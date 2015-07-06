إيداع معونة خادم الحرمين في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي

إيداع معونة خادم الحرمين في حسابات مستفيدي الضمان الإجتماعي

2015/07/06
الساعة 2:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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أودعت وزارة الشؤون الإجتماعية قبل قليل معونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حسابات المستفيدين ، وهي عبارة عن مبلغ ١٠٠٠ ريال لكل مستفيد. وقال وزير الشؤون الإجتماعية ماجد القصبي أنه في هذه اللحظات ، بدأ المصرف بإيداع معونة رمضان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بنصره في حسابات مستفيدي الضمان.



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