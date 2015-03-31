لا أحقية لضباط الصف أو الأفراد في تفتيش المركبات والأشخاص إلا بأمر من مرجعهم

كشف المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضائته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه لا يحق للأفراد أو ضباط الصف تفتيش الأشخاص والمركبات إلا بأمر من مرجعهم، ولو نتج عن التفتيش ضبط أي محظور فيعتبر الإجراء باطلاً حسب نظام الإجراءات الجزائية مفصلاً عمن يحق له التفتيش واتخاذ القرار.

وقال القاضي: “يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم ومديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز وكذلك ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم في موقعه، وتمنح أيضاً هذه الصلاحية لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ورؤساء المواكب السعودية ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم والموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة الجهات واللجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

وبيّن القاضي بأن الملاحظ قيام الدوريات بتفتيش السيارات والأشخاص وهم ضباط صف، وإذا نتج عن التفتيش ضبط أي محظور فيعتبر الإجراء باطلاً حسب نظام الإجراءات الجزائية.







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