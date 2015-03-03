تنفيذ مشروع دوار المئوية عقب عام من وضع حجر الأساس

بدأت أمانة الطائف العمل فعلياً في دوار مشروع المئوية، والذي شغل اهتمامات الكثيرين بعد ما أخذ التنويه عنه حجماً كبيراً في تصريحات أمانة الطائف لسنوات ماضية، ثم أعيدت الإشارةُ إليه في مناسبات متكررة.

ورصدت عدسة “المواطن” قيام الدقاقات الكبيرة اليوم، وهي تنقر برؤوسها في قمة المجسم القديم للدوار بهدف إزالته والشروع مجدداً في إنشاء الدوار وفق فلسفته الجديدة الذي سعت من خلالها الأمانة ليكون معلماً حضارياً تستحضر فيه التاريخَ الإسلامي من قِبلة المسلمين ومسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصولاً إلى قصر المصمك في الرياض الذي يمثل بداية توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وصولاً إلى الطائف وما تمثله المدينة السياحية من طبيعة زاخرة.

ويلاحظ أن خطوات العمل اليوم جاءت بعد عام تقريباً من إعلان أمانة الطائف عن وضعها لحجر الأساس للمشروع وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله يوم كان أميراً لمنطقة مكة المكرمة، ويرى متابعون أن المدة التي استغرقها المشروع منذ بدء إعلان وضع حجر الأساس له وهي عبارة عن لوحات دعائية تحيط بمنطقة العمل إلى بدء دخول الآليات فعلياً قد شارفت العام، وهو ما يبرز البطءَ في سير أعمال المشاريع التنموية ككل في المحافظة.

وتهدف أمانة الطائف من المشروع إلى تحويل المجسَّم القديم للدوار إلى مجسمٍ فلسفي يجسّد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية ويتكون الميدان من عدة عناصر رئيسية هي قصر المصمك الذي يرمز لمنبع تاريخ المملكة ويتكوّن من الجدار التاريخي المنتهي بالتكوين الزجاجي الرامز للحداثة، إضافة للجدار الحجري الموجه لقبلة المسلمين، ويتكون من عدة مربعات وكل مربع يحوي ١٠ أجزاء مضاءة، تمثل عقداً من الزمان ويتم في كل عام إشعال جزء من الإضاءة ليوضح سنةً جديدة تضاف للمئة عام، كما يشتمل المشروع على الجدار الرخامي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الهيكل الإنشائي الذي يحتوي العناصر ويجرّد تدوين الكعبة، إضافة للعناصر المائية داخل الدوار والزهور التي تمثل طبيعة الطائف.







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