وظائف شاغرة للجنسين بفروع البنك السعودي للاستثمار

أعلن البنك السعودي للاستثمار عبر موقعه الإلكتروني www.saib.com.sa، عن توفُّر وظائف شاغرة للجنسين بعدد من فروع البنك بمناطق المملكة، وذلك وفق المسميات التالية: (مدخل بيانات- منسق أول خدمات إدارية- مسؤول الخدمات الإدارية- منسق تقنية معلومات- مساعد إداري- إداري عمليات أول- إداري عمليات- مدير علاقات مصرفية).

وأشار البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف https://careers.saib.com.sa/ar/jobs.php، ومستمر حتى تاريخ 3 يونيو ٢٠١٥م.







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