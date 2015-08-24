شاهد بالصور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد اللواء ركن عبدالرحمن الشهراني

شيّع آلاف المواطنين عصر اليوم جثمان شهيد الوطن اللواء ركن عبدالرحمن بن سعد أبو جرفه الشهراني، الذي استشهد أمس بالحد الجنوبي بجازان.

ورصدت عدسة (المواطن) بمركز تندحة بخميس مشيط مراسم تشييع الجثمان؛ حيث رصد وصول جثمان الشهيد لجامع مركز تندحة الدعوي والصلاة عليه، بحضور أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وعدد من القادة ومحافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة وعشرات الآلاف من المواطنين الذي امتلات بهم جنبات الجامع وساحاته، عقب ذلك دُفن الجثمان بمقبرة تندحة، بحضور جميع المشييعين -رحمه الله تعالى.

كما رصدت “المواطن” جانباً من المعزّين بخيمة العزاء بقريته وسط تندحة، وقد أكد أفراد اللواء الذين يعلمون معه أن اللواء رحمه الله كان يتوضأ قبل كل جولة يقوم بها، ويتمنى أن يحقق الله له الشهادة، وقد حصل عليها مرفوع الرأس رافعاً راية التوحيد من أجل الدين والملك والوطن -رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته.

الجدير بالذكر أن والده ما زال على قيد الحياة ومتقدم في السن وله ٣ أبناء أكبرهم بقسم الصيدلة بجامعة نجران، والثاني في نهائي الكلية الحربية، والثالث يدرس الطب بجامعة الملك خالد، وبنتان أحدهما بالمتوسط والثانية في المرحلة الثانوية.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

