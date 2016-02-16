“موهبة” تفتح باب التسجيل في مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم

المواطن- الرياض

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن فتح باب التسجيل في “مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم”، لطلاب وطالبات التعليم العام في الصفين الخامس والسادس الابتدائي، خلال الفترة من 1 جمادى الأولى إلى 16 رجب 1437هـ، الموافق 10 فبراير إلى 23 إبريل 2016؛ وذلك من خلال موقعها الإلكتروني http://www.mawhiba.org.sa.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف عناصر متميزة في تخصصيْ الرياضيات والعلوم، إضافة إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد للانضمام إلى تدريب الأولمبياد الدولي في المراحل الأساسية.

وقال الدكتور عادل القعيد نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”: تنظم المؤسسة هذه المسابقة العلمية بالتعاون مع وزارة التعليم؛ بهدف اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين في مادتيْ العلوم والرياضيات في الصفين الخامس والسادس الابتدائي؛ لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، التي تؤهلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية في العلوم والرياضيات.

وأضاف “القعيد”: المسابقة ستمرّ بأربع مراحل بعد انتهاء التسجيل؛ وهي: مرحلة الاختبار الإلكتروني، ثم مرحلة تدريب الأوائل من المتقدمين، تليها المرحلة الثالثة الخاصة بالاختبار التحريري، وأخيراً مرحلة التكريم.

وأشار نائب الأمين العام إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق رسالتنا لـ”تمكين الموهبة لمجتمع المعرفة”؛ لدعم الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية، وتعزيز مكانتها ضمن الدول العلمية المتقدمة؛ من خلال العديد من البرامج والمبادرات العلمية؛ لاكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين في بلادنا، ومن ثم تعزيز رصيد الوطن من رأس المال البشري.