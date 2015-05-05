أعلن البنك السعودي للاستثمار عبر موقعه الإلكتروني www.saib.com.sa، عن توفُّر وظائف شاغرة للجنسين بعدد من فروع البنك بمناطق المملكة، وذلك وفق المسميات التالية: (مدخل بيانات- منسق أول خدمات إدارية- مسؤول الخدمات الإدارية- منسق تقنية معلومات- مساعد إداري- إداري عمليات أول- إداري عمليات- مدير علاقات مصرفية).
وأشار البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف https://careers.saib.com.sa/ar/jobs.php، ومستمر حتى تاريخ 3 يونيو ٢٠١٥م.
وظائف شاغرة للجنسين بفروع البنك السعودي للاستثمار
أعلن البنك السعودي للاستثمار عبر موقعه الإلكتروني www.saib.com.sa، عن توفُّر وظائف شاغرة للجنسين بعدد من فروع البنك بمناطق المملكة، وذلك وفق المسميات التالية: (مدخل بيانات- منسق أول خدمات إدارية- مسؤول الخدمات الإدارية- منسق تقنية معلومات- مساعد إداري- إداري عمليات أول- إداري عمليات- مدير علاقات مصرفية).
غرفة الرياض تعلن عن 222 وظيفة شاغرة لدى 4 شركات
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