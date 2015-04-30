الشؤون الاجتماعية تؤكد :صرف الإعانات المقطوعة يتأخر 8 أشهر

الشؤون الاجتماعية تؤكد :صرف الإعانات المقطوعة يتأخر 8 أشهر

2015/04/30
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
640755
255
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طابقت وزارة الشؤون الاجتماعية على ما نشرته “المواطن” حول تأخير تأخير صرف الاعانات المقطوعة لمستحقيها من شهرين الى ثمانية أشهر وأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وكشف مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة الطائفعثمان القصير لـ” المواطن” أنه فيما يخص الاعانات المقطوعة يتم تسجيل طلب المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة ويكون الصرف حسب مواعيد الصرف بالحاسب اﻻلي عن طريق الوزارة بعد البحث اﻻلي لكل حالة ، لافتاً إلى أنه ولكثرة إعداد المستفيدين تصرف بعد التسجيل بثمانية أشهر حسب إمكانية البرنامج المقدم من الضمان الاجتماعي ومواعيد الصرف تحدد آليا.
وكانت “المواطن” نشرت تقريرا حول هذا التأخير تفاعل معه آلاف القراء مؤكدين أن مشكلة التأخير شاملة لكل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المملكة ،مبدين تخوفهم من هذا التأخير الذي يمتد لبعض الحالات لأكثر من عام .


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‎وسوم

255 مشاراكات

  1. بوطلق

    حسبي اللة ونعم الوكيل فيكم

    ‎رد

    1. سفر بن سالم

      الله يوفق الجميع

      ‎رد

      1. سفر بن سالم

        السلام عليكم ورحمه الله انا مقدم علي الطلب من تاريخ شهر ٨ /١٤٣٦ والي الان لن ينزل علي حسابي اي مبلغ افيدوني يا الشئون الاجتماعيه وجزاكم الله الف خير .

        ‎رد

        1. غير معروف

          السلام عليكم
          انا مقدم من شهر 8/ 1436
          والى الان لم تتغير الحالة
          مراجع
          تحت الدراسة
          الحيثية غير مشمول
          هل في احد نزلت لة ولا ماكو قطعوها

        2. غير معروف

          1436/8/11 والي الان ما نزل شي على الحساب

        3. سعاد الغامدي

          انا من العام من رمضان مقدمه ولاجت يارب ساعدوني تكفوون

    2. محمد

      يتم صرف المقطوعه نهاية شهر 3 إبداعية شهر 4 هذا والله اعلم

      ‎رد

      1. غير معروف

        من متى مقدم

        ‎رد

        1. غير معروف

          المستلم صار له سنه

        2. غير معروف

          انا مو مقدم العام مستلمه … اب ي اشوف يحق لي الاتقديم السنه هذي يستح لي ول لا

        3. احمد رزق الصبحي

          انا مقدم شهر4 14337اليزالان مانزلتلي لي اكثر من 9 اشهر

      2. غير معروف

        السلام عليكم
        يا شباب احد نزلت له المقطوعة ولا لغوها ولا شو صار الي عشرة شهور انتظرها ولا تغيرت الحالة مراج وتحت الدراسة
        افيد ونا رحم الله والديكم

        ‎رد

        1. ساره

          آيه نزلتليه مقطوعة بشهر ٨

        2. ابو فيصل المطيري

          حسبي الله ونعم الوكيل انا لي ٨شهور من قدمت ومانزلت لي استغفر الله استغفر الله من يفيدني ومتى تتوقعون نزولها

      3. غير معروف

        الله يعين

        ‎رد

    3. امل عواجي

      ما يكفي انهم فكروا فيك احمد ربك انت احسن من غيرك المملكة ما قصرت بشيء !

      ‎رد

      1. غير معروف

        اذا مافكرو فينا من تبي يفكر فينا
        \

        ‎رد

        1. غير معروف

          المقطوعه وقفةها

    4. ام احمد

      ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ (: ¹ ﺳﺘﺴﻌﺪﻭﻥ ² ﺳﺘﻨﻌﻤﻮﻥ ³ ﺳﺘﺮﺯﻗﻮﻥ ﻣﻦَ ﺣَﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥْ
      أستغفر الله العظيم وأتوب إليه‬

      ‎رد

    5. سغره

      انا تنزل هذا الشهر ان شاء الله بس كيف اعرف اذا انزلت بصراف لو يرسلون رساله لي ع الجوال يكون افضل

      ‎رد

      1. غير معروف

        متى قدمت عليها انا مقدم من شهر ١٢ العام ولانزلت لي

        ‎رد

    6. غير معروف

      متئ تنزل المقطوعه ارجو الرد

      وهل ينبقئ ارسال رساله علشان المطوعه والا كيف انا مطلقه ومحتاجها

      ‎رد

    7. غير معروف

      المقطوعت مطر شنيف بن مسباح البناقي … استلمه وليعرف مته يقدم وهو ناسي بي شهر

      يعني تعطوني موعد اجيكم فيه

      ‎رد

    8. توق

      انا من شهر 11 مقدمة على المقطوعة ابي اعرف متى تنزل

      ‎رد

  2. محتاجه

    الى متى ننتظر !!!!
    !
    مقدمه من شهر ٢ وموعد الصرف ١٢ وللان بكمل سنه ومانزلت
    اخر مااستلمت قبل سنتين !! ليش مسمينها مقطوعه سنويه طالما هذي طريقتكم حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

    1. منيره👾.

      نزلت لك؟ ولا باقي

      ‎رد

      1. غير معروف

        سلام عليكم
        مانزلت المقطوعه ماحد يدري عنهاااا

        ‎رد

        1. غير معروف

          ع ياللي سوها تجي رساله ع الجوال ولا؟؟؟؟

      2. غير معروف

        المقطوعة لاتستفسر عنها ولا تسال قبل مضي عام من تاريخ تقديم الطلب اعرف ناس اكثر من سنه وشهرين

        ‎رد

    2. اشواق

      لاتتحسبو خير في غيركم مو لاقي الريال فوق مو انه الدوله تعطيكم بعد تتحسبو وتتشرطو ايش الناس ذي من جددد احمدو ربكم واشكروه الف مره بس

      ‎رد

      1. سوير

        قالو بتنزل ولا نزلت عطونا موعد تنزل فيه ولا شفنا شي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يلطف بحالنا ترانا مطلقات ونعول عيالنا وارامل مايعلم بحالنا غير رب العباد

        ‎رد

        1. جود

          ابغا اعرف متى نزلت لك الضمان مو المقطوعه بعد الاقديم

      2. معاد

        مالك دخل

        ‎رد

    3. غير معروف

      اختي العزيزه، يجب عليك ان تتعدي فترة ثلاث سنوات منذ اخر صرف تم،

      ‎رد

  3. ابو راضي

    من شهر 3 عام 1436 وانامقدم ولا صار اي شي خافو الله الناس تعبت وهي تنتضر

    ‎رد

    1. غير معروف

      متى تتغير الحاله الى قائم

      ‎رد

      1. غير معروف

        حسبي الله

        ‎رد

    2. المالكي الجنوب

      حسبي الله ونعم الوكيل

      ‎رد

      1. ابوباسل

        متي تصرف المقطوعه الي ردولي

        ‎رد

  4. طارق الحربي

    السلام عليكم
    ابي اعرف متى تنزل المقطوعه

    ‎رد

    1. غير معروف

      يقولون بعد الميزانيه

      ‎رد

  5. طارق الحربي

    السلام عليكم
    ابي اعرف متى تنزل مكافئات المقطوعه هم قالو الضمان تنزلك في حسابك يوم 12 ذل حجه وإلا حد الان مانزل شي

    ‎رد

    1. الشراري

      السلام عليكم ابشركم راتبين بشرةسارة لكم عطوني الحلوان

      ‎رد

  6. فقر ونقر والمطلع الله

    السلام شباب اللي راتبه 5 الاف وعليه اجار شقه 1500
    وعليه قسد بنك 1707
    وعليه بنك تسليف مع الكفاله 1500
    وعده ولد وبنت
    واللي يبقا من الراتب 293 ريال وش رايكم بالله
    حتا رسوم الجامعه انتساب مايقدر يسددها
    وش يسوي بالباقي

    ‎رد

    1. غير معروف

      الله يرزقك ويعينك

      ‎رد

    2. غير معروف

      5000 وش تسوي الزمن هذا …على بالك راتب ….الحمد الله على النعم

      ‎رد

  7. قمر 14

    اخواني اخواتي ابشرو بالخير راح تنزل لكم المساعدات المقطوعه شهر 11 و12 دفعه واحدة خلال شهر … سنة 1436

    ‎رد

    1. غير معروف

      احنا الان في شهر صفر ولا احد حس فينا لا وزير ولا ملك فيه رب الكون مطلع علي المحتاج واللي مو محتاج ربي كفيل فيه انا وقسمنا بالله ما عندي دخل غير راتب الضمان الشهري والله والله والله عندي عيال لكن كلنا في ظروفه وربي اني تركت شقه الايجار وصرت في كل بيت شويه لاني ما قدرت اسدد يوم قالت لي الموظفه تستلمي بعد سنه وللحين من عام 1435لليوم وقسمنا بالله ما استلمت وعندي عمليه مسامير وشريحه في رجلي ولا اعرف ايش اسوي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

      ‎رد

    2. غير معروف

      متا تنازل المقطوعه

      ‎رد

      1. غير معروف

        انا مسجله شهر١٥/٤/١٤٣٧وللحين مانزلت متى تنزل

        ‎رد

      2. غير معروف

        ارجو انكم تصبروا هذا هو الحل

        ‎رد

    3. غير معروف

      اناه مقدم من عام 1436 /11/20 إنزال شي والله اناه محداج البيت الايجار معن ده افراش ألبير وبعض تلغراف كفيه فراشه والله مقواله شهيد

      ‎رد

  8. محمد

    الله يعين الجميع

    ‎رد

  9. عبدالرحمن

    اكثرو من الاستغفار تنزل على طول والله

    ‎رد

  10. غير معروف

    أصبر مفتاح الفرج

    ‎رد

  11. غير معروف

    اخي اختي يامن تشتكي من ضرا مسك وهم لزمك ودين لم يتحمله كاهنك الازم الاستغفر )قال تعال (وقلت ستغفروربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باأموال وبنين ويجلعكم جنات وانهارا ) الايه للاستغفار فوئد لاتعد ولاتحصى ولاجا لاربك قبل ان تلاجا للبشر)اسال الله ان يرزقني ويرزكم رزقن طيب مباركا فيه

    ‎رد

  12. طارق ابو عبد الله

    انا قدمت على المقطوعه وانتظرت 6 شهور وبعدين يوم راجعتهم قالوا الغينا المساعدة للعزاب
    حسبنا الله ونعم الوكيل المفروض تساعدون العزاب المحرومين كان يقدر يتزوج او يوقف على رجليه

    ‎رد

    1. ام محمد

      الله يعين

      ‎رد

      1. فتاة الشمال

        انامقدمه من شهرتسعه ولسي مانزل شي ٩شهورافيدوني لوسمحتومتي بتنزل

        ‎رد

  13. الحمدي

    مت تنزل مساعده مقطوعه لنا

    ‎رد

  14. بندر هلال الثمالي

    حسبى ألله ونعم وكيل فيكم حارس أمن اش يسوي الان تأخير صرف مقطوعة بعد كم سنه اش يصير

    ‎رد

    1. ابوالليل

      حنا مع الضمان وياالله عايشين مع الراتب بعد وعندنا عوئل الله هو المعين

      ‎رد

  15. نور

    انا مقدم على مقطوعة بشهر ١٤٣٦/٤/١١ وإلى الحين مانزلت اناشد وزير الشوؤن الاجتماعية النظر في احوالناءحسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  16. بندر هلال الثمالي

    حسبى ألله ونعم وكيل فيكم حارس أمن غالبن اش يسوي

    ‎رد

  17. كوثر عبد الرحيم حسن

    انتم ظالمتم انفسكم عن تاخركم في تاخير الاعانه لاننا والله في اشد الحاجه لها الله يسامحك دي ما بقت كل سنه ده خلتوها كل سناتين

    ‎رد

    1. صاحب

      ياجماعه الخير . الحمد الله علي كل حال. شوف باقي لدول حالتهم. الواحد يقول الحمد الله. العالم ينضورن الموطن السعودي بنص عين. أشكر ربك علي نعمه هذه. الأمن وأمان.
      حفظك الله يا ملك سلمان. ودام عزك يا وطن.

      ‎رد

    2. الاسم كوثر عبد الرحيم حسن عبد

      اعلق واقول كل ريال هتعتونا راجع لكم ثاني كلهابتروح في اشياء اقتصاديه للبلد يعني هتعتوناباليسار بتاخذوها باليمين ماهي رايحه لبره كلها اقتصاد بلدي واعتونا بما اعطاكم الله يزيدكم من غير لا نحتسب وينسركم الله كلها زكه عن بدنكم

      ‎رد

  18. أبو خالد

    السبب من الظمآن يسجلون ناس للأسف غير محتاجه وعندهم مكاتب مقاولات واكتشفو الشئ هذا متاخر وهذا سبب التأخير ،،،وانا مثلكم اول مره أسجل فيها وللاسف وولاعندي شي غير راتبي ومااستلم شئ للان المفروض في شهر ١٢

    ‎رد

  19. تركي عبدالرحمن

    انامقدم من شهر2وموعدالصرف المتوقع1436/12والي الان تحت الدراسة واناوالله ثم والله محتاج هذة المساعدة المقطوعة عندي اطفال والحاله الله يعلم بة

    ‎رد

    1. غير معروف

      الله يفرجللك والمسلمين.

      ‎رد

    2. عبد الله

      لوسمحت كيف اعرف متى تنزل

      ‎رد

  20. الفقر ذبحنا

    متي تنزل المقطوعه والله ثم والله إني ضايقة بي الدنيا لانوم ولا راحة من كثر الألم والجوع والديون وطلبات البيت الي زاده الحال مدارس كهرباء اجار بيت و أقساط متأخرة وعليها تأخير من الإسكان وقطع الضمان وهو باقي له شهر كيف نوصف لكم الحال إذا طفلك يقول جوعان ومابيدك حيلة غير المكدة بسيارة والارزق بيد الله تحصل ولا ماتحصل غير عطل فني بنزين حالة. ماغير نقول ربنا يستر من التأخير المقطوعة هيا أقرب الحلول لي ولا بامرض نفسيا من التفكير. اطلب من الله تعالى ثم من بيدة الحل أنه يفرجها علينا

    ‎رد

    1. khalid

      الله يفتحلك من عنده ويرزقك من حيث لاتحتسب

      ‎رد

  21. ابوراكان

    حسبي الله ونعم الوكيل مقدم ع المقطوعةمن تاربخ 1/2/1436 وراجعت الضمان في رمضان وقالو موعدالصرف بتاريخ 11/11/1436 عيدت انا وعيالي بحال اللةيعلم بة وراجعتهم بعدالعيد ولافيةفايدة الي اقولة حسبي اللةونعم الوكيل فيهم اللة ……

    ‎رد

  22. ابن الخنوبي

    مت تنزل لنا مساعده مقطوعه 1463حجه لنا 11شهر من تقديم مدير ضمان

    ‎رد

  23. اااااااااووووووو

    تكفى يا سلمان الخير ليا 12 شهر مضى ولا نزل شيء من المقطوعه.

    ‎رد

    1. غير معروف

      انا صار اكثر من سنتين مابتنزل رغم ان امرأة كبيرة السن ومطلقه ومريضه قلب وسكر واعصاب عايشة بشقة بالايجار والمقطوعة كانت تشيل عن هم الايجار

      ‎رد

  24. ابو بندر

    قدمت علي المقطوعه والمتوقع الصرف محرم 1437 كذب ونصب

    ‎رد

  25. وفاءا

    انا مقدمه 1435 شهر 2 والمتوقع كاتبين تنزل بشهر 12 سنه 1436 ولين الحين مافي الا الظعوي حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  26. منى

    استحو ع وجيهكم عيب شهر 12 كملت السنه ومانزل رايحه لاجار اتقوى الله في ناس بنطرد في شارع بسبت تاخيركم ……..

    ‎رد

  27. لولوه

    مااقول غير يارب افرج حاجتي و حاجة غير انا مطلقه وعمري24 وشايله هم امي و ابوي وخمسه من بنات واثنين اولاد صغار راتب تقاعد ابويه مايتعداء ٣٠٠٠ ياناس ارحمونا يعني من اسمها مقطوعه تقطعوا حاجة كل ماحتاج وتصروفها لنا بلعنة خير خافوا ربكم موعد الصرف هاالسنه ١٤٣٧/١
    طيب متي تنزل عليا ديون ايجار بيت و مكيفات دين وصرف مقاضي والله لو عشت بي الحرام ماكان احتاج مقطوعه وذلها يارب ارحمنا بس

    ‎رد

    1. غير معروف

      سلام عليكم انا مقدمه ع المساعده من شهر 3 وما نزل شي بحسابي ليش الواحد محتاج وعلي ديون وهلمساعده ماجت اما تساعدو اما تبطلو

      ‎رد

    2. غير معروف

      لسانك حصانك ي اختي

      ‎رد

    3. ابو محمد

      استغفري ربك وأكثري من الاستغفار واستوذي من الشيطان الرجيم ومن وسوستة

      ‎رد

  28. الامل القادم

    متى تنزل المساعده انا مقدمه من شهر 3 والمفروض استلمها بشهر 12 والحين دخلنا سنه جديده وشهر جديد ولا نزلت

    ‎رد

  29. الامل

    السلام عليكم وانا مقدمه على المساعده من شهر وكان موعد الصرف شهر 12 والحين دخلنا سنه جديده وشهر 1 ولا نزلت متى تنزل

    ‎رد

    1. رماد

      متى تنزل المقطوعه لشهر ٣

      ‎رد

  30. أبو مالك

    ياناس من يفيدني انا مقدم لي سنه ووقت الصرف المتوقع 1/1437

    ‎رد

    1. غير معروف

      الله واعلم

      ‎رد

      1. ريم حسن القرني

        متى تنزل المقطوعه انا قدمت يعني سجلت في ٥/٥/١٤/٣٧وانا ماجاني من قبل لسى انا جديده انا والله مسكينه فقيره محتاجه مره امانه قولولي متى تنزل المساعده المقطوعه

        ‎رد

  31. محمد مقبل

    ياوزير جاء شهر واحد ومانزلت المقطوعة ناس عليها ديون وناس محتاجة لقمة لعيالها وناس حل حليهم الاجار الحين عشرة شهور وتحت الدراسة ومتوقع الصرف شهر واحد من السنة الجديدة وماشفنا شي هذي يبيلها برقية لمقام سيدي خادم الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

    ‎رد

  32. ام هـديل

    متى تنزل مقطوعة1436 دخلنا سنه جديد ومانزلت الموعد المتوقع12

    ‎رد

    1. غير معروف

      الله العالم شكلهم الغوها

      ‎رد

  33. ام هـديل

    في احد يعرف متى تنزل مقطوعة 1436
    الموعد المتوقع شهر12ودخلنا سنه جديده ومانزلت😢

    ‎رد

  34. عايشه موسي

    انا عندي سته اطفال يصرف لي ٢٤٠٠هل هذا يكفي اجار بيت او مصرف البيت او العايل ولا فوق كذا ماحد يتوظف لي اسمها في تمينات يسقط اسمها من ضمان انتم عطونا حل

    ‎رد

  35. أم اياد

    انا مقدمة في 5/2 لأحد الآن منزل شي متى راح تنزل

    ‎رد

    1. غير معروف

      سوف تنزل قريب

      ‎رد

  36. يارب الفرج

    الى متى راح تنزل المساعده المقطوعه الكل ينتظرها بفارغ الصبر ياربي الفرج من عندك

    ‎رد

  37. القحطاني

    محمد المقبل ولله انا زيك مقدم بنفس التاريخ 4/11
    والتوقعات في شهر 1437/1

    انشاءلله تنزل في بدايه محرم

    ‎رد

  38. محمد ابراهيم حمدي

    عشره شهور من تقديم ع مساعده مقطوعه ولم تنزل لنا من مسول عن هذا ظروفنا يعلم بها الله سبحانه وتعال الصبر مفتاح الفرج

    ‎رد

    1. ام الغالي

      يارب انهاتنزل من العام مقدمه صار لها سنه وشهر متى تنزل ياخوان والله محتاجتها

      ‎رد

  39. سعيد الحربي

    اعول اسره من خمس اشخاص وعاطل عن العمل بسبب عدم امتلاكي شهاده دراسيه وخبرات مع العلم اني كنت اعمل حارس ولاكن شأت اضروف واقفلت اشركه ولم اجد امامي الا باب حكومتناء الكريمه وقدمت علئ المساعده المقطوعه ويعلم الله اني في ححاجه مماسه لها ولاكن فؤجت بتأخير اطويل جدا جدا،اسال الله ان يحنن قلوب المسؤلين علينا ، ونحن في بلد الخير اللهم احفظ ولاه امرنا وعلئ راسهم راعي الايادي البيضاء محمد بن سلمان اطال الله بعمره وجعله خير علئ هذه البلاد واهلها

    ‎رد

  40. محمد حمدي

    عشره شهور وانا مقدم علي مساعده مقطوعه مت تنزل ي مدير الضمان

    ‎رد

  41. محمدالحمدي

    مت تنزل انامقدم في شهر3وحتي الان لم تنزل 10شهور

    ‎رد

  42. محمد مقبل

    انا مقدم على مقطوعة بشهر ١٤٣٦/٤/١١ وإلى الحين مانزلت اناشد وزير الشوؤن الاجتماعية النظر في احوالناء بسبب التأخير . كماء انني أعول أسرة ولست موظف أحوالي صعبة جدآ اسأل الله العظيم رب العرش العظم ان يفرج همي وهمكم

    ‎رد

    1. ام خالد

      الله معكم حتى انا مانزلت المقطوعة انا عند ي بينت معوقات حسبي الله ونعم الوكيل

      ‎رد

  43. فاتن الحربي

    نناشد الملك سلمان الله يحفظه لنا ويطول بعمره ويحفظ ولاة امورنا ان ينظر في موضوع الاعانة المقطوعه وسبب التاخير انا قالو لي تصرف بعد ١١شهر من بعد ماقدمت يارب والله محتاجين ولاعندنا وين نروح مالنا الا الله وثم الملك سلمان ابونا الله يحفظه ونتمنى من الوزير ان ينظر في حالنا وسبب تاخيرها واتمنى تقدموها مثل قبل الله يوفقنا واياكم

    ‎رد

  44. غير معروف

    متى ترد الشؤون الاجتماعيه با الموافقه على المستفيد

    ‎رد

  45. حمودسالم الحازمي

    أنا من شهر4إلي فات والآن بشهر 11ولم يصرف أي شئ وين 8اشهر الله يرحم والديك وأنا في أمس الحاجه إليه تكفون

    ‎رد

  46. سعود علي مكه

    ليه مانزل لي مقطوعه بعد سنتين ويقول الموظف لا بعد ثلاث عجيب

    ‎رد

  47. سعود علي مكه

    لي سنتين المقطوعه مانزلت وهي من عند من تنزل نحن ماحنا عارفين بس نبي مقطوعه الله يرزقنا من عنده

    ‎رد

  48. سعود علي مكه

    ليش بعد سنتين اذهب لااصترف مقطوعه حسب كلام الموظف ولم اجد نتيجه بالموعد المحدد وانا حسبت حسابي علي ذلك والان في معزق لاني بنيت
    ضروفي علي تلك الموعد وسدها الموظف في وجهي قال بعد سنه المقطوعه تصرف كل ثلاث سنوات هل صح هالكلام الله يعز الدوله في ظل سلمان

    ‎رد

  49. شماء خلف العنقري

    لي 6 اشهر والمقطوعه مانزلت ليش التاخير

    ‎رد

  50. مرزوق عبد الغنى الحجيلي

    ليش …….علي الناس المساكين والمحتاجين وينكتب بالنت تم ايداع وعندما يذهبون للصرف من اقرب صرافه يتضح انها لم توضع في حساباتهم كما هو مكتوب ……….

    ‎رد

    1. ام ماجد

      ام ماجد انا اولدي اثنين بنت ولد ومعندي دخل غير الضمان لي سنتين مستلمنه المقطوع وعيلي في حجاته معندهم مدخل ولدي يدرس وبنتي تعبان عنده انفصام في الشخصي وابي من خدام الحرمين الملك سلمان بن. عبد العزيز انو يشوف حلا لي الضمان في ناس تكل حق الضعف فين المقطوع حقات السنتين الي راح في شي اسمو كبيوتر يعني. يقدرو يشوف كل الحلات الله لا يحرمك الجر والله ثم اهلا الخير لكان انا وعيلي في الشارع عشان الجار هذي مو حلاه في الدني كل انسان ولو ضروف اغلب المشكل من الحلات الي ميقدار يكل عيله ولا يصرف عليهم امقول غير حسبي الله علا الي ضلمنه ونشابن في الديون اعطو اناس حقه عشان يعيشو زي الخلق قال مسعده هذي مذاله

      ‎رد

  51. ام ريماس

    انا لي 10 اشهر قدمت بشهر 2 وللان مانزلت

    ‎رد

  52. أبو متعب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الخبر يقول تأخر المقطوعة 8 أشهر وبعدين أنتهت الثمانية ودخلنا 10 أشهر

    و11 شهر والله المستعان بس لو أن وزير الشؤون الإجتماعية بس ينظر في هذه المشاكل ويحلها والا يمكن المدة مو راضي عليها كان وده تكون أكثر

    ‎رد

  53. محمد

    المساعدة المستثنها من الضمان والموعد شهر11 لعام 1436 لم تنزل علما العمر50 عاما والاضمان والاشي اسباب التخير فيدونا وشكرامقدم شهر 2

    ‎رد

  54. محمد

    المساعدة المستثنها من الضمان والموعد شهر11 لعام 1436 لم تنزل علما العمر50 عاما والاضمان والاشي اسباب التخير فيدونا وشكرا

    ‎رد

  55. حسن ابو عبد الله

    راتب قليل 3500ريال وقسط سيارة1230 وجارة شق 15000 الف وعندما نذهب الضمان بعد سنتين نتظر 9 شهور نحن لا نريد نسافرة و لا نريد مقطوع نريد راتب يكفي ويجبر القطاع الخاص براتب الكل موظف سعودي 5000 الف ريال مع جميع بدلات

    ‎رد

  56. علي احمد الزهراني رقم الحاسب 1060878376

    كل عام ؤانتم بخير حكؤمتن ؤشعبن افيدؤني عن صرف القطؤعة العام 1436 متى تنزل بحسابي

    ‎رد

    1. ابوعبدالرحمن ا

      انالاعندي وضيفه ولادخل
      عندي زوجه و2من الاولاد والحمدلله
      لاكن والله ضايع لاحليب ولاسيريلاك ولا اكرمك الله حفايض
      وايجار شقه وفواتير كهرباء والله3شهور ماهي مسدده
      بااكتب هاذي الرساه ودموعي على خدي من القهر القهر القهر ماعندي غير الديووووون في رقبتي
      الضلم يوم الضلمات
      ودعوت المضلوم تعلق بين السماء و الارض
      وربنايقول وعزتي و جلالي لا أنصرنك لو بعد حين
      الشكوووووووه لغير الله مذله مذله مذله
      ماعندي وظيفه ولادخل عندي ديون وايجار شقه
      واقساط سياره وحرقت قلب وابواب الوضايف مقفله وين اروح
      مع اطفالي الاول2سنه والثانيه بنت وماتت والثالث6شهور
      حراااااااااااام

      ‎رد

    2. ابوعبدالرحمن

      انالاعندي وضيفه ولادخل
      عندي زوجه و2من الاولاد والحمدلله
      لاكن والله ضايع لاحليب ولاسيريلاك ولا اكرمك الله حفايض
      وايجار شقه وفواتير كهرباء والله3شهور ماهي مسدده
      بااكتب هاذي الرساه ودموعي على خدي من القهر القهر القهر ماعندي غير الديووووون في رقبتي
      الضلم يوم الضلمات
      ودعوت المضلوم تعلق بين السماء و الارض
      وربنايقول وعزتي و جلالي لا أنصرنك لو بعد حين
      الشكوووووووه لغير الله مذله مذله مذله
      ماعندي وظيفه ولادخل عندي ديون وايجار شقه
      واقساط سياره وحرقت قلب وابواب الوضايف مقفله وين اروح
      مع اطفالي الاول2سنه والثانيه بنت وماتت والثالث6شهور
      حراااااااااااام

      ‎رد

  57. ابو نواف.. ابها

    انا متقاعد الراتب اقل من ثلاثة الف ومستاجر 2000 شهري وحسم للبنك 731 ولا يبقي معي الى 190 ريال… لا ضمان ولا دخل آخر الى أن اطلب الله العون.. دلوني ما أفعل جزاكم الله خير..

    ‎رد

  58. بيشوو

    ليا 11 شهر وما انصرفت !!!

    ‎رد

  59. ابومحمد

    تدرون ليش التاخبر8اشهرعلىشان تزيدالمده وبدل مايستلم كل سنه يصيريستلم كل سنتين المستفيدمن الضمان والمتقاعدبدل السنتين يتاخرثلاث سنوات هاذي هي السالفه ولامن اول كانت المقطوعه اذا تاخرت 3شهورمع الدراسه وسلامتكم

    ‎رد

  60. ابو بندر

    قدمت بالطائف من ٧ شهور ولم تنزل كله كذب بكذب. حسبي الله ونعم الوكيل بالضمان والموظفين. يارب يارب يصيروا يوم مثل ما يفعلو بالناس

    ‎رد

  61. غير معروف

    الله اكبر عليكم

    ‎رد

  62. غير معروف

    ليش كذا أنا مقدم من شهر ٢ الين الحين شهر ١١ وماتزلت ومن شهر تسعه وهم يقلون راح تنزل قريب وما نزلت حتا الان ويش ذَا ضلم الله مستعان بس

    ‎رد

  63. خديجه سليمان

    ليشسس اتاخير والله مالها داعي تتاخر

    ‎رد

  64. سهام

    على حسب ما قرأت ان المقطوعه تصرف بعد ٨ شهور
    وانا مقدمه على المقطوعه ١٤٣٦/٩/١١ والموظفه قالت ان المقطوعه راح تنزل في شهر شعبان ١٤٣٧ مره كثير ورانا ايجار

    ‎رد

  65. سهام

    مكتوب تتأخر ٨ شهور وانا قدمت في رمضان وقالت لي الموظفه استلمها في شهر شعبان ١٤٣٧ ه يعني بعد سنه الديون تراكمت عليا

    ‎رد

  66. عادل

    ولابد من تقديم برقيات شكاوي كلا من عنده الى الوزير وحتى للديوان

    تحركوا والا ستزيد المدة والتلاعب ..

    ولنعلم انها سنويه

    وكل سنه تتاخر 7 شهور ….قمة التعجب …حقوقنا تسلب…لا تتوقفوا ابرقوا لكل مسئول..

    ودمتم

    ‎رد

  67. عادل

    ارسل وكثف التغريدات على الملك سلمان بعد ربك اكثر التغريدات نساء رجال باذن الله يطلع تلاعبهم

    ‎رد

    1. غير معروف

      من شهر اريعه مقدمه والمفروض تنزل شهرواحد لين اليوم مانولت حسبي الله ونعم الوكيل

      ‎رد

  68. حسبي الله ونعم الوكيل

    انا مقدمة من شهر 2 وكاتبين لي بالموقع أنها راح تنزل شهر11 وشايفة بعض المستفيدين كاتبين انهم قدمو معاي بشهر2 وموعد الصرف شهر 9 و شهر 10 ليه كذا! ؟؟ علي ديون كثير ويارب تنزل واسددها

    ‎رد

  69. احمد موسى

    لو كانت المبالغ تسديد من المواطنين هل يكون النظام أسرع من الصرف على المواطنين المساكين ؟

    ‎رد

  70. غيرمعروف

    يا ناس انا استني الاعالة على شان اسداد الاجار والله اني معيلة لخمس اطفال وعندي لهم سك اعالة وما لنا معيل غير الله ..وما ادري كيف اسوي هذي السنة بلاجار …

    ‎رد

  71. غير معروف

    والله اني استنى الاعانة لسداد الاجار وما ادري هذي السنة كيف باسوي وانا باعول اطفالي الخمسة وعندي لهم سك اعالة وما عندنا معيل غير الله تعالى…

    ‎رد

  72. غير معروف

    انا قدم الوالد من شهر 2 وقالوا له شهر 9 وللحين م نزلت

    ‎رد

  73. قروص

    انا مقدم شهر 2 وقالو لي شهر 10 تنزل وللحين مانقول الا الله يكون فالعون

    ‎رد

  74. بو اثير

    أنا مقدم غي شهر ٤ و شيكت قبل شخر رمضان في الموقع و طلع المتوقع في صفر ١٤٣٧ و الحين شيكت وطلع لي تقدر تقدم وش اللي صاير وش السالفة فيه و الا مافيه

    ‎رد

  75. غير معروف

    السلام عليكم. انا مقدمه آخر شهر 4 متى تنزل المقطوعه م

    ‎رد

  76. م ر

    مرا كتير حرام عليكم الله لا يوفقكم ما عيدان زي الناس ونستى كمان السنة الجية

    ‎رد

  77. محمد

    متانزول المطوعه

    ‎رد

  78. المعنا

    يعني اسقاط الناس مايتأخر بالرغم لكثرة اللي اسقطو على طول ماشاءالله ودراسة الحاله تطول عشان يضيع حق السنه والله حرام هذا

    ‎رد

  79. العنود

    الي متا ننتظر الله يرحمك يابو متعب

    ‎رد

  80. العنود

    متا موعد صرف المساعده المقطوعه ارجو الافاده

    ‎رد

    1. ابو العنود

      قريب انشاء الله

      ‎رد

  81. ابوبتال

    آلّسلّآمٌ علّيِگٍمٌ ورحًمٌـٍة آلّلّهً وبرگٍآتٍهً
    انا مقدم ع المقطوعه في شهر 1 ولا نزلي شي
    االحين صار لي تسعه شهور
    اتمنا الافاده
    وجزاكم عنا الف خير

    ‎رد

  82. SooSoo

    انا قدمتها في شهر 4 متى راح ينزل الله يوفقهم الي يردون على

    ‎رد

  83. عبدالله هادي

    الله لايوفق من امر بتاخيرهااو

    ‎رد

  84. عبدالله هادي

    والله حرام. تاخيرهاا ثمانية اشهر انا تقدمت في شهر ٣/_ والان ستة اشهر عن الطلب ومانزلت رغم ان محتاجها في هذا الشهر،، وما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  85. محمد العتيبي

    بعد ان تنقظي مدة سنتين يتوقف الضمان لتجديد التقرير الطبي لمدة ﻻتقل عن ستة اشهر هذة الفترة من اين نتدبر امور اوﻻدنا ياناس شوفو حل نحن نعاني من اﻻنقطاع معاناة ﻻيعلمها اﻻاللة

    ‎رد

  86. تركي عبدالرحمن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اناقدم من شهر1[1436والي الان تحت الدراسة اي9اشهور وانا والله ثم والله محتاج المساعده المقطوعة عندي ايجاربيت وعندى الاطفال

    ‎رد

    1. ابوبتال

      وانا في نفس التاريخ ولا نزل شي

      ‎رد

  87. جندي متقاعد ضمن (القوات الاحتياطية)

    الحمد لله دام عزك ياوطن تاخير المساعدات عن مستفيدي الضمان تتحملها الشئون الاجتماعية الضمان ان كان التاخير اداريا ليس ماليا وان بدء ان التاخير خلفه متسببين سددو وقاريوا .

    ‎رد

  88. مريم

    بسم الله

    ‎رد

  89. اسفاط 107 الف حاله من الضمان الجتماعي

    مناشدين مليكنا الغالي سلمان بسرعة الصرف المساعده القطوعه للاستفادة من المساعدات خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وجزكم الله كل خير

    ‎رد

    1. بنت السعوديه

      الله كريم

      ‎رد

    2. بنت السعوديه

      يارب يسرها لنا

      ‎رد

  90. وزارة الشئون الاجتماعيه

    الي الملك سلمان الله يحفظه الشئون الاجتماعيه قامت علي تاخير المساعده القطوعه ونحن من اهل ارواتب الضعيفه استلمنه قبل سنتين واليوم قدمة قالي الموظف تنزل في 1437 علي كذ تسير 3سنوات سلته ليش قال والله هذي اومر عندنا كذ قالت المده باتسير 3سنوات لن اخر مساعده في 1434/5 وقدمة عليه في 1436/5 موعد الصرف 1437/5 ونشكو اليك ونحن في امس الاحاجه له وهي النظام يقول كل سنتين اما نظمهم في الشئون الاجتماعيه ثلات سنوات

    ‎رد

  91. المساعده القطوعه 1436 ثلاثه اشهر تحت الدراسه

    وزارة الشؤون الاجتماعية والله المساعده تاخرت كثير لو تفعلو خير وتنزلها في رمضان وانتم عرفين مصاريف رمضان والعيد ونحنو رواتبنا ضعيفه الي عدد افراد اسرته 9 كيف يعمل في هذا الشهر الكريم والعيد من فراج عن مسلم كربة من كرمن كان في حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ؛ فرج الله … من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسرٍ ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ، ستره الله في الدنيا والآخرة.

    ‎رد

  92. المساعده القطوعه 1436 الي الملك سلمان حفظه الله من كل شر

    الي ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز تاخر المساعده المقطوعه من الضمان الاجتماعي مقدمين ثلاثا الشهر ولم نستلم ريال واحد ونحن في امس الحاجه الي المساعده المقطوعه لكي نصرف علي اولادناء في شهر رمضان والعيد اقسم بالله ان رواتبنا 5000 ريال كله دايون بنك التسليف يخصم والبنوك الاخراء تخصم وفوتير كهرباء والله ما يبقي من الراتب شي فراج همنا ياملك الحزم والعزم
    نسال الله ان يطول في عمرك

    ‎رد

  93. المساعده القطوعه

    الي ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز تاخر المساعده المقطوعه من الضمان الاجتماعي مقدمين ثلاثا الشهر ولم نستلم ريال واحد ونحن في امس الحاجه الي المساعده المقطوعه لكي نصرف علي اولادناء في شهر رمضان والعيد اقسم بالله ان رواتبنا 5000 ريال كله دايون بنك التسليف يخصم والبنوك الاخراء تخصم وفوتير كهرباء والله ما يبقي من الراتب شي فراج همنا الله
    نسال الله يطول في عمرك

    ‎رد

  94. الشكوه لله

    مقدمه على المقطوعه من شهر ٢ والا الان مانزلت مع العلم ان الوالده متوفيه والوالد في السجن وساكنين بالايجار وعددنا سته وانا اكبر اخواني وعمري ٢١ سنه واصغر اخواني عمرها خمس سنوات وليس لنا دخل غير الضمان ورمضان قرب وبعد رمضان العيد مااقول الا الفرج من عندك يارب

    ‎رد

  95. محمد الشمري

    الصرف مانبيه لوكثرة حويجنا فيه علا حجتنا فيه مانمله

    ‎رد

  96. وطني الحبيب

    الضمان الاجتماعي تاخير المساعده المقطوعه كان ثلاث شهور الي 11شهر شي غريب والله الي عندو راتب سنتين سارة ثلاث سنه ولي من الضمان الاجتماعي يخذ معاش سنه ونص

    ‎رد

  97. الضمان الاجتماعي

    والله تخير كثير انا مقدم 5/1436
    ومتوقع الصرف 1437/4كم المده 11شهر كنا مفدم في 5 تنزل في شهر شعبان ثلاث شهور

    ‎رد

  98. ابنتك ياسلمان السعد

    لذالك لااستطيع استقدام الخادمه ياحبيب الشعب الله يفرجهاعليك فرجهاعليناياابوالضعفاءياوجه الخيرالوفير

    ‎رد

  99. ابنتك ياسلمان السعد

    ابعث اليك ياابي العزيزرسالتي التي ابكتني من الالم والقهرانامن ذوي الاحتياجات الخاصه واريدخادمه وضروفي جداصعبه زوجي يعمل بالقطاع الخاص ولاتستمرالشركات وهوبين شركه وشركه يتنقل ولديناابناء ووتواام بنات وللهالحمدوالشكروولانملك منزل ملك ونحن باجاروالمصاريف كثيره والشؤون لاتكفي

    ‎رد

  100. مستفيد

    الله يعين

    ‎رد

    1. غير معروف

      والتوقعات في شهر 1437/1
      ان

      ‎رد

      1. غير معروف

        انا مقدم من شهر ٤ ولا نزلي شي قالو في رمضان تنزل بعدها لطعوني ورحت قالو في شهر ١ ولا نزل شي حسبي الله عليهم بس الي يده في الماء ماهو مثل الي في النار

        ‎رد

        1. غير معروف

          ابشرو بالخير 1437/02/18

        2. غير معروف

          انا مقدمه من شهر اربعه ًالموعد المتوقع شهر الحج والحين بنخلص شهر ٢ ولا نزل شي

        3. غير معروف

          الله يعين الجميع كلنا نفس الطريقه يعني راح تنزل ١٨ /٢١٤٣٧

        4. غير معروف

          هل نزلت المقطوعه

        5. غير معروف

          حسبناالله ونعم الوكيل الى متي التسيب هذا في الضمان الاجتماعي

        6. غير معروف

          مقد

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