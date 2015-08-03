وظائف شاغرة للسعوديات ببلدية محايل عسير

أعلنت بلدية محايل عسير عن وجود وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، على أن يبدأ التقديم عليها من تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٦هـ وينتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، وفق الشروط المبينة، وهي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدمة عن 24 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.

3- أن تكون لائقة طبيًّا.

4- أن تحمل بطاقة الهوية الوطنية.

5- أن يكون لدى المتقدمة شهادة اقتصاد منزلي + دورة في الحاسب الآلي.

الوثائق المطلوبة:

1- إحضار صورة من المؤهلات العملية والعلمية مع الأصل للمطابقة.

2- إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

3- إحضار موافقة خطية من ولي الأمر.

وأوضح رئيس بلدية محايل- حمد آل درهم- أن مقر استقبال الطلبات سيكون بمقر بلدية محافظة محايل.









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