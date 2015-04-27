تأخير صرف “مقطوعة” الضمان الاجتماعي في الطائف

كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن تأخيراً طرأ على مواعيد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص بند الإعانات المقطوعة، بعدما كانت تُصرف في حدود شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء اعتماد الطلب للمستفيد.

وتشير المعلومات المؤكدة أن صرف الإعانات المقطوعة امتدت مواعيد صرفها من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى سبعة أشهر الأمر الذي يفسّر كتراجع في أداء وزارة الشؤون الاجتماعية رغم تعديل السلم الجديد لرواتب المستفيدين والمستفيدات الشهرية رغم أن الزيادات التي أدرجت في السلم ليست بالكبيرة.

“المواطن” انتقلت اليوم في جولة عاجلة على مكتب ضمان الطائف وأكد مراجعون أن مواعيد صرف إعاناتهم المقطوعة قد تستغرق 7 أشهر بعدما كانت تصل إلى حساباتهم خلال شهرين, الأمر الذي أثار مخاوفهم وتساؤلاتهم عن أسباب هذا التأخير الذي يخشون أنه قد يعود لعجزٍ يواجه ميزانيه الوزارة.

وبلغ مستفيدو ومستفيدات الضمان الاجتماعي في الطائف مثلاً في إحصائية غير رسمية حصلت عليها “المواطن” الـ ٣٢ ألفاً؛ ما يجعل مكتب الضمان فيها هو أكبر المكاتب في المملكة التي تقدم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة.

وتشكل الطائف نسبة ٦٠٪ من إجمالي مساحة منطقة مكة المكرمة وما يتبعها من محافظات ومراكز.







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