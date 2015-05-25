“الخدمة” تعدّل السلم الوظيفي لخريجي المعاهد الصحية لأربعة أعوام ماضية

أنهت وزارة الخدمة جدلًا طويلًا بعد سنوات من المطالبة حول تعديل درجات فنيين من خريجي المعاهد الصحية بعد تعيينهم على درجة أقل من المؤهل الذي يحملونه، حيث وافقت وزارة الخدمة المدنية على تعديلات مستويات عدد من خريجي المعاهد الصحية المطورة لدفعات 1417/ 1418/ 1419/ 1420هـ لتكون قرارات تعيينهم على المستوى الثاني الدرجة الأولى بدلًا من المستوى الأول الدرجة الرابعة.

وكشفت مصادر لـ”المواطن” أن وزارة الخدمة المدنية أبرقت إلى وزارة الصحة عن الموافقة على الدراسة حول طلبة عدد من خريجي المعاهد الصحية المطورة لمدة سنتين من خريجي أعوام 1417 حتى عام 1420هـ، ليتم تعديل تعيينهم من المستوى الأول الدرجة الرابعة ليكونوا على المستوى الثاني الدرجة الأولى بموجب حصولهم على دبلوم من المعاهد الصحية المطورة، وأن مدة الدراسة كانت سنتين ونصفًا وليس سنتين بعد الشهادة الثانوية.

وأكدت الوزارة أن الموضوع كان قيد الدراسة طيلة فترة السابقة؛ نظرًا لكون تلك المعاهد الصحية كانت تابعة لوزارة الصحة، وانتقلت بعدها تبعيتها للجامعات، وكما أن فترة التدريب “الامتياز” لخريجي المعاهد الصحية للأعوام السابقة الذكر كانت مدرجة ضمن الخطة الدراسية خلال الفترة المسائية وأيام الخميس ولم تذكر في وثيقة التخرج، وفترة الامتياز كانت مدتها 684 ساعة وتعادل فصلًا دراسيًّا كاملًا، وأشارت الوزارة أن الأمر ناتج عن خطأ إداري من الجامعات، لذلك توصي الوزارة بإغلاق الملف بتعديل درجات الفنيين من خريجي المعاهد الصحية للأعوام الموضحة؛ ومن ثم يتم إدراجهم في العلاوات بأثر رجعي.







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