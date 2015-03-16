الشريك المؤسس لشركة برجر ايزر: لن أبخل على الشباب

أبدى مؤسس ومالك “برغرايزر” استعداده التام لدعم الشباب وإعطاء النصائح والاستشارات لهم بشكل مستمر، وبالذات للطلاب وكذلك الأشخاص المبتدئين في أي مشروع تجاري، مشيراً إلى أن الفرص في وقتنا الحالي كثيرة ومتوفرة ولكنها تبحث عن الشخص الجاد الذي يقتنص تلك الفرص التي ربما لا تتكرر.

تلك النصائح طرحها الريادي محمد الرويغ مؤسس ومالك “برغرايزر” خلال استضافته من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار في لقاء “خبرتي التجارية” الخامس، في مدينة الرياض، والذي تحدث عن بدايته التجارية في لقاء مفتوح حضره عدد كبير من المهتمين والشباب.

وقال الريادي الرويغ أنه استفاد من عمله في تكوين خبرة واسعة بالقيادة وإدارة العمل كونه تدرج في عمله حتى أصبح مديراً في إحدى الشركات الكبرى التي ساهمت في اكتسابه مهارات واسعة، جعلته يحقق النجاح في مشروعة التجاري.

وأضاف الرويغ انه قدم استقالته من علمه بعد أن أسس مشروع “برغرايزر” مع أحد الأصدقاء الذي شاركه نشاطه التجاري ليكون الرادف المالي، مضيفا بأنه بدأ في تأسيس أول فرع واستغرق ذلك الامر 9 شهور وبعد سنة تم افتتاح الفرع الثاني والثالث.

وأوضح الريادي الرويغ أنه وبفضل من الله ثم العمل الدؤوب حققت أرباحاً كبيرة في فترة وجيزة، موضحا بأن سقف الطموح عالي لدينا في الشركة الآن حيث اننا نسعى بأن يكون لدينا في نهاية هذا العام 2015 الهدف أن أكثر من 100 فرع.

وشدد الريادي الرويغ أن الشهادة ليست كافية للشخص لكي ينخرط في التجارة ولكن الخبرة هي الأساس والمكمل للشخص لكي يحقق ما يصبوا إليه في مشروعة التجاري.

وقد تفاعل الحضور في طرح الأسئلة والاستفسارات ، حيث أجاب الرويغ عليها بشكل تفصيلي مقدماً كل ما يملكه من نصائح واستشارات، مؤكدا أنه مستعد لدعم الشباب وإعطاء النصائح والاستشارات بشكل مستمر لأي طالب او مبتدئ يقوم باستشارته.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم ضيف لقاء “خبرتي التجارية” بدرع وشهادة شكر.

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