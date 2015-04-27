تأخير صرف “مقطوعة” الضمان الاجتماعي في الطائف

تأخير صرف “مقطوعة” الضمان الاجتماعي في الطائف

2015/04/27
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
186790
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كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن تأخيراً طرأ على مواعيد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص بند الإعانات المقطوعة، بعدما كانت تُصرف في حدود شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء اعتماد الطلب للمستفيد.
وتشير المعلومات المؤكدة أن صرف الإعانات المقطوعة امتدت مواعيد صرفها من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى سبعة أشهر الأمر الذي يفسّر كتراجع في أداء وزارة الشؤون الاجتماعية رغم تعديل السلم الجديد لرواتب المستفيدين والمستفيدات الشهرية رغم أن الزيادات التي أدرجت في السلم ليست بالكبيرة.
المواطن” انتقلت اليوم في جولة عاجلة على مكتب ضمان الطائف وأكد مراجعون أن مواعيد صرف إعاناتهم المقطوعة قد تستغرق 7 أشهر بعدما كانت تصل إلى حساباتهم خلال شهرين, الأمر الذي أثار مخاوفهم وتساؤلاتهم عن أسباب هذا التأخير الذي يخشون أنه قد يعود لعجزٍ يواجه ميزانيه الوزارة.
وبلغ مستفيدو ومستفيدات الضمان الاجتماعي في الطائف مثلاً في إحصائية غير رسمية حصلت عليها “المواطن” الـ ٣٢ ألفاً؛ ما يجعل مكتب الضمان فيها هو أكبر المكاتب في المملكة التي تقدم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة.
وتشكل الطائف نسبة ٦٠٪ من إجمالي مساحة منطقة مكة المكرمة وما يتبعها من محافظات ومراكز.


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98 مشاراكات

  1. فايزه عقلان

    السلام عليكم هل صحيح في رقم للطلب حق المقطوعه السنويه ابغى الرد على سوالي فقط لا يوجد شي اخر اسأل عنه

    ‎رد

  2. فايزه عقلان

    السلام عليكم هل صحيح في رقم للطلب حق المقطوعه السنويه ابغى الرد على سوالي فقط

    ‎رد

  3. فايزه عقلان

    السلام عليكم هل صحيح في رقم للطلب حق المقطوعه السنويه

    ‎رد

  4. فايزه عقلان

    السلام عليكم ابغى اسأل هل في رقم ما خذو من الضمان للطلب حق المقطوعة السنويه انا مقدمه من شهر ٤/١٤٤٧ وما نزلتلي لغاية الحين

    ‎رد

  5. فايزه عقلان

    السلام عليكم هل صحيح في رقم للطلب حق المقطوعة السمويه

    ‎رد

  6. غير معروف

    لي ثلاث سنيين مقدمه ومانزلي

    ‎رد

  7. Huda

    قدمت علي المقطوعة من شهر واحد والي الآن لم استلمها

    ‎رد

  8. Huda

    قدمت في شهر ر واحد ولم استلم الي الآن

    ‎رد

  9. صالح الزهراني

    لي ثلاث سنين مقدم على المقطوعة ولا شفت شي

    ‎رد

  10. صالح الزهراني

    لي ثلاث اسنين ما جاني خبر الحنها ولا بلاش

    ‎رد

  11. الورده

    متي تنزل انا قدمت 18 4

    ‎رد

    1. عايض

      انا قدمت علا المقطوعه شهر ١٤٣٦/٤/١٣ وحدد صرفها في ١٤٣٦/١٢/١٨ والا الان ما استلمت وهي مراجعه جا هزه مابقا الا الصرف وعذرهم ما جاء دعم الان لها ٨ شهور ماجاني حل

      ‎رد

  12. ميمي

    انا مقدمة على المساعدة من زمان والى الان لم تصرف دخلن على سنتين ولم تصرف وانا المعيله لي اولادي يارب ارحمنا برحمتك

    ‎رد

  13. نونه الشهري

    قدمت شهر ٥- ١٤٣٦ وللحين خلص شهر ٥ كملت سنه ولا انصرفت لي حسبي الله ياربي مره محتاجتها أبوي ميت وامي متزوجه وانا عمري ٢١ لحالي ومستأجرة السنه ب١٩ الألف وتعبت من حالتي تكفون ي اهل الخير نزلوها لنا حسبي الله على من كان السبب الملك م قصر معنا الله يحفظه لكن في ناس م تخاف الله

    ‎رد

  14. ا

    وانا مقدمه من شهر 3 واعودوني قالتو تستلميها بشهر 12 ولا نزلت لي لحد اليوم

    ‎رد

  15. مريم

    السلام عليكم
    انا مقدمة من شهر 9 قالولي
    تستلميها شهر 11 يعني شهر شعبان
    احس انه حرام
    عايشها على الالف الشهر ؟
    الرجاء النظر في امرنا جزاكم الله خيرا

    ‎رد

    1. نحاء المقاطي

      انا مقدمه في شهر سبعه مانزلي

      ‎رد

  16. ابو بدر

    قدمت اكثر من شكوي ويتم اﻹتصال علي ويوعدوني بالكذب راجعت الضمان لا كن لﻷسف كأنك تشحت حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

    1. غير معروف

      والله انك صدق

      ‎رد

    2. غير معروف

      مت تنزل المقطوعه

      ‎رد

  17. ابو بدر

    قدمت علي المقطوعه بالطايف من 9 شهور وراجعت كلو كذب كذب وقدمت شكوي وتم اﻹتصال علي كلام كذب ومواعيد كاذبه وتم تقديم اكثر من شكوي يتصلوا عليه ولا حياة لمن تنادي اسأل الله العظيم ان يبتليهم بنقص باﻷموال والصحه

    ‎رد

    1. عبدالله ابو منير

      ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل انا مقدم من شهر ٧ لين يومك ما صار شيء الحاله تحت الدراسه وما نقول حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في تأخيرا

      ‎رد

  18. بندر هلال الثمالي

    كم مره اسوي إعلان في جريده بي سبب ضروف صعبه لي انافيها لكن ما في أحد خاف ألله في رجل يعمل حارس أمن وعندو اطفل وضروفه صعبه الحمدالله دوله مقصرت لكن حقين الوزارة مخفو ألله فينا كل شي بواسطته لكن في الاخره ماتنفع واسطة مقول ألله ينتقكم منكم وتشوفه مزاله دنيا واخره

    ‎رد

  19. ابو بدر

    مقدم على المطوعه من اسعه شهور وموعد الصرف محرم 1437 راجعت الشيوخ بالضمان ولا حياة لمن تنادي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اسأل الله العظيم ان ترحمنا وترزقنا من عندك يالله وربك يمهل ولا يهمل في رب يا شيوخ الضمان منتقم

    ‎رد

    1. غير معروف

      نا مقمه علي مطعوعه 9 اشهر

      ‎رد

  20. بندر هلال عيضة الثمالي

    اناابغه عرف اش اسبب تأخير صرف أعانه مقطوعة وزارة ضمان يجيه دعم من أهل الخيروشركه وغيره وغيره يامسلمين أنا حارس أمن الا عندي راتب تقاعد ولا عندي دخل اخر طلبن سكن مجنا طلبن منحه أرض مجنا علبه حليب طفل صارت غاليه ارحمومن في الأرض يرحمكم من في سماء اتقوالله فنيا

    ‎رد

  21. بندر هلال عيضة الثمالي

    يامسلمين من شهرا واحدلين الان منزل لي شي اخرته شكواي على الله لوفي أمانه في العمل ماكان تعبن معكم برقيات وشكوي وإعلان في جريده الأوضاع لي احنا فيها لكن منقول حسبي الله ونعم وكيل فيكم سياره عندي خربتا وآخرتها طلعت سياره بي اسم ولدي صغيره 2000ريال كتبت سياره باسم ولدي بقوه سكان مجنا
    منحه أرض مجنا شي نبني مستقبل لي عيلن مقطوعة لين دحين مجناشي منها بالله اش تبغنونسوي

    ‎رد

  22. بندر هلال الثمالي

    حسبي آلله ونعم الوكيل

    ‎رد

  23. بندر هلال الثمالي

    يامعالي الوزير في الاخره يوم الحاسب اناولانته وكل واحد بي علمه لاوسطه والوسيط كل واحد بي علمه

    ‎رد

    1. غير معروف

      ان مقدمه من شهر سبعه ومنزلي شي

      ‎رد

  24. بندر هلال الثمالي

    يامعالي الوزيرانامن شهرواحدولين دحين مجني شي أسألك بالله لومعامله جتك كان متأخرا ت لكن كل شي بي واسطه في الاخره كل واحد بي عمله الواسطة في دنيا في الاخره ماتنفعا

    ‎رد

  25. ماجد سهيل العتيبي

    الضمان الاجتماعي الى 9شهو مقدم مساعدة مقطوعه ولا جاني شيى وش الحل ؟

    ‎رد

  26. عبدالله ابو منير

    اخواني وخواتي انا تكلمت مع الضمان بنفسي وتأكدت منهم ان المساعدات راح يتاخر اكثر من ٩ًشهور ويمكن سنه ليش مدري يمكن عندهم عجز ماليه او الموظفين مو فاضي يداوم الله وعلم وحسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  27. ماجد سهيل العتيبي

    المدرس جات هات هات ياكثر هات يكثر طلبات من المدارس ويوجع اراس

    ‎رد

  28. بندر هلال الثمالي

    ردو علينا ياصحب القلوب رحيمه لي عندو اطفال اش يسوي طلبن مساعدة تتأخر علينا أسألكم بالله اش تبغون نسوي إحنا عنده أطفال نبغه نر بيه ونسوي لهم مستقبل لكن طلبن سكان مجناشي وادا طلبن منحه ارض مجت رد علينا ياصحب القلوب رحيمه

    ‎رد

  29. فطوم لبان

    الحمد لله على كل حال يارب أرزقنا من الحﻷل الطيب

    ‎رد

  30. احمد الجهني

    السلام عليكم مقدم علي المقطوعه موعد صرف ١٠ ١٤٣٦ واليوم ١٩ بشهر ولا نزال اي شي لي وإلحاله في الموقع قايم ارجو من احد يفيدني يااخوني

    ‎رد

    1. عبدالله ابو منير

      اخوي المقطوعه ما راح ينزل في هذا السنه لانه في عجز ماليه من وزاره الشوؤن الاجتماعي

      ‎رد

  31. فرج المطيري

    ان لله وان اليه راجعون
    رحم الله فقيد الامتين .
    الاسلاميه.و العربيه
    سعود بن فيصل ال سعود
    جعل قبره روضه من رياض الجنه

    ‎رد

    1. غير معروف

      هلا انا مقدمه من زمان وآخر شي يقلون مالكم شي علشان مز نيه الدوله

      ‎رد

  32. خالد الغامدي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدم من شهر1ولي 9شهور وللحين مانزلي شي الدمام ممكن احد يفيدني

    ‎رد

    1. عبدالله ابو منير

      ما راح ينزل السنه عندهم عجز ماليه انا كلمتهم قالو راح يتاخر اكثر من ٩ شهور ويمكن سنه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

      ‎رد

  33. بندر هلال الثمالي

    لوعندي راتب آخر مافي مشكله لكن لا يوجد عندي دخل وعندي اطفل
    لي متي دراسه مواضع والله لوكان مشروع سكني

    ‎رد

  34. بندر هلال الثمالي

    لايوجد راتب تقاعدولا يوجداي مصادر اعيش منهالماتاخير

    ‎رد

  35. بندر هلال الثمالي

    مرالان أكثر من سته أشهر ولم ينزل في حسابي شي

    وانارجل رب اسره وضروفي سيئة جدآ سبق وانارفعت عده برقيات الي وزير ضمان ولكن دون جدوي

    ‎رد

  36. ابومشاري

    نناشد مللك الحزم ينظر في وضعنا حنا فئه غاليه علي الوطن ومن ابسط حقوقنا اﻻسراع بلمقطوعه ﻻنه يحصل تﻻعب في مدراء وموظفين الضمان

    ‎رد

  37. ابو لماار

    موظفوا مكاتب الضمان يستلمون رواتب شهريه ومو حاسين بالناس لكن مااقول الا حسبي الله عليهم واسال الله ان ياتي يوم ويحوجهم ومايلاقون شي يصرفون على عيالهم عشان يحسون بالناس كل سنه تتمدد الفتره وفي الايام القادمة سوف تختفي

    ‎رد

  38. إبراهيم البلوي

    من يعول 4 انفس لا حول ولا قوة لهم وبدون عمل وبدون دخل بتاتآ وله 5شهور ينتظر المقطوعة كيف ياعباد الله كيف ياعباد الله تتوقعو برمضان حاليآ حالتة وحالت اطفالة من المسؤل من المحاسب امام الله

    ‎رد

  39. أبو عبدالله

    تأخرت 8 أشهر حسبنا الله ونعم الوكيل على كل متسبب

    ‎رد

  40. عبدالله ابو منير

    سلام عليكم على جميع بس حبيت اقول كل ألي قدم على مساعدات مقطوعه انا راجعت المكتب الي فهمته منهم الحاله ما راح يتغير الى ٩واذا حظك حلو ٨ شهور هذا نظام الجديد الحاسب الآلي يعني واحد يتعب نفسه ويدخل موقع ما راح تستفيد من الموقع وشكرا

    ‎رد

  41. غير معروف

    يهاالناس كلو ما في لاراض حلن طيب

    ‎رد

  42. محمدهلال معاهدالعنزي

    انامقدم استثناء عن طريق إمارة منطقة القصيم من 19/12/14th ولم تنزل إلى الان

    ‎رد

  43. ابو عبدالله

    انا محتاج هذه المقطوعه عشان اسوي عمليه
    والله اشافي

    ‎رد

  44. المساعده المقطوعه

    وزارة الشؤون الاجتماعية لي تعقيد المحتاج

    ‎رد

  45. الضمان الاجتماعي المساعده المقطوعه

    ههههههههههههه يقولون نحن نبحث عن المحتاج وما يدرون انهم هم الي يعقدون المحتاج حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  46. الضمان الاجتماعي

    انتظر سنه كمله حتي تصرف القطوعه وبقي يقولون نحن نتلمس حاجة الموطن والله انكم تعقدون المساعده القطوعه من ثلاثه شهور الي سنه يموات الواحد وهو ينتظر والله منسمع شي من هذيه الوزاره غير كثرة كلام بس المحتاج ينتظر سنه سبحان الله والله ياوزارة الشؤون الاجتماعية تتلمسون حاجة الموطن نسمع كلام

    ‎رد

  47. الضمان الاجتماعي

    المساعده المقطوعه تتاخر كثير ايش اسبب من ثلاثه شهور الي سنه انتم عرفين حاجة الناس كيف وتسوي بهم كذ وبقي)( تقول نحن نتلمس حاجة الموطن ) ونبحث عن المحتاج والله انكم تعقدو المحتاج اتق الله في انفسكم نسمغ بس كلام منكم بس ولكن عمل مافي والله شوشره كلام من هذيه الوزاره قول بلي فعل اموات الواحد وهو ينتظر الساعده سنه اي تلمس هذا

    ‎رد

  48. غير معروف

    تخيرالمساعده المقطوعه والله مو معقول 11 شهر وكان اول ثلاثه شهور

    ‎رد

  49. ام احساس

    نفس مشكلتكم الصرف المتوقع9

    ‎رد

  50. ابو سعيد

    نحنو كذلك بضمان بلجرشي التابع للباحة تقدمت بطلب مساعدةمقطوعة في 12-4-1436وتفاجت انا الرد من وزارة الشوان الاجتماعية تقول الصرف المتوقع في شهر2-1437 وتحت الدراسة حتى هذا اليوم علمن انا تصريحات الوزارة انها تصرف سنوين واتعبو انفسهم يبحثون عن المتتعفف والمتعفف هو من يطرد وراهم وصمعللةلمن حمدى بلاط بحر شروط تعجيزية عشان تحصل على طفسة 800ر

    ‎رد

  51. بسمه

    نستغرب تاخير صرف المساعدات بالرياض قالوا بعد 8 اشهر ومانقدم عليها الا بعد سنه المفروض الحد الاقصي 3 اشهر بعد التقديم

    ‎رد

  52. هموم مطلقه

    انا قدمت على فاتورة الكهربا والزي المدرسي لبنتي وكل ما استعلم مفعله لكن من يوم مافدمت لليوم ذا مانزلتلي الله العالم بحالي وحال بنتي حسبي الله ونعم للوكيل

    ‎رد

  53. waheeb

    ليش طيب في ناس لها اعتماد اكثر على المساعده المقطوعه يعني تنتظرها سنويا لدفع ايجار اوغيرذالك التاخر هذا يسبب عجزهم من مماشيه امورهم ارجوا تعديل الوقت للاستفاده من مستخقاتهم وشكز

    ‎رد

  54. من اهل الجنوب

    مساعده مقطوعة احدي عشر شهر الضمان الاجتماعي المفروض شهر شهرين ثلاثه مو احدي عشر شهر والله هذا مو مقول

    ‎رد

    1. العتيبيه

      والله صدقت ي خوي الله بس يعين والحمدلله على كل حال

      ‎رد

    2. عبدالله ابو منير

      اخوي لا تتعب نفسك النظام الجديد الي له اسم حاسب الآلي صار الصرف من ٩ شهور وإذا حظك حلو ٨ وانا تاكدت من نفسي و راجعت المكتب وتأكدت من كلام

      ‎رد

  55. من جازان

    تاخر المساعده المقطوعه كان ثلاث شهورتنزل والبوم11شهر والله حنا في امس الاحجه لها انتم عرفبن وضع الناس كيف من موظف روتبهم
    ضعيفه وعاطل يارب فرج همومنا ويسر امورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب

    ‎رد

  56. محتاج

    انا مقدم في شهر ٢ وعطوني موعد انها بتنزل بشهر ١١ يعني ردد يا بلادي واصلي

    ‎رد

  57. اللهم احفظ امن بلادي الغاليه

    الساعده القطوعه لوتفعلو خير وتنزلوها في رمضان لن الناس محتاجه رمضان وبعده العيد الله يجزيكم كل خير

    ‎رد

  58. غير معروف

    المساعده المقطوعه من شهرين الي احدي عشرشهر

    ‎رد

    1. غير معروف

      صالح الزهراني

      ‎رد

    2. غير معروف

      صالح الزهراني لي ثلاث اسنين ما جاني خبر الحنها ولا بلاش

      ‎رد

  59. جنوبي

    المساعد المقطوعه كان تنزل بعد ثلاث شهور واليوم 11 شهر نداء الي ملك الانسانيه ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز الله يطول بعمره

    ‎رد

  60. الاسم

    الاسم

    ‎رد

  61. ابوريان الرشيدي

    انامقدم على مكتب الضمان بتبوك وعطوني موعد الصر3/1437
    رغم ان اخرمساعده مقطوعه حصلت عليها 1434/3
    بصفتي متقاعد
    لكن موعد الصرف 8اشهر

    ‎رد

  62. غير معروف

    اسیوط

    ‎رد

  63. عيون ساهرة

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  64. ابو عبدالله

    مقدم من شهر 1436/2الين اليوم الثلاثاء 1436/شهر 7 لاحياة لمن تنادي يقولون تصرف في شهر شوال الله المستعان

    ‎رد

  65. ام عبدالله

    للاسف حتى بالخرمه متأخره مقدمه من شهر 12 وللان مااصرفت ليه ليش طيب ممكن نعرف من المسؤل عن ذلك

    ‎رد

  66. مواطن

    وزير الشؤؤن الاجتماعية لازم يتغير ماسوى شي للوزارة من يوم استلم تأخير صرف الإعانات للمحتاجين واهماله لاحتياجات المواطن

    ‎رد

  67. donia

    اتمنى من المسؤولين الانتباه لهالنقطه لانه من جد في ناس بحاجتها يستنوها باليوم مو بالاشهر رغم انهم ماكانو يتأخرو لا ادري ماسبب التقصير الان

    ‎رد

  68. مجدي

    انا مقدم لابوي من شهر 1الين اليوم وكل ماروح اراجع يقولي تحت الدراسه

    ‎رد

  69. ام سيف

    نفس المشكله بمنطقة حائل تااخر صرف المساعده سبعة اشهر

    ‎رد

  70. الحارثي 501

    ليتها 7 اشهر لكن سنتين انتظار لمن لديه دخل ولو شيء يسير ثم سنه بعد قبول الطلب مدري كيف يفكرون اللذين يضعون اليات البرامج رمضان على الابواب وبعده العام الدراسي الجديد وجاكم الحج والضروف ورا بعض طابور والله يكن في عون المنتظرين

    ‎رد

  71. الله المستعان

    الوالد له سنه ما استلم المساعده المقطوعه الله يخارجنا

    ‎رد

  72. أحمد

    نفس المشكله في تبوك كانت المده شهرين او ثلاثة أشهر والان 8 او 9 أشهر … حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  73. الحارثي

    حراميه الضمان ..والله العضيم ان محتجين ..للامساعده المقطوعه..نناشد خادم الحرمين وولي عهده .والاميرر محمد بنايف .بتدخل واجراء تحقيق مع مسؤلين الضمان ..حسبن الله ونعم الوكيل فيهم..

    ‎رد

  74. عبودي

    انا مقدم لعمتي من ١٤٣٥/١١ وللحين ما نزلت اصبح الضمان الاجتماعي مهمل في المحتاجين واتمنى خادم الحرمين الملك سلمان يوصله الخبر عشان يتصرف معاهم أصبحت تنزل ألمساعده بعد سبعه شهور

    ‎رد

  75. بنت المجرشي

    انا مقدمة بالمقطوعه من شهر 1ولحد الان تحت الدراسة الين متى يعني ننتظر شي مومقعول صراحة

    ‎رد

  76. خالد

    انا مقدم من 1شهر إلان تحت الدراسة

    ‎رد

  77. وجيه ال داؤود

    انا تقدمت تاريخ 7-10-1445ه ولحد الان لم استلم المساعدة المقطوعة عليكم الحسبة ويش باقى على السنتين

    ‎رد

  78. ام نايف

    انا من الرياض ومقدمه من شهر 3 1436 واخر مقطوعه استلمتها بشهر 3 1435 واخر موعد لاستلامها بشهر 12 من هالسنه بالله احسبو كم المده والله حرام ماقدمنا الا انا محتاجات عيال

    ‎رد

  79. اسو

    انااخر مساعدة استلمتها شهر واحد1435ومقدمة هاذي السنة من شهر 2والا الان يقولو في شهر 9الصرف

    ‎رد

  80. ابوفيصل

    حتى بالمدينه المنوره انا قدمت للمقطوعة وداوني موعد بعد سبعه شهور بعد ماكانت بعد ثلاث شهور

    ‎رد

  81. نهيان نهيان

    السلام عليكم
    انا من الاحساء ولي اربع شهور تقريبا ولا شفت فلس
    تحت الدراسه طيب الئ متئ
    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  82. فوزيه الحربي

    انا من سكان جده ومقدمه على المساعده المقطوعه من شهر12/ 1435والى الآن لم تصرف وتحت الدراسه الى متى تحت الدراسه هل يعقل ذلك

    ‎رد

  83. متعب

    الاحظ تاخير المقطوعة

    ‎رد

  84. على عيسي

    الله يكون في عون الموطن ذوادخل المحدود

    ‎رد

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