ميزة لخريجي المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج : الرواتب تصل إلى 7300 ريال

أعلن المعهد التقني للالبان والاغذية بالخرج عن بـدء التسجيل والقبول للعام التدريبي العاشر, لشهر آب 2015 وذلك عبر موقع المعهد :www.dfp.edu.sa ، موضحا أن مدة الدراسة عامين تدريبيين يحصل بعدها المتدرب على شهادة الدبلوم في أحد التخصصات التالية:
• تقنية إنتاج الألبان.
• الإنتاج الحيواني.
• صيانة معدات تبريد.
• صيانة معدات إنتاج.
وبين المعهد أن المميزات:
• عقد تدريب وتوظيف مباشر في جميع أنحاء المملكة.
• فرصة الإبتعاث الخارجي.
• مكافأة شهرية تصل إلى 2300 ريال.
• التسجيل المبكر في التأمينات الإجتماعية.
• رواتب تصل إلى 7300 ريال.
• التأمين الطبي.
• توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
للتـسجيـل :- bit.ly/1FH6Kbc
تــويتــر :- @DFPolytechnic
هاتف :- 0115453036 – 0115405171