وظائف شاغرة في مؤسسة البريد السعودي بمناطق المملكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها في كلٍّ من: (الرياض، مهد الذهب، جدة، الطائف، ينبع، المدينة المنورة، جازان، الجبيل، الدمام، الهفوف، رماح، بريدة، القويعية، عنيزة، عرعر، أبها، تبوك، طريف، نجران، الباحة، حفر الباطن، سكاكا)، لحملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: (محاسب مساعد- مساعد إداري- سكرتير- موزع بريد- مأمور عمليات بريدية- كاتب- فاحص إرساليات).

وأفادت المؤسسة أن التقديم خلال الفترة من الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1437هـ إلى الاثنين 13 جمادى الأولى 1437هـ.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي:http://jobs.sp.com.sa/ar/portal/vacancies/

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