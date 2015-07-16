صاحب مغسلة رفَع الأسعار على أهالي العيدابي فوقع في قبضة البلدية

تلقت بلدية العيدابي عبر رقم الاتصال المباشر الذي خصصته لمتابعة رقابة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك بلاغاً من مواطن صباح اليوم يفيد بقيام أحد محال مغاسل الملابس بالمحافظة باستغلال الموسم ورفع سعر كَيِّ الملابس.

وكشف لـ”المواطن“رئيس بلدية العيدابي الأستاذ سالم بن يحيی الخالدي أن البلدية تلقت صباح اليوم اتصالاً من قبل أحد المواطنين أفاد بأن أحد محال مغاسل الملابس قام برفع السعر، وفور ذلك تم تمرير البلاغ للفرق الميدانية من مراقبي البلدية وتم ضبط المحل أثناء تواجد المواطن الذي أبلغ في ذلك بأسرع وقت، وأكد الخالدي أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.

وأضاف”الخالدي” بأن فرق الرقابة متواجدة بشكل متواصل للرقابة علی المحال التجارية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع البلدية وعدم التردد في التبليغ عن أي محل يستغل الموسم برفع الأسعار.

كما شكر المواطن المبلِّغ ع – ع بلدية العيدابي على سرعة التجاوب فور تقديمه للبلاغ.







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