الخطوط السعودية تعلن عن توفر #وظائف مضيف جوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، فتح المجال لتلقي طلبات الالتحاق ببرنامج الخدمة الجوية المنتهي بالتوظيف بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي طوال العام؛ وذلك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ( www.saudia.com ).

وأوضح مساعد المدير العام للعلاقات العامة المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن بن حمد الفهد، أنه أصبح بإمكان الشباب السعوديين من حملة البكالوريوس والدبلوم وخريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج تدريب الخدمة الجوية المنتهي بالتوظيف على وظائف “مضيف جوي”، زيارة موقع “السعودية” الإلكتروني على مدار الساعة ودون موعد نهائي لتقديم الطلبات.

وأشار إلى أن أكاديمية “السعودية” للخدمة الجوية التي تم تدشينها مؤخراً، أحدثت نقلة كبيرة في مجال تدريب الخدمة الجوية؛ بما تُوَفّره من برامج ووسائل تدريب متطورة وقاعات حديثة، وإمكانات بشرية وآلية تختصر الوقت والجهد في تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة التدريب المناسبة لتقديم منتجات ذات جودة عالية وفق أهداف خطط برنامج التحول.

وأبان أن فترة التدريب تستغرق نحو عشرة أسابيع، يتلقى خلالها المتدربون تدريباً مكثفاً في مجال السلامة والخدمة الجوية في مقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وأكاديمية “السعودية” للخدمة الجوية، ويتم تعيين مَن اجتازوا البرنامج بنجاح على وظيفة ملاح جوي بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، بمرتب أساسي يبدأ من (5855) ريالاً لخرّيجي الثانوية، ويصل إلى (6915) ريالاً لحملة البكالوريوس، إضافة إلى بدل سكن وبدل مواصلات وتأمين طبي وتذاكر سفر؛ وفق أنظمة شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

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