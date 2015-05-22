2015-05-22 almowaten3 الرئيسيةتغريدات24 مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد يوثق حسابه في تويتر مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد يوثق حسابه في تويتر 2015/05/22 الساعة 1:32 مساءً - فيتغريدات24 137925 122 طباعة وثّق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حسابه الرسمي عبر موقع تويتر. وبلغ عدد متابعي العساكر أكثر من 36 ألف متابع . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. الموت يلاحق مذيعة شهيرة بطريقة لن تصدقها! بالفيديو.. إعصار يحوّل النهار إلى ليل في ثوانٍ بالفيديو.. عدّاء يسابق طائرة حربية شاهد لمن الغلبة شاهد نشوة عسكري أميركي قتل 2746 عراقيًا: أفضل من صيد الغزلان!! شاهد.. اغرب سمكة مخيفة قد تراها في حياتك! الرياضة العالمية تعرف على قائمة الأكثر نفوذا في عالم كرة القدم! نجل بيليه يعود إلى السجن! نيمار لإدارة برشلونة: مستقبلي في يد والدي مدرب يوفنتوس: لست قلقًا من رحيل ديبالا إلى برشلونة شمايكل يتحدث عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد فيسبوك