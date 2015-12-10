شاهد.. هيئة الأمر بالمعروف تُساند المرابطين بالحد الجنوبي

المواطن- عبدالله صهلولي

ألقى الشيخ عادل بن طاهر المقبل عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة توجيهية لرجال الأمن المرابطين على الحدود بمحافظة الحرث بعد صلاة الظهر.

وتحدّث “المقبل” عن فضل الرباط والجهاد في سبيل الله؛ محفزاً رجال أمننا البواسل بأنهم حماة التوحيد والعقيدة، وحماة لبلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأنهم حماة لأعراض المسلمين؛ مشيداً بالتضحيات التي يُقَدّمها الأبطال في جبهات القتال في التصدي للفئة الباغية؛ حاثاً إياهم على الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومذكراً لهم بفضل هذه الدولة المباركة التي يقود زمامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- فهي البلاد التي مهما دافعنا عن ترابها فلن نوفيها حقها.

وأشاد قائد مجموعة لواء الملك فهد الثامن العميد محمد بن أحمد العسيري، بزيارة الشيخ عادل المقبل لرجال الأمن المرابطين، وحثهم على طاعة الله سبحان وتعالى وحفزهم ورفع معنوياتهم.

كما كرّم “العسيري” الشيخ عادل المقبل، وقال: إن رجالنا البواسل يقدّرون لرجال الهيئة هذه الزيارة المباركة؛ فنحن جميعاً نقدّم لكم كل الشكر والتقدير.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان الشيخ أحمد العبدلي، أن مشاركة فرع الهيئة بجازان لرجال الأمن المرابطين على الحدود واجب علينا جميعاً؛ من خلال زيارتهم وتقديم الكلمات التوعوية التي ترفع معنوياتهم وتُذَكّرهم بما هم فيه من جهاد ورباط وحماية لعقيدة الإسلام، ودفاعاً عن حدود هذا الوطن ومكتسباته، له واجب علينا جميعاً.

وأشاد “العبدلي” بحرص ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان الشيخ/ عبدالله بن محمد الشراحيلي، على تنفيذ هذا البرنامج لرجال القوات المسلحة المرابطة على الحدود.