مواطن بجازان ينتظر تركيب عداد كهربائي لمنزله منذ 3 أشهر

شكا المواطن أحمد الحارثي من تأخر إيصال التيار الكهربائي لمنزله الكائن في حي المطار بمدينة جازان منذ أكثر من ثلاثة أشهر مضت، وذلك بعد قيامه بتسجيل طلب وسداد رسوم العداد الكهربائي، وما زال ينتظر تركيب العداد الكهربائي لمنزله من قبل المقاول المختص بالتركيبات.

وأوضح “الحارثي” لـ”المواطن” أنه قام بتسجيل طلب إضافة عداد كهربائي جديد لمنزله لدى شركة كهرباء منطقة جازان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ودفع مبلغ الرسوم لذلك، حيث قامت شركة الكهرباء بتحويله لمقاول شركة ابن جربوع لتركيب العداد وإيصال التيار الكهربائي لمنزله.

وأضاف: أنه ينتظر منذ أكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم تركيب العداد الكهربائي، ولكن دون جدوى، ما زاد من استيائه بعد انتظاره عدة أشهر، متسائلًا: ما سبب كل هذا التأخير من أجل تركيب عداد كهربائي لمنزلي؟!

وطالب “الحارثي” مسؤولي شركة الكهرباء بمنطقة جازان بإنهاء معاناته مع الانتظار، وإلزام المقاول المختص بتركيب العداد الكهربائي بأسرع وقت.

يشار إلى أن أهالي جازان يعانون من تأخر توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم الجديدة منذ العام الماضي، ويضطرون إلى الانتظار لعدة أشهر حتى يتم توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم، وتصل المدة- في بعض الأحيان- إلى عام كامل.

ونشرت “المواطن” قبل أكثر من ثمانية أشهر خبرًا تحت عنوان “في جازان.. المنزل الجديد يحتاج لعام كامل لتصله الكهرباء”، يتضمن شكاوى أهالي منطقة جازان من بطء الإجراءات لطلبات توصيل التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، ومطالبتهم بإنهاء المشكلة من قبل شركة كهرباء منطقة جازان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :