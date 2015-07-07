بالصور .. شاب يهوى جمع الآثار ويمتلك قطع من العهد الثمودي والحجري

ورث الشاب مختار صيرم حب الآثار عن أجداده الذين تركوا له مجموعات أثرية نادرة واقتنى الكثير من التحف النادرة ذات القيمة المادية والأثرية الكبيرة، وعرف في الأوساط المهتمين بالاثار في جازان اذ تسابق إليه تجار الأحجار الكريمة وهواة الآثار من المختصين والهواة لشراء مقتنياته الا أنه رفض بيعها ويفكر في تخصيص موقع في منزله كمعرض مخصص لتلك الآثار.

وقال الشاب مختار ان مجموعته تضم مجموعات نادرة من العملات، منها مصنوعة من الذهب واخر من الفضة واخرى من البرونز صنفها بعض المختصين بالعملات العالمية المتنوعة .

وبين مختار الذي يحتفظ بعدد كبير من السيوف والخناجر والجنابي أنه قام بشراء عدد من الجنابي الفضية التي يبلغ عمرها أكثر من 1300 عام مشيرا الى انه عثر على خنجر من الذهب منقوش عليه العدل أساس الملك ودفع له مبلغ كبير لشراء الخنجر من احد التجار الخليجيين الا أنه رفض بيعه . بين أنه يمتلك عدد من السيوف بعضها وصل لأكثر من 1400 عام وأحدثها منذ عام 1306 للهجرة.

وبين ان جده الذي يهوى الأثار خاض عدة حروب مع الملك فيصل رحمه الله وأهداه حينها هدية بها عدد من المقتنيات والنقود والملاعق الفضية وأثناء ذهابه للحج سرقت جميعها من المنزل ولم يتبقى منها الا ملعة فضية وقام بإهداءها لي .

وبين أن لديه مجموعة من الأحجار الكريمة والقطع الأثرية صنفها مختصي الآثار بأنها تعود للعهد الثمودي وخط المسند قبل 3000 عام.

ولفت إلى أن مجموعته تضم رسومات وأدوات حجرية كالفأس والسكاكين وسن الرمح ومجسمات لأحجار تتغير مع كل واجهة وقلادات صدرية نسائية وحلي مخصص للنساء .

وأشار إلى انه امتلك هذه المجموعة بطرق عدة منها البحث في المواقع التي تكثر فيها دلائل السكن القديمة وبعضها بالشراء والبعض هدايا من مهتمين وأصدقاء.

وعن منع الجهات المختصة التنقيب عن الاثار في المنطقة قال المناطق التي تم تسويرها لا نقترب منها الا انه قال ممازحا الآثار لا تستطيع تسوير المنطقة بأكملها لإن جازان كلها آثار وحضارات انسانية مختلفة الأطوار.

ومع ان مختار يمتلك الكثير من القطع الأثرية الا أنه لا يتوقف عن البحث عن تلك القطع الأثرية واصفا بأن منطقة جازان كاملة لاتخلو منها امتار الا وبها حضارات انسانية متفاوتة وانه يطمح للمزيد من الأثار .









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