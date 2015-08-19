الآن.. تَوَاصل مباشر مع وزير الخدمة المدنية

الآن.. تَوَاصل مباشر مع وزير الخدمة المدنية

2015/08/19
الساعة 3:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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دشّن وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولي الوزارة، خدمة “تواصل” الإلكترونية؛ وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز الرئيس للوزارة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تحقيق فعالية عالية في تواصل وزير الخدمة المدنية مع المواطنين عبر وسيلة متطورة وسريعة؛ لضمان متابعة طلباتهم واستفساراتهم بكل دقة وشفافية؛ حيث تتيح للأفراد (الموظفين وغير الموظفين) إمكانية تقديم طلبات الاستفسار أو الشكوى بسهولة وسرعة؛ وذلك ما يتم عبر الارتباط بمركز المعلومات الوطني لجلب بيانات الراغب في التواصل مع الوزارة؛ سواء للاستفسار أو الشكوى أو لإبداء الرأي، عبر تحقيق ميزة السرعة واختصار خطوات التواصل على المواطنين؛ للحصول على البيانات المطلوبة من قبل المواطنين المعنيين بهذه الخدمة.

وتمتاز هذه الخدمة بتوحيد قنوات التواصل مع وزارة الخدمة المدنية وتوفير آلية تقديم طلبات الاستفسار والشكاوي من قبل المواطنين (الموظفين وغير الموظفين) عبر القنوات الإلكترونية العامة، مع تحقيق ميزة متابعة حالة الطلب من قِبَل مقدمه، والحصول على الرد آلياً، واستلام ومتابعة الطلبات بواسطة موظفين مختصين، مع إمكانية الرد أو التحويل إلى الموظف المختص في الوزارة بحسب الاختصاص، وتحقيق رصد تقارير عن الطلبات بحسب حالة الاستلام وتأخير المعالجة وتقارير خاصة بإنتاجية المختصين، وتتوفر هذه الخدمة على موقع وزارة الخدمة المدنية، مع إمكانية التعامل مع خدماتها المقدمة باستخدام الأجهزة الذكية من خلال تطبيقات متنوعة.

ويمكن الدخول للخدمة عبر الرابط التالي :

 

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9 مشاراكات

  1. عبدالعزيز الشمراني

    السلام عليكم ورحمت الله وباركة ..انا متظلم ماجاني تثبيت بأمر الملك عبدالله عام الف 1432 جاء امر من الملك عبدالله جميع المتعاقدين والمستخدمين والبنود . وانا موضف وع بند (ب) ورجعت المعاملة من قبل الخدمة المدنية لا يشمل التثبيت ورفعت خطاب بتظلم بتثبيت مع زملائ ورجع الخطاب مافي تثبيت سائق رفعت الدواني المظالم ورجع نفس الخطاب ومافي حل لي خمس سنوات

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  2. أم نواف

    نحن معلمات بند ١٠٥ عام ١٤١٨ هل حسب لنا هذا البند في التقاعد

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  3. ماهر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امابعد انا موطن متظلم من فرع وزارة العدل بالرياض
    حيث انني كنت موظف لديهم وفصلوني لسبب انقطاعي عن عملي فترة وكان لدي عذرآ لفترة غيابي
    ورفعة شكوى لديوان المظالم ولازال النظر بها وبحثة عن عمل ثاني لجد رزقي في مكان اخر وكل مايتم قبولي بعمل اخر يرفض طلبي لوجود اسمي معلقآبوزارة العد في الاحوال المدنية مع العلم انني ذهبت لعملي السابق لطلب اخلاء طرف ويردو علي برفض وعدم إعطائي اخلاء طرف لتعديل بالاحوال المدنية لنزول راتب كامل بعد تاريخ من فصلي ويجب علي تسديده وانا لا استطيع دفع لهم البلغ لعد وجودي لوظيفة اخرا بسببهم قطعوع رزقي ورزق ابنائي حتى بالضمان الاجتماعي لايحق لي طلب معونه وانا مسجل بوزارة العدل ولمدة اربع سنوات وثمان اشهر وهي فترة ليست قصيره وهذا مخل بنظام تعليق اسمي لجهه لم اعد اعمل فيها فرجو منكم النظر بقضيتي وحسبنا الله ونعم الوكيل

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  4. بنت الجنوب

    اناموظفه وع راس العمل اداريه ولكن لم يتم احتساب خبرتي بمحو الاميه 9سنين على عكس زميلاتي تم احتساب لهم الخدمه لهن والمرتبه التي انا عليها اقل من زميلاتي وكذالك الراتب ارجو المساوه مازلت اطالب بحقي ولكن دون جدوى ارجو الانصاف

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  5. احمد الاعجم

    لماذا لاتنظر الوزاره لاقدم خريجات في المملكه وتوظفهم اليسوا بشر اي وظائف كل مرة تنزل اسماء باللاف ولا ينظر في وضعهم حتى ان اعمارهم اصبحت كبيره من طول الانتظار ومر عليهم اكثر من وزير الى متى منسيين

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  6. خريجه صحافه واعلام والطريق المجهووول

    احناا خريجات صحافه واعلام بجامعه جازان وين حقنا من الوظايف كل التركيز على الخريجات التربويات احنا بنات الصحافه في تزايد وين نرووح ليش ماتتطبقوو نظامم الصحف المدرسيه يعني الخريجات يتوظفون في المدارس ليش التوظيف محكور على القياس ارحموونا تعالوو جامعه جيزان وشووفوو كم عدد الخريجات كل سنه هذا غير المناطق الثانيه والله العظيم الكل يتمسخر علينا خريجات بلا وظايف ان قدمنا في وظايف كلها تطلب شرووط مثل دورات اوو بالاصح تخصصنا ماافي وظايف ليش ارجووكم ارجووكم انتم توظفوون اللي شهاديهم تربوي واحنا طريقنااا مجهول وين نروح شهايد بكالوريوس رااضين نكون ادارياات راضين نكون مشرفاات اهم شي نبغاا وظايف حقناا ضايع

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  7. ريم الفلا

    السلام عليكم ..اليك ياسعادة الوزير.انا طالبة خريجة ادارة اعمال ولم يصدر في دفعتي بدراسة التربوي.وانا ظروفي لاتسمح بدفع مبلغ لدرسة التربوي.فقد قدمت على الوظايف الادارية في سلم رواتب الموظفين.ولم يحلفني الحظ.وانا اتمنى انا التحاق في الوظايف الادارية بمدرسة.ولكن لم اعرف كيف يكون التقديم عليها.اتمنى المساعدة الله يجزاك الجنة

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  8. نوره سليمان هليل البلوي

    انا موضفه في ادارة تعليم تبوك بمسمي مستخدمه وقد حصلة على الشهاده الثانويه ودبلوم حاسب سنه وارغب التعديل على مسمى كاتبه ارجو المساعده يا معالي الوزير مع العلم ديوان الخدمه في تبوك ما فادني ولكم جزيل الشكر

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  9. مالك الغامدي

    السلام عليكم ورحمة الله
    قال الله تعالى في حديث قدسي ( ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمو )

    معالي الوزير المحترم ..
    نحن أبنائك من جامعة الباحة وعددنا 36 وقع علينا ظلم من اللجنة المشكلة من قبلكم لمعالجة أوضاع حملة الدبلومات الصحية
    وسببها الدكتور فهد عرب !
    فلقد أسقط أسمائنا من حقنا في التوظيف ظنا منه أن جامعة الباحة وظفتنا مسبقا ، وهذا غير صحيح
    فجامعة الباحة وظفت فقط التمريض والصيدلة واستبعدتنا نحن تخصص التأمين الصحي كامل العدد وأرسلت بذلك خطاب للخدمه المدنية وموجود الخطاب لدى اللجنه ..

    والدنا العزيز ..
    انت ومعالي الوزير خالد العرج ذكرتم في تغريده لكم معالجة أوضاع حملة الدبلومات الصحية ولم تستثنو أحد من التوظيف ولكن اللجنة استثنت عددنا القليل ظلما وبهتانا
    فلقد زرنا اللجنة في الرياض وقابلنا الأستاذ أحمد الحارثي وفوجئنا بأنه يقول لم تستكملو بياناتكم !! علماً بأن الدكتور فهد عرب هذا ماقاله للأستاذ احمد الحارثي ليخلي مسؤوليته من هذي الورطه !!
    وطلبو منا احضار بياناتنا من جديد وأحضرناها في ملف كامل وسلمناها له وسلمها للجنة
    وذكرو لنا بأنهم سيضعونا لوحدنا 36 شخص في دفعة ثانيه وهذا ما لا نرضاه أبدا ولن يرضاه شخصكم الكريم

    نأمل من معاليك النظر عاجلا غير آجل في موضوعنا و إنصافنا وإرجاع حقنا المسلوب قبل أن تعلن الخدمه المدنيه الأسماء وأن تساوونا بباقي زملائنا وعددهم 542 لم يبقى إلا نحن 36 ويقفل ملف الدبلومات الصحية نهائيا
    وشكرا لك
    أبنائك : فني تأمين صحي جامعة الباحة

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