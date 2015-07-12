وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

أعلنت البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني www.isdb.org ، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل بمقر البنك بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي التنمية الاستراتيجية- أخصائي تطوير استراتيجية- محلل مالي- أخصائي تكنولوجيا المعلومات)، بالإضافة لفتح التقديم على برامجه التالية: (برنامج تنمية المواهب التمويل الإسلامي- برنامج المهنيين الشباب)، لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في تخصصات (علوم الإدارة- علوم الحاسب- نظم المعلومات الإدارية- المالية- الاقتصاد- المحاسبة- الهندسة- القانون- التنمية- إدارة الأعمال)، مع وجود خبرة.

وأوضح البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف: http://www.isdb.jobs ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2015م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة عبر الرابط التالي: http://www.isdb.jobs/careers/isdb/VacancySearch.aspx?BusinessUnitID=0&DivisionID=0&Keyword=&pageid=2004

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