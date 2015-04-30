الشؤون الاجتماعية تؤكد :صرف الإعانات المقطوعة يتأخر 8 أشهر

الشؤون الاجتماعية تؤكد :صرف الإعانات المقطوعة يتأخر 8 أشهر

2015/04/30
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
633960
253
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طابقت وزارة الشؤون الاجتماعية على ما نشرته “المواطن” حول تأخير تأخير صرف الاعانات المقطوعة لمستحقيها من شهرين الى ثمانية أشهر وأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وكشف مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة الطائفعثمان القصير لـ” المواطن” أنه فيما يخص الاعانات المقطوعة يتم تسجيل طلب المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة ويكون الصرف حسب مواعيد الصرف بالحاسب اﻻلي عن طريق الوزارة بعد البحث اﻻلي لكل حالة ، لافتاً إلى أنه ولكثرة إعداد المستفيدين تصرف بعد التسجيل بثمانية أشهر حسب إمكانية البرنامج المقدم من الضمان الاجتماعي ومواعيد الصرف تحدد آليا.
وكانت “المواطن” نشرت تقريرا حول هذا التأخير تفاعل معه آلاف القراء مؤكدين أن مشكلة التأخير شاملة لكل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المملكة ،مبدين تخوفهم من هذا التأخير الذي يمتد لبعض الحالات لأكثر من عام .

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253 مشاراكات

  1. أبونواف

    السلام عليكم..تصدقون والدي له ثلاث سنوات ماأستلم المقطوعه وهو مقدم من فتره.

    ‎رد

  2. فوزيه عبدالحميد اللامي

    انا رحت ضمان الاجتماعي ٥ مرت وقولو مسجلنك ادخل موقع لقه ماصر شي صرلي ٣سنوات مخذات شي الي حين حسبي الله ونعم وكيل

    ‎رد

  3. مضلومه وكفى

    ياوزاره ضمان ياناس ياعالم نزلولي مقطوعه قطعتو بطونا واحنا في انتظارها اقسم باالله بحجتها حسبناالله ونعم الوكيل شكاوي ورفعنا اتصال واتصلنا ولاحياه لمن تنادي قسم باالله كن في بير مااحد يجيبنا ويسمعنا انامحتاجتها لي ثلاث سنينلذا وقت حسبي الله حسبي الله😢😢😢😢😢😢😢

    ‎رد

  4. ابراهيم علي

    السلام عليكم ورحمته الله وبركته اخواني انامقدم على المساعده المقطوعه الى عمره 35سنه اعطيتهم رقم الايبان وبرنت من الاحوال المدنيه بتاريخ 16/3/1438وقال شهروراجعنا وراجعتهم قال لي مرفوعه يعني في امل تنزل قريب اولا مع العلم لاول مره اقدم والف شكر

    ‎رد

  5. ابو رغد

    سلام عليكم ابي اسالكم الي عنده علم الي مقدم على مقطوعه 8-1436 وتوقع الصرف 6-1437ولا الحين مانزل شي وتعدا موعد اصرف صار له سنه

    ‎رد

  6. مطلقه واعول 3 بنات

    والله تعبت وانا اروح لهم وهم يتمصخرو علينا لي 3 سنوات ما نزلت لي ويقلولي اسمك مسجل

    ‎رد

  7. غير معروف

    انا مقدمه من 1436/9/9والي الان لم ينزل لي اي شي وكل مارجعتهم يقلو انتضري ورددي ياليل ماطولك والله بكل وقاحه يقلوها الحرم كذا ايش اسوي دلوني ايش اسوي

    ‎رد

  8. متى تصرف المقطوعه

    انا مقدمه في 10\8\1436 والي الان الحاله تحت الدراسه والتاريخ المتوقع صرفها شهر 5\1437 والي الان مانزل شي وحالتي الله يعلمها افيدوني جزاكم الله خير

    ‎رد

  9. لبيب

    متا تنزلي المقطوعه ردوالي

    ‎رد

  10. ابوباسل

    الله يجيب الخير امين

    ‎رد

  11. ابوباسل

    متا تنزلي المقطوعه ردوالي

    ‎رد

  12. غير معروف

    والي قدم في سهر 4 /1337

    ‎رد

  13. ابو فيصل المطيري

    الفقر دايم رفيقن ما يطاق كود يضحلك. على طول السنين والعمر ضاع ياهواي الخداع

    ‎رد

  14. واصل العثمان

    انا مقر على المقطوع من شهر 4 سنة 1436 وإلى الآن منزل شئ افيدوني

    ‎رد

  15. غير معروف

    مقدم على المعونه شهر 2 متى تنزل

    ‎رد

  16. غير معروف

    حسبي الله ونعم الوكيل راح رمضان وجاء رمضان سنه ولا جاء شي

    ‎رد

  17. لطيفه احمد

    انا مطلقة وولديً الوحيد اللي يعيلني يالسجن قدمت من شهر 11اللي فات وللان مانزل اي شي

    ‎رد

  18. الله كريم

    والله رحت بي الوالد انا قبل شهر كذا وقالو لنا شهر11 تنزل لك والله يستر لا يحي شهر 11 وقالو لنا عذر يشهد الله انا محتاجين لها ديون واجارات وكهربا وماء والله يكون في العون بس

    ‎رد

  19. صابر الطيب

    يتنزل إن شآء الله والى موصفات في الضمان ويطقطق علينا حسبي الله عليه في هاذا الشهر الكريم آمين

    ‎رد

  20. صابر الطيب

    يتنزل إن شاء الله في رمضان هاذا عظمي إن شآء الله متأخره على عشرة أشهر ولاكن عندي أمل إن شآء الله في هاذا الشهر الكريم

    ‎رد

  21. الشراري

    لاحولا ولاقوة بلاة

    ‎رد

  22. عايض

    يا وزير الشون الاجتما عيه الا متى تا خير صرف المقطوعه
    مقدم لابني مقطوعه في شهر١٤٣٦/١١/٤ وابني
    معا ق وعنده عجز كلي وموضح لديك في تقرير
    وهي مراجع وافادوني بان صرفها يكون في
    ١٤٣٦/١٢/١٨ والا الان لم تصرف الان ٩ شهور وهي مراجعه افيد ونا جزاك الله خير

    ‎رد

  23. غير معروف

    حسبي الله في كل من يخذل الشعب وياكل اموال الناس

    ‎رد

  24. مواطن

    الضمان الاجتماعي .. وضع لذوي الدخل المحدود (( اي من راتبه تحت الثلاثة الآف ريال )) او عديمي الدخل اي من لايملك دخل ولآكن للأسف طمعنا جعلنا نتسائل ماهو الضمان الأجتماعي وماهي المساعدات المقطوعه الي ان قام الغني قبل الضعيف يتحايل لكي يحصل على المساعده المقطوعه حتى موظفين الضمان الاجتماعي بأنفسهم قاموا بالتحايل للحصول عليها فقامت ادارة الضمان بزياره مفاجئه لمكاتب خدمة المواطنين في جميع انحاء المملكه وكشف التلاعب والتحايل فصل عدد كبير من الموظفين وتحسين في اوضاع المكاتب وطرق التسجيل والاستحقاق وذالك كله يصب في مصلحة المستفيد اولاً
    لدي امي ارمله واخواتي اثنتان قدمت لهم المساعده المقطوعه حال كحال جميع من ينتظر ولآكن لانقول الا اللهم وفقهم لما تحب وترضى
    لو كان بأيديهم شيء لما تحملوا دعواتنا
    بل ندعوا الله بأن يكون في عونهم وان يسدد خطاهم

    ‎رد

  25. بنت السعوديه

    يارب فرجها .. ربك عالم بالحال 🙌 …

    ‎رد

  26. بنت السعوديه

    لاحول ولاقوه الابالله متى تنزل ؟!ياااارب تفرجها على عبادك

    ‎رد

  27. المتفائل

    الحمدلله احنى في نعمه لا يعلمها الا الله اكبرها الامن والامان
    وبعدين الواحد يعتمد على الله في كل اموره والله سبحانه موزع الارزاق ولكن مطلوب منا بذل السبب والخير واجد في بلادنا شوفوا الاجانب عندنا كيف عايشن عندنا لا راتب ولا ضمان

    ‎رد

  28. ججججاى ركضضضضض

    يا اخوى اناس ماتت من المقطوعه ومتى تجيهم اخلص ولا اجيك اعلمك كيف نظام الناس

    ‎رد

  29. شريفه علي عيد الشراري

    أنا ارمله ومقدامه عليه من شهر 1437/2/17والحين منزلت مت تنزل

    ‎رد

  30. ام محمد

    ان قدمت علي المساعدشهر 12/1436لحداليوم مانزلت افيدوني انامطلقة وعندي 3 اولاد ومحتاجاها ابي استأجر بيت افيدوني جزاكم اللة خير

    ‎رد

  31. ام محمد

    انا مقدمة من شهر 12
    لحد الحين مانزلت افيدوني جزاكم اللة خير

    ‎رد

  32. غير معروف

    انا ليا سنه و8 اشهر ليه مانزلت المقطوعه والله حرام والي ماسكها ما يلي يصرفها الله يصرفه من الدنيا اكيد هو مرتاح بس مو حلو ان الناس تدعي عليه خاف الله ونزل المقطوعه انت ماتعرف ظرف الناس

    ‎رد

  33. استغفر الله

    انا مقدم من تاريخ 1436/5/1 وموعد الصرف شهر 4 1437 ومانزل شي لتاريخ اليوم..
    واحنا ع اساس نسدد قيمه الشقه السنوي وانكبنا والله ييسرها .
    وياليت الي عنده معلومات يقول لنا

    ‎رد

  34. حامد الحربي

    انا مقدم علي المقطوعه شهر 8 سنه 1436 ولحد الان مانزل شي

    ‎رد

  35. ام احمد

    ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ (: ¹ ﺳﺘﺴﻌﺪﻭﻥ ² ﺳﺘﻨﻌﻤﻮﻥ ³ ﺳﺘﺮﺯﻗﻮﻥ ﻣﻦَ ﺣَﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥْ
    أستغفر الله العظيم وأتوب إليه‬

    ‎رد

  36. مطلقه

    حسبي الله ونعم الوكيل ليش حرام عليكم كل الناس تنتظر وينك ياملك الانسانيه سلمان شوف لنا حل مع الي مستلمين الشؤون الاجتماعيه ولازم تشوف لنا حل

    ‎رد

  37. فتاة الشمال

    السلام عليكم لوسمحتوامتى بتنزل المقطوعه من شهر٨قدمت عليهاولسى مانزلت 😰

    ‎رد

  38. العنزيه

    ابفهم متى تنزل المقطوعه ماصارت لي سنه مقدمه

    ‎رد

  39. مطلقه

    انا قدمت ع المساعده بشهر1436/9/10رمضان وقال بتنزلي بعد 8اشهر وتاريخ الصرف 7بس بعرف ايمت بتنزل والحين من شهر صارت الحاله قائم ياجماعه الخير حدا يخبرني

    ‎رد

  40. ابنتك يابابا سلمان

    السلام عليكم
    انا مقدمه من شهر 7 وكمل لي سنه مانزل شي وعليه قسط وديون ربي العالم ايش سبب تاخيرها افيدوووني

    ‎رد

  41. غير معروف

    انامقدم من تاريخ9/9/1436والى الان مانزلت اي مقطوعه واراجع المكتب بجيزان يقلي تلقاهافي حسابك

    ‎رد

  42. ام مشاري

    ابي فلوس خلاص وحد تعب هو يستانه هل مقطع

    ‎رد

  43. المساعده نزلت اليوم لي له ثلاث سنوات

    المساعد المقطوعه نزلت اليوم

    ‎رد

  44. المساعده نزلت اليوم لي له ثلاث سنوات

    المساعده المقطوعه يقولون انه كل سنه لي عند ضمان ولي موظف كل سنتين كل كلمهم كذب لكن حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل ظالم ولا شفنا ريال لنا ثلا ث سنوات

    ‎رد

  45. جنوبي

    حسبنا الله ونعم الوكيل على جميع المسولين عن صرف المساعدات الذين يماطلون ولا تهمهم امور المواطن البريئ المحتاج

    ‎رد

  46. حمدان حامد منديل المالكي

    انا مقدم بتاريخ 11/41435 الي الان ما نزلت ومكتوب في الجهاز متوقع الصرف في شهر 1/1437 والي الان ما نزلت أناشد وزير الشؤون الاجتماعية انا والله العظيم في أمس الحاجة جزاكم الله خيرا

    ‎رد

  47. ام تركي

    انا الحين بكمل سنتين ولا استلمت هالاعانه وكل مره يقولون الشهر اللي بعده كذابين حسبنا الله عليهم وين ثمانيه شهور اغلب المستفدين ماصرفت لهم الا تلاعب واحتيال

    ‎رد

  48. منيره

    السلام عليكم انا ام مطلقه ام اربع اطفال امي مريضه السرطان المفروض استلم الاعانه المقطوعه في شهر 12 الي فات بعدين قالوا بعد الميزانيه امس اتفاجا حسبي الله علي انهم مسقطين اسمي وين العدل وينك يملكنا تشوف الظلم الي صاير لنا

    ‎رد

  49. غير معروف

    وانا مقدمه عليها من شهر 12 السنه الي فاتت وللحين مااستلمتها كملت السنه وعليها ودائما اراجع الضمان ومافي فائده يقولوا انتظري

    ‎رد

  50. Stfsff

    متى تنزل المساعده المقطوعه الدفعه الثانيه

    ‎رد

  51. فهد

    متي تنزل المقطوعه لمن هو من شهر 2 صفر 1436
    الي الان لم تصرف متى افيدوني رحم الله والديكم

    ‎رد

  52. غير معروف

    السلام عليكم …… ي جماعه انا ابو يصرف النقطوعه كل سنه لانو قديم فيها وم يعطينا حقنا كيلنا ووزنا ناخذها لو كلمنا الضمان بيعطونا ولالا ……

    ‎رد

  53. اسمع نشفو الخبر

    حسب كلام الاستاذ محمد مدير الشؤان االاجتماعي سوف تصرف الاسبواع هذا حسب كلامه في الثامنه امس مع دوا د ……………سيتم الايدع اليوم

    ‎رد

  54. الهاشمي

    مقدم من شهر صفر 1436 وقالو شهر 11 الصرف
    والي الحين أنتظر ولله الأمر من قبل ومن بعد

    ‎رد

  55. ابو حكيم

    الناس تدور ايجارات بيوتها .
    ولابيطردونا من البيوت .

    ‎رد

  56. ايش اسوي

    ردد يا. ليل ما اطوللك

    ‎رد

  57. عبدالسلام

    الله كريم

    ‎رد

  58. غير معروف

    متى تنزل المقطوعه تعبنا وحنا نستنى اكلتنا الديون

    ‎رد

  59. أكاليل

    انا صار لي سنه وشهر من قدمت ولا جت ..لكن لعله خير
    واحب استفسر اذا كان بتجي قريب او بتتأخر لان وضعي جدا مزري
    الله يكتب اجركم ويحفظك لنا يابابا سلمان

    ‎رد

  60. غير معروف

    طيب ما سبب هذا التاخير وما مبررة

    ‎رد

  61. ابو زيد

    والله ماعندهم سالفه

    ‎رد

  62. يارب

    سلام عليكم ماحد يعرف متا تنزل هالمقطوعه الي نشفو ريقنا عليها وحنا ننتظر

    ‎رد

  63. محمد

    انا محمد علي عبدالله صمع كنت استلم المقطوعه كل سنه وانا عمري 65 سنه واسرتي كبيره والحين سنتين ما نزلت المقطوعه وتكفى يا سلمان الخير انقذنا علينا ديون وعيالي جاعوا حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  64. خالد

    السلام عليكم
    يااخوان ماحد يدري متا تنزل المقطوعه؟؟
    من شهر 12 ميتحق المفطوعه ..

    ‎رد

  65. تركي

    حسي الله ونعم الوكيل فيهم الواحد عنده اديون

    ‎رد

  66. لابد من رفع الشكوى لديوان موقع تواصل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الملك سلمان لا يتوانى في مساعدة المواطن وهذه الوزاره تتلاعب فينا بهذي المقطوعه لذلك رفع الشكوى للملك سلمان عن طريق موقع تواصل ضد هذه الوزاره هو الحل

    ‎رد

    1. غير معروف

      طيب كيف جزاك الله خير كيف اقدم لها دلني الله يعطيك العافيه ويجعلها في ميزان حسناتك انا لا افقه شي في الامور هادي

      ‎رد

  67. ام فيصل

    لقد تضررنا من تاخر المساعده المقطوعه افيدونا عن السبب 😡

    ‎رد

  68. fahad

    من جانا الوزير الجديد واحنا ماشفنا خير من الاسوأ الى الاسوأ حسبنا الله عليه ونعم الوكيل ١١ شهر ومازلنا تحت الدراسه الله حسبي وكفى

    ‎رد

  69. سفر بن سالم

    ابو يوسف مقدم علي المقطوعه من تاريخ ٨/١٤٣٦ الي الان لم ينزل اي مبلغ علي حسابي .

    ‎رد

  70. متفائلة

    ان شاء الله خير انا سمعت اخر شهر ٢ رح تنزل المقطوعة لكن بسبب بظطر ادخل بنتي روضة خيرية استغفر الله العظيم بس مو تهاون بس فرق بينها وبين المدارس الاهلية العالمية

    ‎رد

  71. غير معروف

    ابشركم مراح تنزل المقطوعة

    ‎رد

  73. محمد

    وش علاقتها بالميزانيه مكتوب لوحات بجميع الفروع انه من الزكوات

    ‎رد

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