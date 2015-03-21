“هدف”: لا يوجد حاليًّا ​#​حافز​ ​3 ​.. والمبلغ المخصوم لا يعود للمستفيد!

بعد إغلاق حساب “خبير حافز” المخصص للاستفسارات ونقل التواصل إلى الحساب الموحد (هدف) “@HRDF-Care”، قامت “المواطن” بجولة في الحساب؛ لترصد أبرز ما دار من حوارات بين مستفيدي حافز والمسؤولين عن البرنامج في (هدف)، حيث اشتملت أغلب الاستفسارات عن “استمرار حافز، وموعد صرف حافز3، وتأخر الأهلية، وعطل الموقع، وعن الخصومات التي طالتهم، وكذالك استرداد المبلغ”.

وفيما يلي أبرز الاستفسارات والأجوبة التي نُشرت عبر تغريدات “تويتر” الخاصة بحساب (هدف):

* ريم: هل يوجد “حافز3″؟

هدف: حاليًّا لا يوجد إلا برنامجان: حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل.

* مغرد: هل يصرف حافز لطلاب الجامعة؟

هدف​: لا يمكن لطلاب الانتظام التسجيل في البرنامج.

* تركي: لماذا حافز يشجع على العطالة بدليل أن بعض طلاب الجامعة تبلغ مكافئتهم 800 فقط، والعاطلين ألفين؟!

هدف: الهدف من المخصص المالي ليس الركون إليه كمصدر للدخل، بل هو “إعانة مؤقتة” للباحث عن العمل حتى حصوله على وظيفة.

* حنين: لماذا تأخرت صدور الأهلية رغم مرور شهرين؟

هدف​: هل لديك مخالفات سابقة؟ تعتبر المخالفات من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر صدور الأهلية.

* أحلام: تم الخصم مني هذا الشهر، فهل يستمر الخصم للشهر القادم؟

هدف​: يرجى الالتزام لمدة شهرين بتسجيل الدخول الأسبوعي وحل التدريبات ليعود المبلغ بالكامل.

* مغردة: موقع حافز معلق.. أرجوكم أصلحوه!

هدف​: يرجى منك المحاولة باستخدام متصفح آخر، وفي حال استمرار المشكلة يرجى منك التواصل لنتمكن من مساعدتك.

* مغردة: لماذا خصم حافز، مع أني قمت بحل كل التدريبات والواجبات؟

هدف​: يرجى الاطلاع على خانة “تفاصيل العقوبات” للتحقق من سبب الخصم.

* مغردة: هل خبر استمرار حافز بعد سنة وتمديده وصرف الإعانة مستمر؟

هدف​: في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها.

* مغرد: بعد التسجيل في برنامج حافز، متى يكون موعد الإعلان عن الأهلية؟

هدف​: يتم الإعلان عن “الأهلية” في نهاية كل شهر ميلادي.

* ريم الغفيلي: منذ أمس وأنا أحاول الدخول لموقع حافز لكن لم أستطع، هل يوجد هناك مشكلة؟

هدف​: يرجى المحاولة باستخدام متصفح آخر أو باستخدام الكمبيوتر المحمول أو جهاز سطح المكتب.

* مغردة: هل ترد المبالغ المخصومة من مستفيدي حافز؟

هدف​: المبلغ “المخصوم” لا يعود للمستفيد.

* مغرد: ما معنى هذه العبارة: “لا توجد مقررات لك، يرجى الاتصال بالدعم الفني”؟

هدف​: هل أكملت 46 تدريبًا؟ يجب الالتزام بحل التدريبات.

يشار إلى أن الحساب الرسمي السابق لـ”خبير حافز” على “تويتر” كان للرد على الأسئلة والاستفسارات في حال وُجِّهت من المستفيدين من خلال وضعها في تغريدة، ويقوم مباشرة “خبير حافز” بالإجابة عليها.

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