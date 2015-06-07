جموع غفيرة تُشيّع الشهيد آل السادة بمحايل عسير

تقدّم محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي المصلين على جثمان شهيد الوطن الجندي أول درويش محمد آل السادة يرافقه مدير شرطة محايل العقيد سعود بن محمد المتحمي ومديري الإدرات الحكومية وجمع كبير من المواطنين في الجامع الكبير ببلدة الحضن التابعة لمحافظة محايل.

وقدم”المتحمي” تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، مؤكداً على أن الشهيد محل اهتمام القيادة الحكيمة أيّدها الله.

يذكر أن الشهيد آل السادة متزوج وله من الأبناء طفل واحد محمد ووالده مازال على قيد الحياة.

من جهة أخرى عبر شيخ شمل قبائل الريش الشيخ أبوطالب الزين عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والكرامة دفاعاً عن تراب وطنه، مشيراً إلى أن الشهيد مشهود له بالخير وأنه دمث الأخلاق ومحبوب بين أفراد قبيلته.







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