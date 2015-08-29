” ملوخية ” سارق حقائب النساء في قبضة شرطة الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على سارق شنط وحقائب النساء في الرياض والملقب بـ ملوخية والذي ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول سرقة شنطة احدى النساء في مركز الهرم التجاري شرق الرياض .

وفي بيان لشرطة الرياض أوضحت فيه بأن الدوريات السرية تمكنت من القبض على المدعو ملوخية منفذ محاولة سرقة حقيبة امراة في اسواق الهرم على طريق سعد بن عبدالرحمن الاول يوم الاحد الماضي .

وكان مقطع الفيديو الذي انتشر اظهر سيارة ذهبية اللون نزل منها رجل سمين اسمر البشرة بعد فتح الباب الملاصق للسائق وترجل الى امراة كانت تجلس بجانبها حقيبتها وابناءها محاولا سحب الشنطة منها ولكن محاولته بائت بالفشل ومن ثم صعد الى السيارة والتي انطلقت الى مكان مجهول .

لص الحقائب عرف بلقب “ملوخية” وقبض عليه صباح اليوم ومعه العديد من المسروقات.. في انجاز أمني ورد سريع من الداخلية لتؤكد للعابثين بأمن الوطن أنهم لهم بالمرصاد.