مواطن يكشف فسادًا وسعودة وهمية.. ومدير الشركة: كل الدوائر الحكومية في جيبي
وظفه وزوجته ورفض إعطاءهم عقد العمل ولم يسلمه راتبه الشهري وأقالهم بالواتساب

مواطن يكشف فسادًا وسعودة وهمية.. ومدير الشركة: كل الدوائر الحكومية في جيبي

2016/02/18
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن- وليد الفهمي- جدة

“كل الدوائر الحكومية في جيبي” بهذه العبارة تلفظ مدير إحدى شركات القطاع الخاص بجدة على أحد موظفيه بعد أن طالب الموظف بحقه في تسليمه راتبه الشهري الذي لم يستلمه؛ بحسب رواية المواطن.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“: قال المواطن فيصل الغامدي في حديثه لـ”المواطن”: تقدمت قبل ما يقارب الشهرين للتوظيف في إحدى الشركات- تحتفظ الصحيفة باسمها- وبعد ذلك تقابلت مع مدير الشركة، واتفقنا على كل البنود، وبعد موافقتي على البنود بدأت في العمل بالشركة، وطلبت من المدير تزويدي بصورة من العقد للتوظيف، إلا أنه تحدث إليّ بقوله: ما أقدر الآن أعطيك عقدًا؛ بسبب أن السجل التجاري للشركة منتهي صلاحيته وش تبي فيه وأنا صاحب الحلال والمالك، ولكن بعد مضي ما يقارب 10 أيام من ممارستي العمل لاحظت عليه التهرب من تزويدي بالعقد الخاص بي، والذي يثبت أنني موظف لديه حيث تحدثت إليه، وقال لي: إيش رأيك أسجلك إنت وزوجتك بالتأمينات الاجتماعية براتب قدره 3200 ريال، وبعد إصرار عليه وافقت على تسجيل زوجتي بنفس الشركة؛ بسبب حاجتي الماسة للعمل ووضعي المادي الصعب.

وأكمل: وصلتني بعد ذلك رسالة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه تم تسجيلي وتسجيل زوجتي كموظفة بالشركة، وتحدث إليه بعدها عن آلية عمل زوجتي بالشركة، وقال: ما يحتاج زوجتك تداوم هذي “سعودة وهمية”، وبعد مرور ما يقارب الشهر، وبعد أن ضاق بي الحال ورفضه إعطائي أي وثيقة تثبت أنني موظف أو زوجتي موظفة، حينها قررت الاتجاه إلى فرع وزارة العمل بجدة للتدخل في موضوعي والتحقيق في ذلك، وإجباره على إعطائي راتبي إلا أنني تفاجأت أن مكتب العمل بجدة يفيد بأنه لا يمكنني التقدم بشكوى؛ بسبب عدم وجود عقد يثبت عملي لدى الشركة.

وأكمل: تقدمت بعد ذلك بشكوى عبر الجوال للتأمينات الاجتماعية إلا أني تفاجأت بوارد اتصال من قبله وتحدث إليّ: “أنت قدمت شكوى للتأمينات الاجتماعية؟” فشرحت له أسباب تقديمي الشكوى، وقال لي ما نصه: “استرح كل الدوائر الحكومية في جيبي”، وبعد ذلك أرسل إليّ رسالة نصية على جوالي تحمل في طياتها كلامًا غير لائق من بينها: “بني آدم ما يملى عيونه إلا التراب” وغيرها من الرسائل النصية، ثم أرسل لي رسالة نصية أخرى على هاتفي بقوله: “اعمل لي ورقتين لك ولزوجتك استقالة أو أرسلها واتساب”.

وأكمل “الغامدي” حديثه: تمت إقالتي بعد ذلك من الشركة دون أن أستلم ريالًا واحدًا بعد مرور شهر كامل من العمل الذي يستمر إلى ما يقارب 9 ساعات يوميًّا.

وطالب “الغامدي” الجهات المعنية، ممثلة في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، بالتدخل العاجل في حل قضيته التي لم تُحَلّ حتى تاريخه، ولا يعرف مصير الشكوى المقدمة للتأمينات الاجتماعية.

في سياق متصل: تواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل، وطرحت عليه تفاصيل القضية، والذي أفاد أن وزارة العمل تعمل على ضمان حقوق كل الموظفين بالقطاع الخاص، مضيفًا أنه حال التأكد من قبل الجهات المعنية بوزارة العمل، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل للتفتيش على المنشآت، أن هناك تجاوزات للمنشأة سوف يتم إيقاف الخدمات عن المنشأة وإيقاف الدعم من صندوق الموارد البشرية، ومخاطبة التأمينات الاجتماعية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات من قبلهم.

وأوضح “أبا الخيل” أنه في حال عدم وجود عقود أو مستندات رسمية لتشغيل موظف تثبت ذلك فيُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وزارة العمل، وتندرج تحت بند مخالفات التوطين الوهمية.


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8 مشاراكات

  1. نجل

    في البدايه اخوي انت غلطان في مباشرتك للعمل قبل توقيع العقد واخذ نسخه منه . لكن مب ذنبك ممكن ماتعرف بالانظمه، بل ذنب صاحب الشركه اللي ماعنده ضمير ولايخاف من ربه انه ياكل حق اخيه المسلم بدون وجه حق وفوق ذلك يهدده ويتلفظ عليه بس الله ينصرك عليه اخوي وان شاءالله تاخذ حقك منه بالدنيا والاخره ، وبالنسبه لكلامه : كل الدوائر الحكوميه في جيبي ، ف في هذا لاتستغربون وحنا عارفين ان اغلب الدوائر الحكوميه في جيبه وفي جيب غيره من الاشكال اللي ماتخاف الله وتاخذ حق الناس بالواسطه والمعرفه والظلم ولكن لانضع اللوم عليهم بل اللوم كليا على المسؤولين و اصحاب المناصب المطلعين على مثل هذي الامور ويناظرون بعين الحرامي و ساكتين كنهم خايفين ، وبعد ياليت وزارة العمل ومكتب العمل يضيفون بنود اضافيه ع اللائحه تضمن حق العامل المواطن المسكين وياليت يلفتون النظر لمثل هذا الموضوع وبعين الجديه لأن فيه ناس انظلموا وانغبنوا من الظلم وهضم حقوقهم والاخوان مرتباهم كافيتهم ومامهم الشعب والوفاء في عملهم …..
    و لكن في الختام ،نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل .. على كذا نوكل ربنا عليهم وبتطلع المعامله من الارض الى السماء و ربنا هو من بيعطي كل ذي حقٍ حقه .
    ايه نسيت شي بقوله قبل اغادر الصفحه .( بند من بنود وزارة العمل يقول : فترة التجربه للعامل تكون لفترة 90يوم (3اشهر) تسجل في العقد .طيب ليش 3 شهور .. مو كنها كثير ، أشوف 15 يوم تكفي أصحاب العمل في معرفة العامل و أداءه لشغله وانضباطه ل أوقات الدوام وغيرها .عشان اذا شغله م اعجب الحبيب يروح من بدري عند تاجر ثاني بيضمن عنده حقوقه و اجره عند نهاية خدمته و ماينظلم بالاخير و م احد ياخذ حقه ، وعلى كلا العامل لما ينهي فترة التجربه راح ينفسخ عقده من قبل صاحب العمل لا محاله و راح يجيب عامل آخر أقصد ( ضحيه أخرى ) وهكذا …
    ،، وصدقوني راح يعرفون عنه كل شي و كيف يؤدي شغله خلال ساعه واحده فلا تاكلون همهم ويصير حفظ حقوقهم عندكم اهم من حفظ حقوق الديك المنتوف هذا اللي يبي يستر حاله وحال بزرانه .
    ف نرجوا ممن مسؤول عن هذا لفت النظر والحسم فيه وفي غيره من الثغرات الاخرى المدونه ب اللائحه . والسلاام ..اعتذر ع الاطاله

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  2. عبدالرحمن عسيري

    شر البلية مايضحك اجل صاحب حلال!!! وماانت قادر تعطي موظفك راتبه والله شكلك من حديثي النعمه وتبغى تفرد عضلاتك على الموظفين الله يشفيك ولايبتلينا ، لكن مناشدة التعليق رقم ٢ ان شاء الله يوصل لامير المنطقه والمسؤلين هذا يعتبر فساد

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  3. فهد الشهري

    حسبنا الله ونعم الوكيل يااخ فيصل خذ حقك منه بالشرع لاتسكت يمكن مو بس انت اللي متضرر منه يمكن في ناس غيرك ي ليت وزارة العمل تفتش ع المنشأه ذي تتأكد عليها مخالفات مستحيل منشأه مديرها هذا اسلوبه مايكون عليها مخالفات

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  4. امثل نفسي فقط

    اخوي فيصل هل تقدمت لمكتب العمل ادارة التفتيش ام تقدمت لادارة التسويات الودية ؟
    اذا كانت الشكوى مضمونها توطين وهمي فعليق التوجه مباشره الي ادارة التفتيش بمكتب العمل بالكندرة ، واذا الدعوى مضمونها حقوق ماليه وطلب اعادة الي راس العمل فهي اختصاص التسويات الوديه تقاطع الاربعين مع حراء وهي جهة مستقله عن مكتب العمل ، وشرط وجود نسخه العقد في الدعوى ليس شرطا ولك اثبات عملك باي طريقة من طرق اثباته

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  5. هاني الشيباني

    الى متى هذا الاهمال والتسيب ياوزارة العمل يجب ايقاف وردع كل من تسول له نفسه للاذلال بذوي الدخل المحدود ويجب ايقاف الظلم ومحاسبة مدير الشركه محاسبه قانونيه عاجله لتلفظه على الموظف بأن جميع الدوائر الحكوميه في جيبه ليكون عبره لمن لايعتبر

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  6. فيصل الغامدي

    (وماظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون) من هذا المنبر اناشد مستشار خادم الحرمين الشرفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز امير منطقة مكه المكرمه حفظه الله ورعاه بالتدخل العاجل في اخذ حقي من مديرالشركه الذي قام بقذفي برسائل نصيه مثبوته لدي ومثبوته لدى الصحيفه والتأمينات الاجتماعيه وكما اطالبه بإعطائي جميع مستحقاتي الماليه ومحاسبته على جميع مايقوم به من مخالفات بالعمل وتهديدي بأن جميع الدوائر الحكوميه كالقلم في جيبه !! وعدم الاستجابه لي في الرد على اتصالاتي ويتهرب من مقابلتي بنفس طريقته واسلوبه في التهرب من اغلب العملاء السابقين لديه لذا ارجوا من الله ثم منكم النظر في موضوعي هذا بعين الاعتبار

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    1. عمتم مساء

      من ناحية القذف اخي فيصل تقدم للمحكمة وهم يتولون امره

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  7. ابومشاري

    حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ حقه منهم

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