أودعت وزارة الشؤون الإجتماعية قبل قليل معونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حسابات المستفيدين ، وهي عبارة عن مبلغ ١٠٠٠ ريال لكل مستفيد. وقال وزير الشؤون الإجتماعية ماجد القصبي أنه في هذه اللحظات ، بدأ المصرف بإيداع معونة رمضان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بنصره في حسابات مستفيدي الضمان.
إيداع معونة خادم الحرمين في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي
إيداع معونة خادم الحرمين في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي
2015/07/06الساعة 2:40 صباحًا
- فيالسعودية اليوم
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