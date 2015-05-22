مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد يوثق حسابه في تويتر

وثّق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حسابه الرسمي عبر موقع تويتر.

وبلغ عدد متابعي العساكر أكثر من 36 ألف متابع .







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