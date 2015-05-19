الخدمة المدنية تطرح وظائف منفذي قصاص دون شرط المؤهل والمسابقة

أعلنت الخدمة المدنية عن الحاجة لمنفِّذي قصاص لإقامة حدود القتل والسرقات والأحكام الشرعية التي تقتضي ذلك بعد صدور الأحكام القضائية.

وحددت مراتبها من الثانية حتى التاسعة، تحت مسمى منفّذ قصاص، واستثنى الإعلان على طالبي التقدُّم شروط المؤهل والمسابقة كذلك.

وحدد ديوان الخدمة أعمال منفذي القصاص بتنفيذ أحكام القتل حسب الشريعة الإسلامية، بعد صدور الحكم وتنفيذ أحكام القطع حسب الشريعة الإسلامية بعد صدور الحكم.

ويأتي هذا الإعلان من منطلق ما تطبقه وما تحكم به هذه البلاد في أحكامها القضائية في أن قضاءها قضاءٌ مستقلٌّ لا سلطان عليه إلا الشريعة الإسلامية التي تكفل العدالة التامة للجميع.







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