تعليم الرياض يحذر المدارس الأهلية من قبول الطلاب بتأشيرات الزيارة

شددت إدارة التعليم بمنطقة الرياض على كافة المدارس الأهلية والأجنبية والعالمية ومدارس الجاليات بضرورة التقيد باشتراطات القبول لطلاب والطالبات غير السعوديين في المدارس، بعد رصد الإدارة حالات قبول مرتفعة بين صفوف الطلاب والطالبات بالمدارس الأهلية بتأشيرات زيارة دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بالإدارة.

وكشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن مدير تعليم منطقة الرياض المكلف وجّه بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة لإجراءات القبول بالمدارس، على أن يعاقَب كل من يثبت مخالفته، والرجوع إلى إدارة الاختبارات والقبول قبل إصدار إشعارات القبول لطلاب والطالبات بالمدارس؛ لأخذ الموافقة والمصادقة على القبول.

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