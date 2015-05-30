تقنية تبوك تعتمد برنامج البكالوريوس التقني

كشفت الكلية التقنية بتبوك عن اعتماد برنامج البكالوريوس بقسم الحاسب الآلي بتخصص البرمجيات إضافة إلى قسم الكهرباء بتخصص القوى الكهربائية .

وأوضح وكيل الكلية للتدريب والمشرف على برنامج البكالوريوس المهندس عبدالرحمن صالح البلوي بأنه سيتم فتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس غدا الأحد 13 من شهر شعبان الجاري ولغاية 26 من الشهر ذاته وذلك عبر البوابة الالكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa







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