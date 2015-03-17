بالصور.. “الحوية” مدينة حالمة غُيبت عن خريطة التنمية بالطائف

تعتبر مدينة داخل مدينة بعد أن كانت ضاحية صغيرة، توسعت وانتشر بها السكان وتمددت، إلا أنها حتى الآن عاجزة أن تُرضي طموحات الأهالي ومظهرها بشكل باهت بلا طعم ولا لون سوى مسائها الهادي حين يحل الصيف أو الشتاء.

إنها “الحوية” التي تبعد عن الطائف قرابة ١٥ كيلومتراً لا تزال تنتظر نظرةً من المسؤول؛ ليعاد لها وجهها الشاحب ويجعلها محطَّ الأنظار ويخدم سكانها ويُرضي طموحاتهم ويحقق أحلامهم البسيطة.

“المواطن” غاصت في دهَاليز تلك المدينة، وماذا ينقصها من خدمات ورصدت عيوب وضيق الشوارع وافتقارها للتنظيم، وانتشار أحواش الأغنام داخل الأحياء، وغياب الحدائق الحكومية النموذجية التي يستطيع الأهالي التنفس فيها والتنزه، وإن كان العمل جارياً من الأمانة لتأهيل حديقتين ولكنه بطيء ويحتاج لمسارعة.

وتعاني “الحوية” من افتقارها للمياه المحلاة وشبكات الصرف الصحي وأصبحت عائقاً وأزمة أخرجت الأهالي من منازلهم لشرائها، كما أن تطوير الأحياء وتنظيمها من قبل الأمانة لم يصلها، وهناك نمو عشوائي وتكدس سكاني دون ترتيب وتنسيق لاكتمال الخدمات، تضم “الحوية” عدداً كبيراً من الأحياء يقطنها ما يزيد على ١٥٠ ألف نسمة.

ولا يزال الأهالي ينتظرون دورهم في وصول واكتمال كافة الخدمات الصحية والبيئة والبلدية، ويأملون التدخل من سمو أمير المنطقة لدراسة وضعها وإنهاء معاناة الأهالي في أسرع وقت ممكن في ظل ما توفره الدولة من ميزانيات هائلة لكافة القطاعات الحكومية لتحقيق الرفاهية للمواطن.

بداية قصة الحوية وعالم النسيان.

يقول “أحمد العتيبي”: إن الحوية تعتبر في الفترة الحالية مدينة، وتحتاج فروعاً لكافة القطاعات الحكومية من أحوال مدنية ومكتب عمل وجوازات وغيرها؛ حتى تخفف الزحام على الطائف وتخدم الأهالي بأيسر الطرق.

ويضيف: إن الشوارع داخل بعض الأحياء مُظلمة وتحتاج لدعم وتوسعة واهتمام بنظافتها، وضرورة نقل سوق المواشي الذي يتوسط الأحياء ولم تلتفت الأمانة لشكاوى الأهالي.

ويشير “خالد القرشي” أن الحوية هي مستقبل الطائف، وتحتاج إلى دعم وخدمات لكنها لم تجد الاهتمام الكافي من قِبل المسؤولين، حيث إنه ينقصها مستشفى ومراكز صحية خلاف المشيَّدة الآن؛ لتواكب الزيادة المضطردة لسكان، وكذلك تحتاج بشكل عاجل لشبكات مياه وصرف صحي وتنظيم وتوسعة للشوارع داخل الأحياء؛ لتعود الحوية دانة تختال كما كانت في وقت سابق حين كانت بمثابة القرية الصغيرة.