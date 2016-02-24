«الإسكان» تنجز 261 وحدة سكنية في مشروع صبيا

المواطن- نت

ذكرت وزارة الإسكان أنها أكملت العمل في الوحدات السكنية بمشروع إسكان صبيا في منطقة جازان.

وأوضحت أن المشروع يقع على مساحة 348 ألف متر مربع، ويحتوى على عدد 261 وحدة سكنية.

وذكرت الوزارة أن المشروع يتضمن شبكات لمياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والري، والكهرباء والاتصالات.

وأضافت أنها ستعمل على تخصيص المشروع للمستحقين، وسيسلم بالشكل النهائي فور اكتمال البنية التحتية التي شارفت على الانتهاء بنسبة 90 في المئة.

وبينت الوزارة أنها تستعد لتخصيص 100 ألف منتج سكني تشمل جميع مناطق المملكة.