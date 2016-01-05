مجلة أمريكية: إيران تخشى من 5 أسلحة قوية تمتلكها السعودية

المواطن- ترجمة: سامر محمد

رصد “ديف ماجومدار” محرر الشؤون الدفاعية بمجلة “ذا ناشونال إنترست” الأمريكية خمسة أسلحة قوية تمتلكها السعودية، وإيران تخشى على نفسها منها.

وأشار إلى أن المملكة اشترت بعضًا من أكثر الأسلحة تقدمًا في العالم، وهي الأسلحة التي تظهر بشكل واضح في سلاح الجو الملكي السعودي.

وأضاف: أن سلاح الجو الملكي يمتلك أسطولًا كبيرًا من طائرات بوينج إف 15، سواء من تلك المخصصة لمهام القتال جو- جو أو متعددة المهام المعروفة بالنسر الضارب.

وذكر أن سلاح الجو الملكي به نحو 86 طائرة إف 15 سي دي، وهي أفضل من أي طائرات تمتلكها طهران، كما يمتلك سلاح الجو 70 طائرة إف 15 إس النسر الضارب متعددة المهام التي بإمكانها أن تضرب أهدافًا في عمق إيران.

وتحدث عن أن الطائرات الحربية السعودية يجري تحديثها كذلك لتشمل أنظمة تسليح جديدة، ومن المتوقع أن يضيف سلاح الجو 84 طائرة حربية جديدة من إف 15 إس إيه النسر الضارب إلى أسطوله.

وأشار إلى أن المملكة اشترت 72 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” الأوروبية التي تمتلك كفاءة عالية في القتال جو- جو والقتال جو- أرض أيضًا، مضيفًا أن هناك اعتقادًا بأن نصف هذه الطائرات وصل للمملكة بالفعل، وأن طائرات “تايفون” ستكمل دور إف 15 في أي صراع مع إيران.

وأضاف أن المملكة لديها 82 طائرة من طراز بوينج إيه إتش 64 أباتشي المروحية التي صُممت للجيش الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي من أجل التصدي لأي هجوم سوفيتي في وسط أوروبا.

وذكر أن القوات البرية السعودية تمتلك دبابات إم1 إيه2 أبرامز الأمريكية، وهي أقوى من أي دبابة تمتلكها إيران، ولدى المملكة نحو 442 دبابة منها.

وتحدث عن أن الرياض تمتلك فرقاطة الرياض المصممة للدخول في حرب ضد أهداف جوية، والتي تحمل أنظمة إطلاق صواريخ رأسية بإمكانها مهاجمة الطائرات في مدى 20 ميلًا وارتفاع 50 ألف قدم، كما تمتلك صواريخ مضادة للسفن وأسلحة مضادة للغواصات.