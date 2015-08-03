وظائف شاغرة للسعوديات ببلدية محايل عسير

وظائف شاغرة للسعوديات ببلدية محايل عسير

2015/08/03
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيوظائف
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أعلنت بلدية محايل عسير عن وجود وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، على أن يبدأ التقديم عليها من تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٦هـ وينتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، وفق الشروط المبينة، وهي:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدمة عن 24 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.
3- أن تكون لائقة طبيًّا.
4- أن تحمل بطاقة الهوية الوطنية.
5- أن يكون لدى المتقدمة شهادة اقتصاد منزلي + دورة في الحاسب الآلي.
الوثائق المطلوبة:
1- إحضار صورة من المؤهلات العملية والعلمية مع الأصل للمطابقة.
2- إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار موافقة خطية من ولي الأمر.
وأوضح رئيس بلدية محايل- حمد آل درهم- أن مقر استقبال الطلبات سيكون بمقر بلدية محافظة محايل.

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