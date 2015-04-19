بلدية محافظة خميس مشيط تعلن عن سحب القرعة العلنية لأصحاب المنح السامية

أعلنت بلدية محافظة خميس مشيط أن على المواطنين الذين صدرت لهم منح أوامر سامية من المقام السامي تقضي بمنحهم قطع أراضٍ سكنية في محافظة خميس مشيط مراجعة البلدية لسحب القرعة العلنية وفقاً للأولوية في الأمر وحسب المساحة النظامية على القطع المخصصة للتوزيع وذلك حسب بيان الأسماء المرفق، مصطحبين معهم بطاقة الهوية + أصل الوكالة لمن كان وكيل، وسوف تكون القرعة يومي الاثنين الموافق 1 / 7 / 1436هـ لأصحاب منح الاستبدال ومنح الأوامر مساحة (400+1600+2500+ جزء ثانٍ + 900 حتى عام 1426 هـ) والثلاثاء الموافق 2 / 7 /1436 لأصحاب منح الأوامر السامية حتى عام 1432هـ وذلك بمقر مبنى ضيافة البلدية بحي أم سرار جنوب حديقة الملك فهد، ومن لم يراجع سوف تُسحب عنه لجنة تنفيذ المنح وليس له حق الاعتراض.







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