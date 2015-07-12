ميزة لخريجي المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج : الرواتب تصل إلى 7300 ريال

أعلن المعهد التقني للالبان والاغذية بالخرج عن بـدء التسجيل والقبول للعام التدريبي العاشر, لشهر آب 2015 وذلك عبر موقع المعهد :www.dfp.edu.sa ، موضحا أن مدة الدراسة عامين تدريبيين يحصل بعدها المتدرب على شهادة الدبلوم في أحد التخصصات التالية:

• تقنية إنتاج الألبان.

• الإنتاج الحيواني.

• صيانة معدات تبريد.

• صيانة معدات إنتاج.

وبين المعهد أن المميزات:

• عقد تدريب وتوظيف مباشر في جميع أنحاء المملكة.

• فرصة الإبتعاث الخارجي.

• مكافأة شهرية تصل إلى 2300 ريال.

• التسجيل المبكر في التأمينات الإجتماعية.

• رواتب تصل إلى 7300 ريال.

• التأمين الطبي.

• توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

للتـسجيـل :- bit.ly/1FH6Kbc

تــويتــر :- @DFPolytechnic

هاتف :- 0115453036 – 0115405171