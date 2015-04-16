“السجون” تطرح وظائف نسائية بمسمى “ملاحظة” براتب 5700 ريال

طرحت الإدارة العامة للسجون، وظائف نسائية بمسمى “ملاحظة” على نظام المستخدمين بالمرتبة 33، في كل من إدارة سجن النساء بمكة المكرمة وإدارة سجن النساء بمحافظة القنفذة وإدارة سجن النساء بمحافظة خرمة، موضحة أن آخر موعد للتقديم سيكون في تاريخ 10/7/1436هـ.

وأوضحت الإدارة أن الراتب الأساسي للوظيفة قدره 4325 ريالاً، بالإضافة إلى بدل نقل شهري قدره 500 ريال وبدل طبيعة عمل بنسبة 20 % من الراتب الأساسي.

واشترطت المديرية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يقل مؤهلها عن الشهادة الابتدائية، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يقل عمرها عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد على أربعين عاماً.

كما اشترطت على قبول تعيين المتقدمة، أن تجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأن يكون سكنها ومقر إقامتها في المدينة المتقدمة عليها، وأن تكون مسجلة على نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية أو تقوم بالتسجيل وتحضر ما يثبت ذلك.

وطلبت الإدارة ممن ترغب في العمل بوظيفة “ملاحظة”، أن توقع على إقرار يصادق عليه من ولي أمرها بموافقتها وموافقة ولي أمرها على مرافقة النزيلات للمحاكم والمستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مرافقة النزيلات أثناء ترحيلهن من منطقة إلى منطقة أخرى إذا دعت الحاجة.

وأكدت بأن تحضر المتقدمة مصطحبة معها صورة من الهوية الوطنية أو دفتر العائلة مع إحضار الأصل للمصادقة، وصورة من المؤهل العلمي الذي حصلت عليه مع الأصل للمصادقة، وصورة من الخبرات والدورات إن وجدت.