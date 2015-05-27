الهيئة تُخصص الرقم (1909) لقضايا الابتزاز والسحر والجرائم المعلوماتية

الهيئة تُخصص الرقم (1909) لقضايا الابتزاز والسحر والجرائم المعلوماتية

2015/05/27
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
180670
113
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أطلقت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التشغيل التجريبي لمركز الاتصال عبر الرقم الموحد (1909)، للتواصل مع المجتمع من مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال مركز اتصال يقوم باستقبال البلاغات، وتقديم الخدمات وتمريرها إلى مختلف فروع الرئاسة عن طريق برامج تقنية عالية تضبط مسار العمل، وتسهم في تدوين البلاغات ومتابعتها من قِبل مسؤولي الرئاسة للإشراف المباشر على العمل، وضبط آلية الإجراءات المتخذة في كافة القضايا.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن إطلاق الرقم الموحد يأتي ضمن إطار برامج تطويرية شاملة للعمل الميداني، سعياً للارتقاء بمستوى العمل وجودة الأداء وضبط الإجراءات بما يحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الصحيح وفق كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ وفقهم الله ـ، ويحفظ للمواطنين والمقيمين حقوقهم.
وأبان السند أن مشروع مركز الاتصال الموحد (1909) سيخدم للوصول لجميع خدمات الرئاسة ومنتجاتها الميدانية التي تشمل (خدمة مكافحة الابتزاز، وخدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخدمة مكافحة السحر، وخدمة التوعية والتوجيه)، مؤكداً أن المشروع يعد ثمرة من ثمار الدعم الذي تلقاه الرئاسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ.
وعبَّر الدكتور السند، عن تفاؤله بما سيحققه تدشين الرقم من آثار إيجابية كبيرة، حيث سترتقي المبادرة المتميزة بأعمال الرئاسة الميدانية إلى مرحلة تأسيس الجودة المستدامة من خلال التركيز على أهم وسائل الضبط الميداني، والبلاغات لتضمن تطبيق الأداء المتقن لتلك العمليات الميدانية وفق الأنظمة والتعليمات.

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113 مشاراكات

  1. بنت

    انا صديقتي وحده بالسناب تبتزه بصورها تكفون احد يرد علي ولما اتصل على الرقم يقفل بوجهي تكفون ساعدوها احد يرد علي

    ‎رد

  2. احمد

    ساعدونا ضرووووري

    ‎رد

  3. احمد

    في واحد يهددنا بنشر فيديؤ لي لعب علياء ساعدوووووونا

    ‎رد

  4. خالد التميمي

    مين يبي مساعده

    ‎رد

  5. حسبي الله

    في واحد يرسل لابوي ولاخواني ولزوجي رسايل تهديد ويرسلي والله غير افضحك انتي واخواتك. امانه ساعدوني ابوي معه قلب لما شاف الرساله تعب زياده. امماااااانه احتاااج المساعده. حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  6. غير معروف

    في حال اني اشتكيت على شخص كذب علي وخدعني بكل شي هل استطيع اعادة حقي من اموال كان ياخذها مني بالكذب وكل شي موجود من اثباتات ، هل يرجعون لي حقي والشخص كيف يتم عقابه ؟ هل يغرّم او يسجن !

    ‎رد

  7. غير معروف

    السلام عليكم طيب واللي مو من السعوديه ومو عايش فيها وفي رقم من السعوديه ياذيني ويقذفني هل تعملوا معاه حل؟؟

    ‎رد

  8. نون

    حسبي الله عليهمممم

    ‎رد

  9. نون

    السلام عليكم
    انا تعرضت لابتزاز بصوري خرب حياتي كنت بتزوج بسس خرب حياتي حسبي الله عليهم طبعا خطيبي شاف صوري وتركني وانا موب قصدي اخونه والله
    والله شاهد علي بالله وش اسووي

    ‎رد

    1. غير معروف

      ايش سويتي بالله؟

      ‎رد

  10. غير معروف

    انا ساحرتنا جارتنا والجرم باين بوجهها وكل مايقولوا لها احلفي وبري نفسك اذا ماسحرتيهم ترفض تحلف ولنا ٢١سنه نعاني من السحر اناواهلي ياليت حد ينقذنا

    ‎رد

  11. ف❤️

    لوسمحتو هذا من ضمن الاحساء الرقم

    ‎رد

  12. ف❤️

    لوسمحتو هذا يخص الاحساء الرقم بعد

    ‎رد

  13. ......

    ساحره بعنيزه نوره الغفيص سحرت عوائل حسبي الله ونعم الوكيل فيهاا

    ‎رد

  14. ...

    ساحره بعنيزه اسمها نوره الغفيص حسبي الله عليهاا سحرت عوائل كثيره

    ‎رد

  15. Sara

    الله يستر علينا وعلى جميع المسلمين انا ماعندي شي بس دخلت الموقع وقرأت التعليقات تقطع قلبي الله يفرج همكم ويسلط على من عاداكم الله ماينسى المظلوم وبياخذ حقكم يارب😔💔💔💔💔💔.

    ‎رد

  16. Me Only

    أنا اتصلت عشان قضيتين ولا ساعدوني ولا حتى اعطوني خطوات تحل مشكلتي..
    يمكن يعتمد على الشخص اللي يرد..
    اللي رد علي قالي مانقدر نسوي شئ,, مع ان اللي بلغت عنه احتيال واضح

    عموما.. الانسان دايم يدعي ان ربي يستره فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه

    ربي يستر علينا جميعا ويحقق أمنياتنا

    ‎رد

  17. بنت

    ي جماعه ساعدوني والله افكر، انتحر

    ‎رد

  18. بنت

    ماعندي شريحه عشان اكلمهم والله متورطه امانه امانه ساعدوني والله من اول ابكي تعبت

    ‎رد

    1. روان

      أرسلي لهم أيميل على موقعهم

      ‎رد

    2. ليث

      ليه تبكين

      ‎رد

  19. بنت

    السلام عليكم انا كل يوم اتهدد ماااادري ايش، اسوي الله يسعدكم ساعدوني اعطوني حل والله خايفه وقلبي محروق. هكرو جوالي

    ‎رد

    1. خالد التميمي

      انا ابوي بالشرطه

      ‎رد

  20. ..

    انا ممبتزه من البيبي كيف يوصلو للمبتز الحقير

    ‎رد

  21. ءء

    فيه واحد يتحرش ف كلام ف سناب شات ويهددني واذ ماتطلعت معها راح ينشر الكلام

    ‎رد

  22. الرباض

    شخص شهر بي في مكان عملى كاتبا في اميل رسمى انى أثير الشكوك والفتنه بيت الزملاء ?
    ما الحل الرجاء الرد للضرورة
    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  23. فاعلة خير

    الرقم ذا 1909 هيئة الامر بالمعرووف بسرريه تاامه حتى اسمك مايسألوكي الحمدالله حلوو مشكلتي جزاهم الله خيرر

    ‎رد

    1. ...

      كيف اتصل عليهم. يني. بس اخد الرقم وادق زي اي رقم ؟

      ‎رد

      1. غير معروف

        الرقم مافيه؟

        ‎رد

    2. اااا

      طيب وش يطلبون معلومات عشان عندي مشكله واحد يهددني

      ‎رد

    3. غير معروف

      ولا حتى الأهل والأقارب يدرون !

      ‎رد

    4. شادي

      احوال ادق يقوال مكلمتك لا تتم بشكل الصحيح 😢ابي مسعده

      ‎رد

    5. روسو

      سلام عليكم كي كلمتيهم

      ‎رد

  24. غير معروف

    واحد دخل عاسناب صحبتي وسرق صوره ليا وكل يوم يجيني ولد يرسلي الصوره ويقلي كلام وصخ ماينقال ونزل الصوره استقرام يومين وانا جيت سبسبتو وهددتو راح حذفها انا مااقدر اكتب كل شي سواه ابغا احد يساعدني اهلي مااقدر اكلمهم مارح يتفهمون ورح يضربوني ويرجعوني انا الغلط تكون ساعدوني

    ‎رد

  25. بنت احمد

    طيب الي يهدد في BBMكيف يوصلون له

    ‎رد

    1. ميار

      انا مثلك جاني تهديد فالبيبي بس كيف يجيبونه

      ‎رد

  26. ن

    انا فيه واحد كويتي هكر حساب بنت اختي ويهددنا بصورنا وانا والله مااعرفه ويقول كل الحكومه مراح تقدر عليه ابي حل تكفون لي يومين مانمت من الخوف ووصخ جداً

    ‎رد

  27. صلاح سالم

    من قبل دقيت عليهم حرام انه اسمهم هكذا دقيت عليهم لشيء مهم والي لقيته الاخ الي رد جالس يستهزء بكلامي بلا ضحك قال هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما نفذوها تمام اصلا انصح لا احد يدق عليهم

    ‎رد

  28. ؟؟

    في واحد يهدد بنشر الصور واذا مانطلع معه بينشرهم عند اخواني واهلي تفكون حل ابي اشتكي عليه بس ما ابي اسمي يطلع

    ‎رد

    1. مساعده

      اتصلي عليهم ولاتترددين

      ‎رد

    2. شادي

      في واحد يهدد انه ينشر صور اختي ابي ابلغ بس يقولي لمن ادق علا1909 مكلمتك لا تتم بشكل الصحيح 😢

      ‎رد

  29. Null

    السلام عليكم ورحمة الله.
    إخواني،أنا مواطنه سعوديه أتعرض للإبتزاز من شخص مصري في مصر وليس في السعوديه.
    يهددني بصوري وصور أمي وعائلتي
    وينشر كلام غير صحيح عن أمي وإخواني وهذا تشهير غير مباشر وغير صحيح وظلم أيضاً،ويقول ماليس بإخوتي وأمي وأُطالب فعليّاً في حقّي كمواطنه سعوديه بأن يتم وضع حد لهذا الشخص وأن يتم القبض عليه بأسرع وقت لحساسية الموضوع.

    ‎رد

    1. سعوديه

      نفس مشكلتك اختي انا ابغا الحل بعد

      ‎رد

    2. moon

      هل يقدرون يجيبونه من مصر ؟

      ‎رد

    3. غير معروف

      كلنا بتوقف معاك بس علطول كلميهم بأقرب وقت

      ‎رد

    4. محمد

      السلام عليكم يا اخي ممكن اسم الشخص هدا

      ‎رد

  30. ام من الامهات

    سوال…بالنسبه لتهديد بالقتل كيف اتصرف معه …مع العلم انه شاب مراهق…هل يحاسب …
    الموضوع …هو طالب مع ابني ودائم يبحث عن المشاكل هدد ابني امام زملائه وبعدها جاء للمنزل لابلاغي وتهديد ..بعبارة ماراح تشوفين ولدك …
    كيف اتصرف …

    ‎رد

  31. "

    فيه وحده تتصل ع جوالي وتسب و تقذف كيف اتعامل معها

    ‎رد

  32. ام

    اقدر اتواصل عن طريق الفاكس ولا رسايل انا برا المملكة وبناتي بالسعودية ويتعرضو للسحر من قبل جدتهم ام ابوهم

    ‎رد

  33. غير معروف

    احتاج رقم الفاكس ولا شي اتواصل معاه لاني ساكنه برا المملكة وبناتي بالسعوديه وبيصرلهم سحر من جدتهم ام ابوهم

    ‎رد

  34. ابتزاز وسب وقذف

    فيه مجموعة من البنات يبتزون صاحباتي ويسبونا ويقذفونا وعندي المحدثات يليت تقدرون تساعدوني بشئ

    ‎رد

  35. ابتزاز وسب وقذف

    فيه مجمزعة من البنات يبتزون بنات ويسبونا ويقذفونا وعندي المحدثات يليت تقدرون تساعدوني بشئ

    ‎رد

  36. ساعدوني

    انا تعرضت من أسبوع لعملية ابتزاز مقابل تشهير فيديو لي في الفيس من حقير مغربي ولم احول له اي مبلغ مالي وقام بنشري بالفيس ولجأت الى الابتزاز الالكتروني وتم حذف حسابين بالفيس واخاف من هذا الابن الحرام حرب نفسية تطغى علي ماالحل هذا الأسبوع عشت مع الأموات ولكن الحمدلله

    ‎رد

    1. غير معروف

      انا نفس الحاله 💔😪

      ‎رد

    2. غير معروف

      انا نفس الحاله 💔 ماغير نصبر وندعي ونستغفر ونقول حسبي الله عليهم ،، الله يجعل كيدهم في نحورهم ويوقعهم في شر اعمالهم

      ‎رد

    3. محمد

      انا نفس الحاله 💔 ماغير نصبر وندعي ونستغفر ونقول حسبي الله عليهم ،، الله يجعل كيدهم في نحورهم ويوقعهم في شر اعمالهم

      ‎رد

  37. ام نوره

    تكفون انا عند زوج يعاني مشاكل نفسيه دايم يضربني انا وعيالي تكفون حاولت اروح اشتكي بشرطه مقدرت واهلي مهم عندي تكفون انا داخله على الله ثم عليكم

    ‎رد

    1. none

      اذا كان عندك عنف أسري تواصلي مع وحدة تلقي البلاغات في وزارة الشؤون الاجتماعية 1919
      أو خط مساندة الطفل 116111

      ‎رد

  38. ام نوره

    السلام عليكم انا داخله على الله ثم عليكم انا عند زوج مريض نفسي يصبحني بضرب ويمسيني بضرب انا وعيالي. تكفون ابيكم تدخلون حاول اروح لشرطه اشتكي بس مقدرت جسمي كله كدمات وضربات تكفون

    ‎رد

    1. محمد

      يا جماعه فيه واحد هكر ايميلي الشخصي وهكر اموري الشخصيه وين اشتكيه

      ‎رد

  39. احمد السفياني

    تكفون يارجال الهيئه عندنا شخص في الحي ساحر اسمه فهد الزايدي سحرني وسحر اهلي نحسبه راقي وخدعنا بمظهره وشربنا ماء احمر وخذ فلوسنا ٤٥٠٠ ونحن نعاني ٢ سنتين منه وبعد ماشربنا يقفل جواله ويقول والله ماتفكه لوتروح عند الشيوخ كلهم والساكت عن الحق شيطان اخرس أرجو التشهير به ساكن في الطائف حي الشهداء الجنوبيه أرجو من رجال الهيئه القبض عليه حتى تبطل إسحاره والله ينصر العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم اخوكم احمد السفياني الطائف

    ‎رد

  40. حسبي الله ونعم الوكيل فيه

    ودي اكلمهم بس حايفه مثل الاخ نايف يقول استدعىه بهد سنه 😭😭😭

    ‎رد

  41. عبد الرحمن

    تكفون ردو سريع لانه خش حساب البنت وقاعد يبتزها بصورها ردو سرييه

    ‎رد

  42. عبد الرحمن

    ياطيب معي وحده متهكر حسابها بالانستقرام ويقول راح انشر صورك وراح افضحك عند العالم اتمنى تساعدوني بسرعه

    ‎رد

  43. عبد الرحمن المشهري

    ياطيب معي وحده متهكر حسابها بالانستقرام ويقول راح انشر صورك وراح افضحك عند العالم اتمنى تساعدوني بسرععه

    ‎رد

  44. أنثى

    خايفه وانا بحاجتهم

    ‎رد

  45. نايف

    لا ستر من تجربه سابقه

    ‎رد

    1. أنثى

      محتاجته كثييير بس خايفه والله

      ‎رد

  46. نايف

    ليس عندهم اي سريه قدمت بلاغ ع مبتز لي وبعد سنه حصلت لي دعوه قضائيه في المحكمة اي سريه يتكلمون عنهاء

    ‎رد

  47. بنت

    الله يخليكم ابي مساعده ضروري واللحين

    ‎رد

  48. اكتفيت من حسد الاقارب

    كيف اعرف انه شخص سحرني ؟ انا شاكك في كم ناس انهم يمارسون السحر و متأكد لأني شفت حركاتهم و تصرفاتهم و هم اصلن حاسدين علينا بس ما عندي دليل لأنه كما تعلمون انه السحر شئ خفي مين يصدقني الا اذا في شيخ و قارئ ممتاز يعرف! ف كيف يعني ممكن تساعدوني ؟

    ‎رد

  49. غير معروف

    تكفو ساعدني

    ‎رد

  50. بوعبدالرحمن

    رجال الهيئه نشاما
    الواحد مايقعد تحت تهديد ومصيبه خله يكون اللي يكون وبلغ رجال الهيئه بدون تردد

    ‎رد

  51. بوعبدالرحمن

    بلاغ عن رجل مشتبه به انه يمارس السحر والشعوذه

    ‎رد

  52. غير معروف

    الله يبارك في جهودهم

    ‎رد

  53. غير معروف

    فيه واحد مسوي حساب بالانستغرام ومنزل فيه صور بنات ، تقدروو توصلون له؟؟؟؟

    ‎رد

  54. هزازي

    صدقوني مراح يفضحوكم هذا عملهم وقايم ع الستر
    لكن اذا تكررت منها اتوقع انها تتحول للشرطه ورايح يكون فيه امور ثانيه

    ‎رد

  55. التائبـــه إلى ربها

    أنا عندي ابتزاز غلطت غلطه وندمت وتبت ولكن الشاب لا يزال يريد مني صور ومقاطع واليوم اتصلت وحكيت لهم قصتي واعطيتهم رقم الشاب وهم عاد يتصرفون وان شاء الله واذا قبضو عليه يعطوني خبر ويطمنوني بسريه تامه بيني وبينهم فقط حتى أهلي مايعرفون الموضوع وانصحكم إلا عندها مشكله تتصل ولا تتردد .. بسريه تامه والله يستر علينا وعلى بنات المسلمين

    ‎رد

    1. غير معروف

      اتصل بس الجوال يسكر مادري ايش المشكلة ماقدر اوصل ليهم

      ‎رد

    2. مهاوي

      هل فعلا انحلت مشكلتك وتصرفوا معه ؟

      ‎رد

    3. غير معروف

      هل تم حل مشكلتك؟

      ‎رد

    4. مرام

      امانه جد سريه كل م اتصل مايردون وانا عندي نفس السالفه حسبي الله

      ‎رد

    5. غير معروف

      متأكده اهلك مابيعرفو والموضوع بينگ وبين الهيئه الله يخليگ ردي عليا مرره محتاجه اني اخد حقي بدون اهلي مايعرفو

      ‎رد

  56. ah

    انا يجيني تهديد من جوال ماله اسم نهائي هل ممكن أنكم تجدونه علما أني أعطيته المباحث ولم يتوصلو اليه

    ‎رد

  57. غيفارا

    بدي مساعدة 😢😢😢😢😢😢😢😢ضروري ضروري
    رجاء رجاء

    ‎رد

  58. Soso

    اقدر اتواصل معاهم عن طريق الرسائل ولا لازم اتصال صوتي ردو الله يخليكم

    ‎رد

  59. مستجيرة بالله

    مالذي يثتب انهم لن يفضحوني عند اخواني واهلي لو بلغتهم

    ‎رد

  60. مستجيرة بالله

    وش يضمن لي انهم مايفضحوني عند اهلي او يتصلون على اخواني .. انا في حاله مميته بالنسبة لي صحتي جالسه تدهور من الموضوع ولا اعلم وش اسوي

    ‎رد

    1. ابوبندر

      هم فرجك بعد الله
      لا تترددي في ابلاغهم
      انت بين خيارين احلاهما مر
      خايفه الرجل يفضحك
      وخايفة الهيئة تفضحك
      ولكن توكلي على الله وبلغيهم وسيكون الله في عونك
      ومن تاب تاب الله عليه وسيحفظة ويستره

      ‎رد

      1. بنت

        انتي بلغتي عندهم ساعدوك ولا لا؟

        ‎رد

  61. مجربه

    مبدأ الهيئة حفظها الله وحفظ العاملين عليها : الستر للأنثى واللي خايفه اقسسم لها بالله إنها لن تندم إلا على ترددها ولن يعلم كائن من كان عن أمرها مادام أنها استجارت بالعزيز الجبار ثم اسوود الهيئه والله إنها ستجد اخوه لها لم تنجبهم امها ….
    توكلي على الحي الذي لا يموت واتصلي على 1909 إن كنتي في مشكلة أو ورطه وستجدين مايسرك …
    أسأل الله العلي القدير أن يستر علينا وعليكم وعلى كل مسلم ومسلمه

    ‎رد

    1. غير معروف

      عندي مشكله فيه ولد يستبزني بصوري والمشكله نشرها ونشر سنابي وتجيني اضافات عيال كثيره وادق على الرقم ١٩٠٩ يقول جميع الخطوط مشغوله ، ساعدوني امانه💔💔💔.

      ‎رد

    2. بنت

      ساعدوننننني

      ‎رد

  62. محتاجه

    هل يتم الامر بكل سريه

    ‎رد

  63. مريم

    ممكن مساعده بالله عليكم

    ‎رد

  64. مريم

    انا عايزة مساعده ف ممكن حد يتواصل معايا انا ف ازمه كبيره وكل يوم بتكبر

    ‎رد

  65. امل

    هل يفضحوني مكافحة الابتزاز ولا يتم الامر بدون علم الاهل ارجوكم ردو علي

    ‎رد

    1. رياض

      توكلي على الله واتصلي وفكي نفسك من القلق والذل

      ‎رد

  66. غير معروف

    ارجوكم ساعدوني تكفون الله يرحم ولدينكم

    ‎رد

  67. غير معروف

    الهئيه مع احترامي الشديد تفضح م تستر انا م اشمل الجميع ولكن فيه سالفه صارت امامي فضيحه وقطع ارزاق… ف حسبهم الله…. ف الشخص صار يترردد

    ‎رد

  68. غير معروف

    ساعدوني ساعدوني

    ‎رد

    1. غير معروف

      ايش فيك

      ‎رد

  69. عفاف

    ارجوكم ساعدوني انا في ورطه كبيرة جدا

    ‎رد

    1. غير معروف

      ساعدوها يا جماعه .. الله ييسر امرنا وأمرك

      ‎رد

    2. غير معروف

      ايش حصل لك

      ‎رد

    3. اللهم اغفر لي

      اسال الله ان يكتب اجر رجال الهيئه فعملهم جدا راقي وبسريه تاامه جدا فربي يكتب اجرهم
      تواصلي معهم وتوكلي على الله

      ‎رد

    4. مصطفى

      ايش حصل ؟

      ‎رد

  70. zooz

    رجال الهيئة ساعدوني

    ‎رد

    1. خالد

      رجال الهيئة ساعدوني

      ‎رد

      1. Soso

        اقدر اتواصل معاهم عن طريق الرسائل ولا لازم اتصال صوتي ردو الله يخليكم

        ‎رد

        1. غير معروف

          روحي لهم القسم وقوليلهم احسلك

      2. بنت

        كيف ساعدوك كلمتاهم

        ‎رد

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