رسالة مؤثرة من إحدى مستفيدات الضمان الاجتماعي إلى الوزير

وجَّهت الصحفيةُ السعودية السابقة “إيمان السالم” رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، في سلسلة تغريدات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كاشفة أن إجمالي المبلغ الذي تصرفه وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لا يزيد عن ٨٥٠ ريالاً للفرد و٢٥٠ ريالاً لطفل.

وخاطبت “السالم” وزير الشؤون الاجتماعية بقولها: “معالي وزير الشؤون الاجتماعية، معاك إيمان السالم صحافية سابقاً واليوم فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي، أحتاج أسألك أمام الملأ كيف يخّط الإعلام بالخط العريض عن زيادة في معاشات الضمان؟ والصحيح أن ليس هناك أي زيادة مذكورة، وإن كان هناك زيادة قل، كم ؟”، وأضافت ” كيف تقولون مساعدة سنوية وهي تصل للمستفيد بعد عامين تقريباً!! “.

وتساءلت “السالم” بالقول، أهذا عدل أن تعطي مستفيدي الضمان الاجتماعي ٨٥٠ للفرد و٢٥٠ لطفل أيُعقل هذا!، وتابعت “أتمنى أن تُعطي هذه الدراهم المعدودة لـ زوجتك أو أختك أو ابنتك وقل لها اقسميه على احتياجات البيت لمدة شهر كامل، وانظر يا معالي الوزير وعش الوضع واحكم بما أراك الله.

وختمت رسالتها قائلة: “نكذب إن قلنا نشعر بهم، لهذا معاش الضمان الاجتماعي منذ سنوات وسنوات لم يتغير لأن ليس في الوزارة مَن جرب أن يعيش على هذا المبلغ”.







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