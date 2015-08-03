أعلنت بلدية محايل عسير عن وجود وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، على أن يبدأ التقديم عليها من تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٦هـ وينتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، وفق الشروط المبينة، وهي:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدمة عن 24 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.
3- أن تكون لائقة طبيًّا.
4- أن تحمل بطاقة الهوية الوطنية.
5- أن يكون لدى المتقدمة شهادة اقتصاد منزلي + دورة في الحاسب الآلي.
الوثائق المطلوبة:
1- إحضار صورة من المؤهلات العملية والعلمية مع الأصل للمطابقة.
2- إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار موافقة خطية من ولي الأمر.
وأوضح رئيس بلدية محايل- حمد آل درهم- أن مقر استقبال الطلبات سيكون بمقر بلدية محافظة محايل.
وظائف شاغرة للسعوديات ببلدية محايل عسير
أعلنت بلدية محايل عسير عن وجود وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، على أن يبدأ التقديم عليها من تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٦هـ وينتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، وفق الشروط المبينة، وهي:
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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها