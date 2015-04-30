الشؤون الاجتماعية تؤكد :صرف الإعانات المقطوعة يتأخر 8 أشهر

طابقت وزارة الشؤون الاجتماعية على ما نشرته “المواطن” حول تأخير تأخير صرف الاعانات المقطوعة لمستحقيها من شهرين الى ثمانية أشهر وأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وكشف مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة الطائفعثمان القصير لـ” المواطن” أنه فيما يخص الاعانات المقطوعة يتم تسجيل طلب المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة ويكون الصرف حسب مواعيد الصرف بالحاسب اﻻلي عن طريق الوزارة بعد البحث اﻻلي لكل حالة ، لافتاً إلى أنه ولكثرة إعداد المستفيدين تصرف بعد التسجيل بثمانية أشهر حسب إمكانية البرنامج المقدم من الضمان الاجتماعي ومواعيد الصرف تحدد آليا.

وكانت “المواطن” نشرت تقريرا حول هذا التأخير تفاعل معه آلاف القراء مؤكدين أن مشكلة التأخير شاملة لكل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المملكة ،مبدين تخوفهم من هذا التأخير الذي يمتد لبعض الحالات لأكثر من عام .

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