الصلاة على الشهيد “الغزواني” ودفنه في العيدابي

أدى جموع المصلين، بعد ظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن علي مفرح الغزواني “رحمه الله” أحد منسوبي القوات المسلحة، يتقدمهم سعادة محافظ العيدابي الأستاذ نايف بن ناصر بن لبده، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة.

وكان شهيد الواجب “الغزواني” قد استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني، على الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

من جهته، أكد والد الشهيد أن شهيد الواجب مات وهو في ميدان الشرف يدافع عن بلاد الحرمين الشريفين؛ سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.











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