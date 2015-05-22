مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد يوثق حسابه في تويتر

مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد يوثق حسابه في تويتر

2015/05/22
الساعة 1:32 مساءً
- ‎فيتغريدات24
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وثّق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حسابه الرسمي عبر موقع تويتر.
وبلغ عدد متابعي العساكر أكثر من 36 ألف متابع .



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