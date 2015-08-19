الآن.. تَوَاصل مباشر مع وزير الخدمة المدنية

دشّن وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولي الوزارة، خدمة “تواصل” الإلكترونية؛ وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز الرئيس للوزارة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق فعالية عالية في تواصل وزير الخدمة المدنية مع المواطنين عبر وسيلة متطورة وسريعة؛ لضمان متابعة طلباتهم واستفساراتهم بكل دقة وشفافية؛ حيث تتيح للأفراد (الموظفين وغير الموظفين) إمكانية تقديم طلبات الاستفسار أو الشكوى بسهولة وسرعة؛ وذلك ما يتم عبر الارتباط بمركز المعلومات الوطني لجلب بيانات الراغب في التواصل مع الوزارة؛ سواء للاستفسار أو الشكوى أو لإبداء الرأي، عبر تحقيق ميزة السرعة واختصار خطوات التواصل على المواطنين؛ للحصول على البيانات المطلوبة من قبل المواطنين المعنيين بهذه الخدمة.

وتمتاز هذه الخدمة بتوحيد قنوات التواصل مع وزارة الخدمة المدنية وتوفير آلية تقديم طلبات الاستفسار والشكاوي من قبل المواطنين (الموظفين وغير الموظفين) عبر القنوات الإلكترونية العامة، مع تحقيق ميزة متابعة حالة الطلب من قِبَل مقدمه، والحصول على الرد آلياً، واستلام ومتابعة الطلبات بواسطة موظفين مختصين، مع إمكانية الرد أو التحويل إلى الموظف المختص في الوزارة بحسب الاختصاص، وتحقيق رصد تقارير عن الطلبات بحسب حالة الاستلام وتأخير المعالجة وتقارير خاصة بإنتاجية المختصين، وتتوفر هذه الخدمة على موقع وزارة الخدمة المدنية، مع إمكانية التعامل مع خدماتها المقدمة باستخدام الأجهزة الذكية من خلال تطبيقات متنوعة.

ويمكن الدخول للخدمة عبر الرابط التالي :