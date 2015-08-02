تعيين محاسب قانوني موحّد لأندية الدرجة الممتازة للحدّ من مديونيات الأندية

كَشَفَ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أنه تم اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة للحدّ من مديونيات الأندية، وسيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم القادم.

وسيتم تعيين محاسب قانوني موحّد لأندية الدرجة الممتازة؛ بحيث تُمنع الفرق من تسجيل لاعبيها في حال وصلت المديونيات إلى مبالغ طائلة وفق مراكزها في السنوات الأربع الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع: مثل هذه اللقاءات إيجابية، وقد اتفقتُ مع زملائي في الاتحاد أن نلتقي كل 6 أشهر، وهذا الأمر يأتي من منطلق حرصنا على مصلحة الرياضة بشكل عام وتطويرها حتى تعم الفائدة الجميع.

وأضاف: تحدثنا اليوم بشكل كبير عن ديون الأندية، وهو الأمر الذي يشكّل لنا ولاتحاد القدم قلقاً كبيراً، وتم الاتفاق على تطبيق إجراءات وتنظيم مالي جديد؛ اعتباراً من الموسم الرياضي القادم، يشمل اعتماد مكتب محاسبي موحد لأندية “الممتاز”، وإعلان سنة مالية تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام، وهي التي توافق ميزانيات الأندية ونهاية الموسم؛ مشيراً إلى أنه سيتم منع الأندية من المركز الأول وحتى الخامس -وفقاً لمتوسط الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية- من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 50 مليوناً، كما سيتم حرمانها من تسجيل لاعبين محليين حال تجاوزت مديونياتها 40 مليوناً، وكذا حيال بقية المراكز بنِسَب متفاوتة؛ على أن يُطَبّق هذا الأمر على جميع الأندية في مختلف مراكزها، ويُنتظر أن يكون هذا الإجراء أولياً؛ على أن يتبعه قرارات أخرى في السنوات القادمة.

وبيّن الرئيس العام لرعاية الشباب، أنه تم التشاور مع عدد من رؤساء الأندية حول هذا المقترح، ولقي مباركتهم وإحساسهم بهذه المشكلة الحقيقية التي تواجه الأندية.

وأضاف: تمت مناقشة آلية حوافز دوري الشباب والناشئين، وإعادة هيكلة الآلية؛ لضمان تشجيع الأندية التي تعتمد على عدد من اللاعبين المشاركين في الفريق الأول وسَبَقَ أن شاركوا في الفئات السِّنِّية بحوافز إضافية من دخل عقد النقل التلفزيوني، ومع نهاية الموسم القادم ننتظر أن يقدم اتحاد القدم العديد من المقترحات والخطط لتطوير هذا الجانب؛ بما يعزز الاهتمام بالمواهب وإبرازها.

وأشاد الأمير عبدالله بن مساعد بالاجتماع قائلاً: ناقشنا -خلال الاجتماع- الكثير من المواضيع بعضها يحتاج للدراسة، والأهم ديون الأندية وتقديم حوافز للمهتمين بالفئات السنية”.

وحول إقامة كأس السوبر في لندن قال سموه: إن القرار له إيجابيات عديدة، وقد جاء بعد طلب من ناديي “الهلال” و”النصر” واتفاقهما مع اتحاد كرة القدم؛ مشيداً بها كخطوة أولى ستُقَدّم اللاعب السعودي بالصورة الأفضل أمام كل المتابعين، كما أنها فرصة جيدة لإبراز قدرات لاعبينا؛ مرجعاً سموه قرار إقامة المباريات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، إلى انتهاء مرحلة الفحص لأساسيات الملعب؛ للتأكد من سلامته وتحمله الإنشائي؛ مؤكداً أنه في حال إيجابية التقرير؛ فإن الملعب سيكون جاهزاً بعد يناير المقبل بإذن الله.

وفيما يخص مشروع خصخصة الأندية، قال: إن هذا الملف تم الانتهاء منه فيما يخص الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والرفع به إلى الجهات العليا، ولديّ تفاؤل بأن المشروع سيُقَرّ وسيحقق نقلة كبيرة على مستوى الرياضة السعودية.

وحول موافقة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي على تأسيس جمعية رياضية تحت مسمى “جمعية رعاية لاعبي كرة القدم القدامى”، قدّم الأمير عبدالله بن مساعد، شُكره لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، على تبنّي هذا المقترح، الذي سَعَت الرئاسة لإقراره، وهذا تعاون غير مستغرب؛ مضيفاً: في بداية الأمر تحدّث معي لاعب المنتخب السعودي السابق ونادي النصر الدولي ماجد عبدالله، حول طلب مساعدتهم من وزارة الشؤون الاجتماعية لإعلان الجمعية، وتم رفع المقترح من قِبَلنا، مع شرح كامل للوزارة حياله؛ فنحن نهتم ونُقَدّر كل عمل رياضي يصب في مصلحة الرياضة واللاعبين (حاليين أو معتزلين)، وهنا يطيب لي أن أشكر ماجد عبدالله على جهوده.