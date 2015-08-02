مؤسسة “ابن عثيمين” الخيرية تفتح باب التسجيل المجاني للحجاج.. اليوم

أعلنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فتح باب التسجيل لحجاج الفريضة لهذا العام؛ وذلك بمقر المؤسسة بعد صلاة العصر مباشرة بمحافظة عنيزة.

وخصصت المؤسسة اليوم (الأحد) وغداً (الاثنين) 17 و18 من شوال؛ لاستقبال طلبات الحجاج السعوديين، ويوميْ الثلاثاء والأربعاء 19 و20 من الشهر نفسه لاستقبال طلبات الحجاج العرب.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل بعد صلاة العصر مباشرة بمقر مؤسسة الشيخ الخيرية في محافظة عنيزة.

وبيّنت: أن على من يرغب في التسجيل، إحضار:

– صورة من الأصل لإثبات الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة لغير السعوديين.

– تعريف مصدّق بالراتب من جهة العمل أو الكفيل.

– صورة شمسية حديثة.

واشترطت المؤسسة للحجاج السعوديين:

1- أن تكون الحجة للمتقدم نفسه وليس عن غيره.

2- أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمّل نفقة الحج.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

4- ألا يزيد عدد المرافقات من النساء عن اثنتين.

5- ألا يزيد الراتب عن 6000 ريال.

أما ما يخص الحجاج العرب غير السعوديين:

1- أن تكون الحجة للمتقدم نفسه وليس عن غيره.

2- أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمّل نفقة الحج.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

4- أن يكون قد أمضى بالمملكة مدة لا تقل عن سنة.

5- أن تكون إقامته سارية المفعول، ولا يُسمح لمن لديه تأشيرة زيارة.

6- ألا يزيد عدد المرافقات من النساء عن اثنتين.

7- ألا يزيد الراتب عن 3500 ريال.

وطالبت كل من يرغب في الاستفسار عن أحقيته في ذلك، بالاتصال على: 0163642107 تحويلة (0) أو جوال رقم: 0503455119.

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