“قياس” يُجبر الطلاب على إعادة الاختبار بسبب “ارتفاع الدرجة”!

لجأ المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” إلى حجب درجات الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبار القدرات العامة؛ بسبب ارتفاع الدرجة، وطالبهم بإعادة الاختبار في الفترة المقبلة؛ للتأكد من الدرجة التي حصل عليها.

وتفاجأ عدد من الطلاب والطالبات بعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة اليوم بحجب الدرجة، حيث تم وضع ملاحظة تنص على إعادة الاختبار في الفترة المقبلة؛ للتأكد من ثبات الأداء، وإلا سيقوم المركز بإلغاء الدرجة الموقوفة.

وتساءل عدد من أولياء أمور الطلاب عن توجه مركز قياس إلى حجب درجة أبنائهم الطلاب بسبب ارتفاع درجة اختبارهم، مبينين أن إيقاف درجة الطالب هو بمثابة تشكيك في قدراته؛ ما يؤدي إلى تحطيم معنوي للطالب.

وطالب أولياء أمور الطلاب عبر “المواطن” بتدخل وزير التعليم- الدكتور عزام الدخيّل- ووضع حد لتصرفات المركز، متمنين ضرورة إعادة أنظمة المركز بما يتوافق مع قدرات الطالب، ولضمان حصول الطالب على حقه العلمي، بعيدًا عن التشكيك في قدراته.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :