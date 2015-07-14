بالأسماء .. الوليد بن طلال يعلن الممنوحين في برنامجي الإسكان والسيارات

صُمم برنامج الإسكان لمؤسسة الوليد للإنسانية وفق إستراتيجية عالية الوضوح تتضمن معايير إجتماعية وإقتصادية تتناسب بشكل كبير مع إحتياجات فئة محددة من المواطنات والمواطنين على مستوى مناطق المملكة ومكملة لإستراتيجية الدولة المتمثلة في مشاريع وزارة الإسكان، وأخذ بعين الاعتبار عند توفير الوحدات السكنية في مراحله المتعددة المرونة العالية التي تتناسب مع الحراك والتطور السريع للمجتمع السعودي، ونطاق الخدمات والبنية التحتية للمناطق والذي يتوجه للامتداد السكني العمودي، وإعادة إعمار الأحياء وسط المدن، حيث يتميز هذا التوجه بعدة مواصفات أهمها توفير خدمات البنية التحتية الأساسية و وفرة الأراضي السكنية والحث على إعادة إعمار وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية داخل المدن.

ووضعت مؤسسة الوليد للإنسانية شروطاً تساهم بشكل كبير في الوصول للفئة المستهدفة التي يناسبها هذا النوع من الإسكان الذي حدد موقعة ومواصفاته (بحيث لا تقل الوحدة عن عدة غرف، وصالة ومطبخ، ودورتي مياه)، ومن أهم هذه الشروط:

إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة لا يزيد كحد أعلى عن 3000 ريال.

عدم إمتلاك عقار سكني.

التقديم لمرة واحدة لبرنامج الإسكان.

أن لا ينطبق على المستفيد شروط وزارة الإسكان، وشروط الإقتراض من البنوك.

عدم تأجير أو بيع الوحدة السكنية.

خضوع المستفيد لإشراف أي من الجمعيات على مستوى مناطق المملكة على مراحل التسكين ومتابعة الإلتزامات المشتركة للسُكان من حيث الخدمات العامة المتعلقة (بالكهرباء، والمياه وغيرها).

خضوع المستفيدين لشروط توريث الوحدة السكنية، في حال وفاة عائل الأسرة.

كما تهدف المؤسسة إلى توفير وسيلة مواصلات لفئة مستهدفة من المواطنات والمواطنين بإعتبار أن وسيلة المواصلات واحدة من أهم إحتياجات الأسرة السعودية، وذلك وفق المعايير والشروط التالية:

إجمالي الدخل الشهري للمستفيد كحد أعلى 3000 ريال.

عدم إمتلاك سيارة.

التقديم لبرنامج السيارات لمرة واحدة فقط.

وسيتم إعلان أسماء المستفيدين شهرياً عن طريق الحساب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في تويتر، ويليه الإعلان عبر حساب مؤسسة الوليد للإنسانية @alwaleed_philan

والتواصل مع المستفيدين لتسليم السيارات والوحدات السكنية يتم من خلال الإتصال بهم شخصياً، وقد تم مراعاة إختيار المستفيدين من برنامج السيارات للدفعة الأولى من كافة مناطق المملكة، على أن يتم إختيار المستفيدين من برنامج الإسكان أيضا من كافة مناطق المملكة وفق جدول زمني محدد.

لائحة المستفيدين

برنامج الإسكان

الإسم المدينة رقم الطلب

1 احمد بن صالح المحامض الرياض qpr1lfi8xm

2 اميره محمود علي خونده الرياض knti30prig

3 تركي حسن الرويلي الرياض 3x36tgukiu

4 حسن محمد الشريف الرياض j89eprgojs

5 حصه سليمان الرويلي الرياض ewu1wrc09j

6 حميد كاظم عطوان الشمري الرياض ltns64mazh

7 حنان مرعي العمري الرياض o2ypqnijwf

8 خالديه دواس العنزي الرياض sk6qv0uevg

9 خلود مرضي مهزع العنزي الرياض jvisvayajr

10 زينه احمد بن حبيش الرياض erg7e3t285

11 سعدى عيضه الصيعري الرياض b7opaw1ops

12 سوسن حسن الغامدي الرياض ljm1cmmzcv

13 عايد جرو مبارك مبارك العنزي الرياض mw7udmc2qj

14 عبير بدر زكي الرياض u8qlt8ugbp

15 فاطم عبده شراحيلي الرياض txkb5i3lm9

16 فاطمة بن محمد احمد مطاعن الرياض 7flyxhg36p

17 فاطمة محمد هادي سلامي الرياض gv08bi79at

18 فاطمه عبدالله هزازي الرياض jx61w9xq4w

19 فاطمه عبده محمد دوشي الرياض 688em70ffs

20 فهد نجر نوار العتيبي الرياض g0ro67p2ds

21 ماجد عبدالله الشردان الرياض 17r9yb8qae

22 مريم لافي العتيبي الرياض 782izimn3w

23 مشاعل محمد راشد القحطاني الرياض kw1zlhq6j1

24 مشعل سعود صعيب المطيري الرياض zlg0xur2mu

25 مطره عيد سعد القحطاني الرياض a6caya2i6a

26 منيره سعد العبدالسلام الرياض 10eh3ytwxh

27 مي عبدالعزيز النخيلآن الرياض srq38irvvd

28 ناجم محمد ناصر الناجم الرياض vyi2ju3aeo

29 نحا غصن العتيبي الرياض 8zw75dqmuf

30 نومان فهد زيد الميزاني المطيري الرياض ynzklpqwco

31 نوير عبدالله محمد القحطاني الرياض tm2qhmjjza

32 هياء حوران العنزي الرياض 8rsozwcw85

33 وداد محمد سعد القطب الرياض slmb9gnd34

34 يحي أحمد يحي الرياض 7o8n9fpqpy

35 تهاني سعيد الدويح بريدة k6qfa2b4qx

36 جوزاء ملفي المطيري بريدة h2xq2fz7ne

37 خلف حثلين الرشيدي بريدة wfk61hioj3

38 ذهوه فلاح الحربي بريدة 43pgz6u1kg

39 شهد سعود العنزي بريدة ugccp2mahf

40 صافيه عايض القحطاني بريدة 7f1ov0w7hv

41 عبدالعزيز محمد سليمان القيض بريدة wg8hyn93g0

42 عبدالعزيز مفلح الرشيدي بريدة ip6ofl9hgq

43 عيده حياء الرشيدي بريدة udzewi6u5e

44 قماشه ابراهيم القرعيط بريدة yg2zl1a437

45 لولوه سليمان عوض بريدة bmteyoalx1

46 لولوه عبدالعزيز الربيش بريدة j98qmo2ta8

47 مازن محمد الحربي بريدة hdq23zwrwo

48 مزنة عبد الله محمد الرويسان بريدة a5aehd0tba

49 مساعد حمود سعود الغيداني بريدة dx4tcj5iww

50 منل مشعل الحربي بريدة fqo6xh5n41

51 منى سعد عطالله العنبر بريدة g1sweu7rj0

52 منيره مقبل العنزي بريدة ps80f9dqsp

53 موسى علي الحربي بريدة uuf35lyahz

54 نايف ابراهيم هندي بريدة r7zdk6e5ou

55 نصره محمد مريبد العنزي بريدة gvn8txt39g

56 نواف محمد قاعد الحربي بريدة nl4ay11p8i

57 هند ابراهيم العويصي بريدة 6xz43j5lo0

58 هند علي السالم بريدة u6mmpr9n0h

59 آمنة سعد السليمان الدمام c6rze2licw

60 أحمد حمزة الهوساوي الدمام hmuuytru4j

61 ابراهيم عبدالعزيز السلطان الدمام a3mqvm9fkv

62 جمانه جبار يحيى غزواني الدمام cfkjz4p75b

63 حمده عثمان سعيد الشمراني الدمام a3nikes5r2

64 خزنه محمد نهار الشمري الدمام u2h359qyie

65 خليف قطيم الشمري الدمام vbv316qwhg

66 دنانير محمد براك الفرج الدمام hm26nlzhuj

67 رنيم ماهر الفهد الدمام iufve8u5tv

68 زهوة محمد الغيثي الدمام aun86o6s38

69 عبد العزيز سعود عبد العزيز الدوسري الدمام yisf38aa2t

70 عزوه عايض المطيري الدمام crbk9f1vg9

71 عفتان بن شلاش الشمري الدمام quro9hcelp

72 فارس محمد الزهراني الدمام nademot01q

73 فاطمة جوهر الطائفي الدمام q3gnbz3sgi

74 فاطمة عبدالله عثمان الدمام bdhlobgm34

75 محمد مجلي المبروك الدمام 2zsml5h9q5

76 مشعل صباح العرفه الدمام wl2z008ig1

77 معاني عبدالله عثمان الدمام cueyue2pc9

78 منصور أحمد محمد آل بليه لسلوم الدمام ni8nw1tjq0

79 منى يعقوب الناجم الدمام 1fraf9fyfq

80 نوال حمود عصيدان الزهراني الدمام burlvjrf4i

81 نوره ابراهيم الغامدي الدمام x5p2l39dfk

82 نوره ناصر غماري الدمام o67a4dap2q

83 هيا محمد قمزان الدوسري الدمام r8zim4tlac

برنامج السيارات

ت الإسم رقم الطلب

1 أحمد علي محمد ynnby6ac3g

2 إبراهيم مصلح الراشدي fukpx0sxb3

3 إبراهيم هادي علي ijkqhg4bxw

4 البندري عبدالعزيز البصيص Ubqs8gy7cr

5 بشيرة عوض عفتان العنزي 4o2fk8c6ze

6 حسن عبدالواحد العبيد k5lhuyq5h6

7 حسين سالم الحلاقي Nyicy6vf3o

8 حسين يحي فقيهي he3mullfhe

9 حمد خباص الشمري Herlmk7j6g

10 حمزة احمد محمود 940hm64181

11 خالد محمد الحمصي djq8wz1q53

12 خليفة سلامة فلاح الشمري by9pdqi5a3

13 ذيب هادي ذيب ال مختلة القحطاني 8ef2p4rr89

14 رسماء دعيلج بتال bo3vfgrmsj

15 سعد احمد عسيري xhyb24an4g

16 سعد رحيم المطيري y11k8dx7bt

17 سعد محمد الهاجري 3o1hfrb3lm

18 سعود احمد مجممي qvg1wu3qd4

19 سعود فائع إبراهيم سيد 9awcpxaqj1

20 سعيد حمد راشد المري x6k3jckcl7

21 سلطان ناصر سعيد aeoik2q7xk

22 سلمان مهدي العنزي g0g798t9ok

23 سميرة سعيد الزهراني wl85g6kkt7

24 شعاع زيد راشد النقيه 9xjy1nstgf

25 ضيف الله علي العتيبي Zekv4voqwo

26 طلال مساعد الذبياني Kaqq56jftj

27 ظافر محمد عبدالرحمن الشهري ahkidkbxeo

28 عبدالرحمن هلال الحربي Dozxnhdtkl

29 عبدالعزيز صالح الرويلي zgzdx6bw8j

30 عبدالعزيز عبدالله الحارثي Jti4gj2c68

31 عبدالعزيز عقيل الرويلي 1p93boz4eh

32 عبدالعزيز عويض المطيري 8avv9wwx28

33 عبدالعزيز نشأ السبيعي Jk7jed306o

34 عبدالله حمود راجح السبيعي svdavxtt4w

35 عبدالله سعيد المالكي ce7wugmstv

36 عبدالله عطيه الزهراني 4o8ni62205

37 عبدالمحسن حسن صديق j50kdzingg

38 عبدالمحسن حماد الدوسري mfyq5bq9wn

39عبيد الله علي محمد 54bc6l6icd

40 علي حسن علي الزهراني zdh7n2k8pf

41 علي عبدالله قيسي hu5w3y0bs1

42 علي مبطي علي الشهري l16k5t9d6j

43 علي ملهي الشهراني vtcomd1gi0

44 عيد بن عيد أبوصفين 3y04qsoflj

45 غالب مناع نمازي T4h9g1ysj3

46 غيثان معيض القرني kuis4copj6

47 فالح طماح الرشيدي 2wn8if0jqx

48 فايز علي الحربي 7ka91m8zn8

49 قاسم محمد المطوع z7fudrchpo

50 ماجد عبدالله مرعي gcv0hm1y0j

51 ماجد مبارك بن زبنه 85yvn90d14

52 ماجد محمد الكليب qihti9m23n

53 مانع راشد المرواني yb4nmppix2

54 مثقال عبيد الشمري k0wsz5syv2

55 محمد احمد ال شايع vkoli62jbn

56 محمد احمد الشهري Astlm3emyv

57 محمد احمد عسيري F23834wetv

58 محمد حسين النوري 20rrcl97sc

59 محمد حسين زلالة 7fmbfiuf89

60 محمد سليمان عبدالهادي w0w0tn9j91

61 محمد شهوان المسرحي haa9qlg918

62 محمد ضيف الله الشراري 9dviky84h1

63 محمد عبدالله عسيري eqdsbbwlhw

64 محمد علي محمد مكرمي lmni13uvpl

65 محمد قاسم سفياني 206psy5cvz

66 مرزوق عوض الله الخديدي lxrfrbn7kk

67 مرزوق فحيمان حامد البلوي igk16ch1bd

68 مريم احمد الزهراني 3xeavi64g5

69 مريم محمد عبدالله 2kh2is8pqd

70 مسفر حمد علي آل سليم 2nax33delg

71 معطي دخيل الله مسمار الفهمي usg92t0c75

72 ناجح الشراري sbtb734kdj

73 ناصر سالم ظافر الشهراني 519nczddyy

74 ناصر علي الجميحي zgvpxemjb9

75 نايف راشد العنزي atkneyxn6c

76 نايف محمد الزرفاني Xsyc8edy0a

77 نايف مزكي الشراري ovz3jszlqv

78 نجاح احمد علي i7jxi2ina3

79 نيلة ماجد الغنامي 9psc03x0xc

80 هادي محمد هادي ال نصيعان القحطاني pi4fixlwq5

81 وحش زاهي العتيبي tf20kwrfu0

82 يحي الصالحي Tisuhuiusm

83 يوسف مدالله مقبول cn0nrorkju

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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