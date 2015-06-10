10 آلاف ريال مواساة خيرية يبة بالقوز لابن الشهيد الناشري

قام وفد من إدارة الجهات الخيرية بمركز القوز يتقدمهم رئيس جمعية البر الخيرية ورئيس مكتب الدعوة والإرشاد، صباح أمس، بزيارة لأسرة الشهيد العريف حسين بن أحمد الناشري؛ الذي استُشهد أمس الأول، في مواجهة مع الهجوم الحوثي .

وعبّر الوفد عن خالص تعازيهم لذوي الشهيد، وصادق دعائهم له بالرحمة والقبول في عداد الشهداء ولوالديه وأسرته بالصبر والسلوان مثمنين جهده في دفاعه عن عقيدته ووطنه .

وقدّم الوفد خلال الزيارة مواساة لابن الشهيد، الطفل أحمد بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقدّمه له من الجمعية الخيرية بوادي يبه في مركز القوز .

وأكّد أعضاء الوفد أن جمعية البر الخيرية بوادي يبة فتحت باب المساهمة في وقف البر الأول على نية الشهيد حسين الناشري يرحمه الله من خلال حساباتها

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وقيمة السهم ١٠٠ ريال .

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