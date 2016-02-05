طلاب بجامعة #جازان : حاصرتنا الأزمات بسبب تأخر المكافآت

المواطن- سعيد آل هطلاء- جازان

شكا عدد من طلاب جامعة جازان، تأخر صرف مكافآتهم لهذا الشهر؛ مؤكدين أن ذلك أثّر عليهم؛ خاصة وأنهم مستأجرين.

وفي رسالة لـ“المواطن” قال الطلاب: “دخلنا في إشكالية مع صاحب الشقق بسبب تأخر المكافآت؛ فلم نستطع دفع الإيجار، بالإضافة إلى أننا واجهنا مشاكل في الكلية؛ حيث إننا معتمدين على المكافأة لشراء كتبنا وكذلك المواصلات”.

وقال الطلاب في رسالتهم لـ“المواطن”: “ما عندنا غيرها كدخل، وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذه المشكلة من الجامعة، ونأمل أن تتجاوب مع مشكلتنا وتصرف المكافآت دون تأخير”.