني www.jobs.moi.gov.sa، على أن تتوفر لدى المتقدم شروط الالتحاق للدورة التأهيلية الخاصة رقم (17) بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

وسيكون العمل بعد التخرج داخل وخارج المملكة وفي المناطق المحددة (الرياض– جدة- المدينة المنورة- الشرقية) أو أي منطقة أخرى.

وستكون مواعيد الحضور والمراجعة بالزي الرياضي مع حلاقة الراس رقم (1) بمقر إدارة القبول والتسجيل بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض (طريق خريص) عند الساعة السادسة والنصف صباحاً حسب الموعد المحدد عبر الموقع لكل متقدم، ولن تُقبل أي مراجعة في غير موعدها وتاريخها المحددين حسب اليوم والتاريخ والمكان المعطى للمتقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

وعلى المرشحين مبدئياً ضرورة إحضار الأوراق التالية:

1. الحضور في التاريخ المحدد في تمام الساعة 6:30 صباحاً لمقر إدارة القبول التسجيل بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض طريق خريص.

2. الحضور بالزيِّ الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (1).

3. أصل الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية).

4. أصل الشهادة الدراسية مع صورة مُصدقة من الجهة التي أصدرتها.

5. أصل اختبار القدرات مع صورة منه.

6. عدد (4) صور ملونة كاشف الرأس مقاس (4*6) مع كتابة الاسم خلف الصور.

7. ملف علاقي توضع فيه جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

لمشاهدة النتيجة

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