طلاب بجامعة #جازان : حاصرتنا الأزمات بسبب تأخر المكافآت
ناشدوا المسؤولين سرعة صرفها وعدم تكرار الأمر

طلاب بجامعة #جازان : حاصرتنا الأزمات بسبب تأخر المكافآت

2016/02/05
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
18720
8
طباعة
المواطن- سعيد آل هطلاء- جازان

شكا عدد من طلاب جامعة جازان، تأخر صرف مكافآتهم لهذا الشهر؛ مؤكدين أن ذلك أثّر عليهم؛ خاصة وأنهم مستأجرين.

وفي رسالة لـ“المواطن” قال الطلاب: “دخلنا في إشكالية مع صاحب الشقق بسبب تأخر المكافآت؛ فلم نستطع دفع الإيجار، بالإضافة إلى أننا واجهنا مشاكل في الكلية؛ حيث إننا معتمدين على المكافأة لشراء كتبنا وكذلك المواصلات”.

وقال الطلاب في رسالتهم لـ“المواطن”: “ما عندنا غيرها كدخل، وهذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذه المشكلة من الجامعة، ونأمل أن تتجاوب مع مشكلتنا وتصرف المكافآت دون تأخير”.


ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. نائب أمير جازان يحمل تعازي ومواساة القيادة إلى ذوي الشهيد غزواني

حمل صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن عبدالعزيز بن