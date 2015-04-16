رسالة مؤثرة من إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي إلى الوزير

رسالة مؤثرة من إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي إلى الوزير

2015/04/16
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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وجَّهت الصحفيةُ السعودية السابقة “إيمان السالم” رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، في سلسلة تغريدات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كاشفة أن إجمالي المبلغ الذي تصرفه وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لا يزيد عن ٨٥٠ ريالاً للفرد و٢٥٠ ريالاً لطفل.
وخاطبت “السالم” وزير الشؤون الاجتماعية بقولها: “معالي وزير الشؤون الاجتماعية، معاك إيمان السالم صحافية سابقاً واليوم فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي، أحتاج أسألك أمام الملأ كيف يخّط الإعلام بالخط العريض عن زيادة في معاشات الضمان؟ والصحيح أن ليس هناك أي زيادة مذكورة، وإن كان هناك زيادة قل، كم ؟”، وأضافت ” كيف تقولون مساعدة سنوية وهي تصل للمستفيد بعد عامين تقريباً!! “.
وتساءلت “السالم” بالقول، أهذا عدل أن تعطي مستفيدي الضمان الاجتماعي ٨٥٠ للفرد و٢٥٠ لطفل أيُعقل هذا!، وتابعت “أتمنى أن تُعطي هذه الدراهم المعدودة لـ زوجتك أو أختك أو ابنتك وقل لها اقسميه على احتياجات البيت لمدة شهر كامل، وانظر يا معالي الوزير وعش الوضع واحكم بما أراك الله.
وختمت رسالتها قائلة: “نكذب إن قلنا نشعر بهم، لهذا معاش الضمان الاجتماعي منذ سنوات وسنوات لم يتغير لأن ليس في الوزارة مَن جرب أن يعيش على هذا المبلغ”.


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48 مشاراكات

  1. ام ماجد

    انا ام ثلاثة اولاد سجلت في ضمان واستلم غير 500

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  2. حمد محمد

    السلام عليكم جميعا انا أعاني مثلكم انا من المستفيدين من الضمان وتم توقيف راتبي من الضمان منذ شهرين وانا أعول أسرتين بأطفال وانا عاجز عن العمل بسبب ترخيص سابق من ١٥ سنه واتجهت لإلغائه في مكتب العمل وارسلوني للبلديه والبلديه أرسلتني للزكاة بتسديد مبلغ طائل ولا املك اي مبلغ لسداده من وين اعطيهم يا ناس من وين أسدد والأطفال في ذمتهم الى يوم الدين والترخيص ملفي ما عليه اي شي وهذا من تعسير المواطن

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  3. جبران بكري

    اصلا حر ام عليهم أنا عندي ثلاث اولاد زوجتي حامل واليس الدي سوي ضمان الاجتماعي وعند ي بنت تبكي تندم تشوف أحد معه حتي فستان جديد صغيره وتقول ليش هم تزدنم وأنا ما عندي ازعل عليها عشان ضمان يروح الديون القمه لعيش هذا حر تم كان أمير عبدالله الله يرحمه ما يقصر معنا وليون شكواه علي الله

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  4. أم الاطفال

    انا ارمله واعيل أربعة اطفال راتب الضمان لا يكفي حتى للغذاء طيب هل طفل ما ودى يلعب مثل أقرانه مأوى ولو مرة يدخل مول يلعب بالألعاب ما ودى يأكل في مطعم يوم .يعني اذا أتمنى يسوي شي معناها الضمان مت يكفي أسبوع .خصوصا الي يستلمون الضمان وحتى راتب تقاعد ما عندهم .وانا منهم أكل وشرب وأجار شقه كله من الضمان .

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  5. غير معروف

    حس ف

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  6. ابو نعمه

    انا شخص يتيم : وعمري 24 سنه ويصرفون لي 250 ريـــأل
    والله لو اني اشتغل في الشارع واخم الوصايخ ما اخذت 250 ريــال
    وقبل المقطوعه نقدم عليها وبعد 3 اشهر اواربعه نستلم الحين قدمت
    لخواتي عليها شهــر 9 تصرف شهر 9 الي يجي يعني الحين
    تقديم سنه والصرف سنه وبين الصرف والتقديم سنه
    يعني ثلاث سنوات عشان 10 الاف ؟ وانا ما
    تمشي لي مقطوعه بس خواتي يعني بدال ما تبسطونها علي
    المساكين والايتام والمحتاجين والمطلقات والارامل تصعبونها علينا
    ولا تذلونا عشان ملنا ضهر ولا محنا من اصحاب الاسامي الامعه
    بس حسبي الله ونعم الوكيل الشكوه لغير الله مذله

    ويا معالي الوزير انظر في حالنا وحال الناس الموجودين
    ترا حنا محسوبين عليكم ولا تبونا نشحد ولا نروح في
    طريق الخراب لو انت ترضها لواحد من زوجتك أو أختك أو ابنتك
    صدقني انا ارضاء بلي انتم تصرفونه لنا

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  7. المهمومه والحزينه

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا بنت البلد واعانى من الفقر بعد ان انقطع عنى الضمان انا واطفالى 5 /وانا وابوهم 7 اشخاص/ صحيح ان الضمان قوت يوم ماتموت وساتر حالى انا واطفالى عن حاجه الناس وزوجى عنده عجز في قدمه اليمين/ وانهد حالنا من الايجارات والشحططه وراتب زوجى العسكرى حوالى 1900 تقاعد /وارد زوجى ان يحسن المعيشه من شراء منزل حتى لو بيت شعبيى //وفتح سجل مقاولات معماريه// وخسر وهو ماكمال 4 اشهر وتجمعت علينا الديون من كل جه والله العظيم انى صادقه // واتمنى انه توصل رسالتى ل معالى لوزير // تكفى ثم تكفى ان تنظر في حيات اطفالى وتنشلهم من حياه الفقر

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  8. محمد

    ياسعادة الوزير متى استلامتة الوزارة والمساكين يتلمون فابطقات الصرف الاالي لهاشهر تحت التجديد ومستحقات المقطوعة قيد الراسة على فكرة ترى الطالب تخرج سنة تحت الدراسة تق عداب ربك ياخي الشفافية مطلب ادا عندك عجز سارح الناس

    ‎رد

  9. أم ندي

    الله يكون بعون عبده والحمد لله وﻻكن ياليت ونرجوا أن ﻻ تتأخر المقطوعة بعد انتظار موعد التقديم انتظار موعد التسليم أيضا واحنا طول السنه ديون حتي نتمكن من توفر احتياجاتنا

    ‎رد

  10. غير معروف

    الله المستعان مصاريف الحياه جدا صعبه والضمان حاجه جدا رائعه وﻻكن ﻻتكفي إحتياجات ومتطلبات الحياه وغير هاذا الديون الديون اتعبت الكثير ولله الحمد

    ‎رد

  11. نوني فهد

    جد 850 مدري وس تسوي هي مصروف هي ملابس هي اغراض للبيت و و و و و دايما نسمع زياده زياده ولا نشوف شي بس 850 و المقطوعه تنزل بعد سنتين وقسم بالله ظلم كان نطر الريال طراره منهم ماقول الا (حسبي الله ونعم الوكيل ) ربي ماينسى عباده ….

    ‎رد

  12. مستفيده

    جد 850 مدري وس تسوي هي مصروف هي ملابس هي اغراض للبيت و و و و و دايما نسمع زياده زياده ولا نشوف شي بس 850 و المقطوعه تنزل بعد سنتين وقسم بالله ظلم كان نطر الريال طراره منهم ماقول الا (حسبي الله ونعم الوكيل ) ربي ماينسى عباده

    ‎رد

  13. فايزة علي حسين سيد

    انا مقدمة الي سموكم من شهر 2 المقطوعة وحتي الان مانزلت بلرغم غير ونفس حالتي زلت وانا ام ايتام ارجوا منكم مساعدتي انا اولادي الايتام

    ‎رد

    1. الدوسري

      والله تقولون ولا ماتقولونًه علما بان الظمآن لاهوب من ميزانيه الدوله ونما زكات المال وزكات التجار ليس لنا وريث في هذه الدنيا الا الزكاه والصدقه نأكل ونشرب ونصوم علا الزكاه والصدقه والحمدالله رب العالمين كنّا في رجاالله ان غير النفط الى ماء نسقي مزارعنا وناكل من إنتاجها ونعطي الدوله زكاتنا مثل مصر والسودان ولاردن عندهم ماء نيل بلاش كان نحن اغنا العالم لاكن الله اعطانا بترول مال الضعيف الأركاتهً وحسبناالله ونعم الوكيل

      ‎رد

  14. نور محمد

    فعلا لايكفي من لا دخل له العجز الكلي

    ‎رد

  15. مسلمه

    الله لايسامحهم بالله الف ماذا تفعل في ظل غلاء الأسعار واحتياجات الفرد والله الخادمات احسن حال من بنات البلد الخادمه تاخذ ١٥٠٠ وهؤلاء عجزت ميزانيتهم ان يجعلوها الفين او ثلاثه الله ينتقم من كل ظالم ويحيجهم مثل ما أحاجنا هين الأيام دول بتشوفون من الله مايسؤكم

    ‎رد

  16. محمد

    راتب الضمان ﻻيكفي لمن ﻻدخل غيره

    ‎رد

  17. الشماليه

    والله اكثر من ذلك لايكفي حتى للاكل لبقيت الشهر ولايتم او النظر لبقيت المتطلبات مثل الملبس والمسكنةواشياء كثيره
    والاعانه التي يقول انها كل سنه وهي في الحقيقه كل سنتان ولاتسدد الديون التي تقوم الاسره بقتراضها للصرف على ماتحتاجه في اخر الشهر لان راتب الضمان لايكفي لتغطيت مصاريف شهر كامل حتى لو مجرد الصرف على الطعام وحده

    ‎رد

  18. نايفه البلوي

    الله يعطيك العافيه تقولين الصحيح هذا المبلغ850مايجيب ارخص لعبه لي اطفال الوزراء واقول لا لا لظلم

    ‎رد

  19. ام ريناد

    والله الضمان مايكفي الحاجه الحياه ومتطالباتها

    ‎رد

  20. جنوبي

    اعوال عائله مكونه من اربعه ومريض مرض السكري ومرض الكلا وعمري ٤٠سنه وليس لديه عمل واجددفي الضمان كل سنتين واتقضا راتب من الضمان ١٨٠٠الف وثمن مائة ريال اناوعائلتي

    ‎رد

  21. مساعد الرشيدي

    صح لسانك بس كثيرا من الوزراء قلوبهم حجر

    ‎رد

  22. ابوسامي

    كلام جميل ان كنت تقبلها على نفسك فقبلها علي

    ‎رد

  23. ابواجمد

    ليس لديه دخل وتتوقف من الضمان بعد كل مساعده سنه خافوا الله في اولادي

    ‎رد

  24. ابواجمد

    لماذا لايستمرالضمان لمن ليس لديه عمل

    ‎رد

  25. غير معروف

    إن لم تدغدغ مشاعره عبارات إيمان
    فليحتسب الاجر مستفيدو الظمان

    ‎رد

  26. نور محمد

    كلام صحيح والله مايكي

    ‎رد

  27. مساعد

    صادقه بنت أبوها والله

    ‎رد

  28. مستفيد من الضمان ولايكفي

    بيض الله وجهك يايمان

    ‎رد

  29. ام خالد

    وإياليت يفهمونا والله فوق الجميع

    ‎رد

  30. ام خالد

    ايولله ماتكفي مصاريف مدرسه بيت ايجار كهرب معيشه وش تكفي والحياه صعبه والظروف صعبه بس ماحد حاس فبناء وفي معانات وديون الله يعين بس ياليت بس يحسون فيانا كاشعب

    ‎رد

  31. طارق المصعبي

    بيض الله وجهك
    ياريتهم يحسون

    ‎رد

  32. ام بدر

    ايوالله ورب الكعبه مايكفي اتمنى يحسون فينا شوي واتمنى ان ترفع شكوانا لخادم الحرمين الامير سلمان ينضر في حال بناته واخواته اسال الله لهم التوفيق

    ‎رد

  33. ابو فهد

    والله هذا الكلام الصحيح انا ربه اسره مكونه من اربع انفار راتب الضمان بعدالزياده ١٨٠٠ريال وشقه اجار وزوجي من ذوي الاحتياجات الخاصه وطفله بالمدرسه اسالكم بالله وش تكفي

    ‎رد

  34. مشاهد

    صحيح والله

    ‎رد

  35. ام فيصل

    والله هو من جد ماتكفي بس اذا ماكان فيه معاش يسلعدنا على امور حياتنا نقول الحمد لله على كل حال

    ‎رد

  36. رمضان الزهراني

    نعم والله ماقلت سوا الحقايق والوزير وجميع العاملين بالوزارة يعلمون هذا جيدا ولاكن لاحيات لمن تنادي

    ‎رد

  37. ام ورده

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  38. على الله

    اتمنى يحسون باللي الناس تحسه هم راكبين اجمل السيارات وافخم البيوت ويتحكمون بالضمان ماعاشوا نفس اللي نعيشه ولاحسوا بطعم الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر هو الموووووت البطيى

    ‎رد

  39. مستفيدة ضمان مطلقه تعول طفله

    والله صح مايكفي شي الله يرزقنا

    ‎رد

  40. محمد

    لقد اسمعتي يإيمان حيا ..ولكن لاحياة لمن تنادي…

    ‎رد

  41. فهدصويلح الشراري

    أنني رجل متقاعد طبي لعدم لياقتي طبي ومع ذلك اجدد سنتين وعمري 45سنه ومريض واعول عائلة زوجه واولاد وبنات وراتبي التقاعدي الفان وثلاث مائه ريال ووضعي مزري جدآ وعطاء مقطوعة كل سنتين حولي 24000الف ارجو مراعات المتقاعد وتثبيتهم بالضمان دائم اللذي رواتبهم أقل من ثلاثه آلاف ولكم الشكر

    ‎رد

  42. محمد فهد

    بيض الله وجهك والله حرام عليهم مايخافون الله كل سنوآت ما تغير شيء

    ‎رد

  43. حفراويهه

    اشكركك جزيل الشكر وكفوو وبيض الله وجهكك كلاام جميل من انسانهه اجمل وي ليت يحسون فيناا

    ‎رد

  44. بنت الجنوب

    الله يكون بعونك وإن شاءالله ربي يهديه وإن شاء الله يستجيب لشكواك

    ‎رد

  45. مستفيد من الضمان

    بيض الله وجهك

    ‎رد

  46. Saud

    لله درك على هذا المقال الذي يصب في الصميم لفئة منسية

    ‎رد

  47. علي حسين الهلالي

    والله انها كفو

    ‎رد

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